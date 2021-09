El foro del empoderamiento femenino llega a Barranquilla el 28 de octubre

Entre el 28 y 30 de octubre, Barranquilla será la sede del She is Global Forum, el foro de empoderamiento femenino más grande del hemisferio y que le apuesta al poder del cambio.



(Le puede interesar: Qué sabemos sobre los cambios en la menstruación tras la vacuna de covid-19)



"Este espacio aspira a ser disruptivo e innovador y busca reunir experiencias positivas de todo el mundo que contribuyan a la construcción de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer y así mismo potencialice el liderazgo, el trabajo en equipo y la construcción de una red sólida de personas comprometidas con esos objetivos", dice el comunicado de la organización She Is.

Facebook Twitter Linkedin

Nadia Sánchez, Directora de la Fundación She Is Foto: Particular

Durante tres días el liderazgo y la potenciación en el ámbito femenino con poder del cambio, serán el eje de este encuentro que reunirá a líderes del sector privado, público y de diversas iniciativas y organizaciones sociales, para impulsar el sello por un mundo sostenible con mirada de mujer.



(Además: ¿Qué está causando las fuertes lluvias en Colombia?)



Las personas podrán conectar, impactar, fortalecer y construir ecosistemas únicos de inspiración y desarrollo entre los sectores para potencializar la equidad de género en todas sus esferas.



She Is es una organización global, a la fecha ha beneficiado a más de 10.600 mujeres y conectado más de veinte países, que trabaja por mujeres y niñas permitiendo el acceso a oportunidades desde el desarrollo social y económico.



"Actualmente y dando paso hacia el poder del cambio y la reactivación de la región, la Fundación She Is reafirma su compromiso con la meta de transformar vidas y unir a más mujeres y hombres. She is global forum es el escenario perfecto para continuar trabajando en esa dirección", dice el comunicado.



(Le puede interesar: España ofrece nuevas oportunidades para colombianos que quieran estudiar)

Para Nadia Sánchez, Directora de la Fundación She Is, “estos escenarios y actividades transformadores aportan al trabajo que se realiza todos los días por un mundo más equilibrado, donde las mujeres no solo son protagonistas de sus historias personales sino así mismo de los avances profesionales que las llevan a ser mejores personas, valoradas y respetadas. Le apostamos al Poder del Cambio”.



Con el apoyo de Ecopetrol, Bancolombia, Pepsico, Bavaria, ONU mujeres, ProColombia y otras grandes organizaciones que le apuestan este gran escenario. Buscando logros como:



(Vea también: ¡El estilo desarreglado se sube a la cabeza!)



• Desarrollar estrategias hacia el empoderamiento de la mujer

• Conectar mujeres y hombres de todo el mundo con iniciativas que transforman vidas

• Disfrutar del escenario más grande de networking entre todos los sectores

• Impulsar iniciativas que trabajen por mujeres y niñas

• Visibilizar, potencializar y exponer las historias y proyectos más grandes del mundo para la mujer

• Conocer a los líderes más importantes del mundo que trabajan por la igualdad y la equidad

• Hacer una llamada a la acción con los paises y actores participantes a reconocer el poder de ellas hacia un mundo 50/50.

Con un equipo conformado por más de 31 personas y un comité ejecutivo de asesores como: Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Carmen Correa, Vicepresidenta de Operaciones de Pro Mujer; Juan David Aristizábal, Cofundador de Protalento; Lina Cáceres, VP Digital Latin WE; Patricia Fernández, Representante Adjunta ONU Mujeres Colombia, entre otros, se busca trabajar por un mundo donde la sororidad sea protagonista de un mundo más empático para la mujer.



Inscripciones en www.sheisforum.com

Registran cómo un agujero negro devora a una estrella

Estados Unidos implementará restricciones para el ingreso de turistas