El empoderamiento de la mujer cuestiona reinados de belleza

'Soy de la generación igualdad’, dice el lema de Naciones Unidas que promueve el 8 de marzo como el día internacional de la mujer 2020 y que se refiere a millones de personas en el mundo que cada día deciden tomar partido, alzar la voz, movilizarse y actuar en favor de los derechos de las mujeres.



Y tomar partido, movilizarse y actuar es, precisamente, lo que se acaba de hacer en Alemania respecto a un tema tan comercial como superficial, como la elección de una reina de belleza: el jurado fue de mujeres, la elección no tuvo en cuenta la edad, el estado civil ni exigió el desfile en traje de baño de las concursantes, pero designó a una vencedora, y cuando la anunció varios medios europeos aplaudieron y titularon en sus primeras páginas que “Las mujeres hicieron historia".

¿Historia? ¿Por qué? Porque desde cuando los reinados de belleza comenzaron en Estados Unidos hace casi un siglo, para promover las ventas del comercio, fueron los hombres los que eligieron a las reinas, según los parámetros de belleza, edad y condición civil que ellos impusieron, al igual que las reglas de un certamen eminentemente comercial.



“Pero eso está cambiando y terminará por modificar o extinguir los reinados de belleza, que han producido tantos dividendos económicos a un puñado a costa de la explotación de la belleza femenina”, le dice a EL TIEMPO la socióloga Esther Martínez.



Por eso, para ella, “el Día internacional de la Mujer es un escenario propicio para que se analicen los roles que desempeñan las mujeres en el mundo, entre ellos, si convienen o no a sus expectativas de crecimiento intelectual y personal certámenes como los reinados de belleza, que, en su mayoría de los casos, obedecen a estructuras, reglas y políticas concebidas por varones”.



En el sitio web de Miss América, por ejemplo, se afirma que un reinado es “un movimiento para empoderar a las mujeres jóvenes de todo el mundo para que logren sus sueños”, pues se les da “una voz y las inspiramos a que sean agentes de cambio ayudando a los demás”.



Pero Martínez no está de acuerdo. “No son dádivas sino derechos que adquieren quienes deciden participar en un concurso de belleza”.



En la medida en que las mujeres “ganan más derechos sociales y políticos, más delgada se vuelve la estética idealizada que nos vende el patriarcado” sostiene, por su parte, la escritora dominicana Raquel Rosario Sánchez en la web Tribuna Feminista.

Los cambios

En el siglo XXI, los cambios protagonizados por las concursantes de diversos certámenes de belleza han sido sobresalientes. Hace dos años, durante la elección de Señorita Perú, las participantes hicieron un llamado para que se termine con la violencia de género y, mientras desfilaban en vestido de baño, en lugar de decir sus medidas, denunciaban: “Son 2.202 casos de feminicidios en mi país”.



En América Latina se encuentran 14 de los 25 países donde más se registran feminicidios en el mundo, según una encuesta de ONU Mujeres de 2018, y, aunque en la mayoría de países, menos en Cuba y Haití, se han aprobado leyes para tipificar este delito, la impunidad campea.



Los recientes asesinatos en México de una niña de 7 años y de la administradora de empresas y exreina de belleza de Nueva Necaxa Ingrid Escamilla conmovieron a ese país, donde son asesinadas 10 mujeres por día, de acuerdo con un informe de la radio alemana Deutsche Welle (DW), que produce periodismo independiente en 30 idiomas.

En Miss Universo de 2018 la controversia en torno a los reinados la agitó la elección de dos mujeres transgénero, como Miss España y Miss Mongolia, y la pérdida de la corona de Miss Ucrania, por no haber cumplido con los requisitos de ser soltera y no tener hijos.



Las voces de las participantes en favor de la igualdad de género en el concurso de Miss Universo 2019, en el que salió electa la sudafricana Zozibini Tunzi, también marcaron ese evento que, en el siglo XX, se caracterizó principalmente por el lujo, la superficialidad y el silencio de las mujeres.



Cientos de voces femeninas se han pronunciado en todo el mundo en contra de la realización de los reinados de belleza que alimentan ese machismo a rajatabla, que termina por imponer violencia, miedo, limita, encarcela y amenaza la vida de las mujeres, especialmente en nuestra región, con el aumento de los feminicidios.



Este año, las alemanas decidieron unirse para cambiar la orientación de los reinados de belleza y, por eso, acaban de elegir a Leonie Charlotte von Hase, de 35 años, empresaria, madre de un hijo y licenciada en literatura inglesa, como Miss Alemania 2020. También aceptaron en el certamen a mujeres casadas, madres de familia y ampliaron la edad de participación a los 39 años.



“Las mujeres ya no estamos interesadas en luchar por un estándar convencional de belleza. Mi sentimiento de una mujer ‘hermosa’ es la fuerza, el carácter y la autenticidad que irradia. Su experiencia en altibajos; su entrenamiento en aprendizaje y errores, alegrías y miedos; esa mujer que usa sus debilidades como fortalezas. Para mí, una vida plena está adornada con riesgos y crecimiento, siempre de acuerdo con el lema de la autodeterminación. Esta actitud me ayudó a encontrar mi ser auténtico, independientemente de mi sentido de logro”, afirmó Charlotte en la página web del certamen tras ser elegida como la mujer más bella de su país.



Las modificaciones en el concurso de Miss Alemania 2020 buscaron acabar con los clichés y estereotipos que moldean este tipo de concursos, según Frauke Ludowig, uno de los jurados.

Otro parámetro de belleza

La sociedad, las mujeres y las familias del planeta están cambiando vertiginosamente desde que comenzó el siglo XXI. “Las familias son diversas, sienten y viven de diferentes maneras y dentro de ellas se pueden vulnerar con facilidad los derechos de las mujeres y las niñas, según un informe de ONU Mujer.



Hoy, los hogares “pueden ser lugares de amor, cuidado y satisfacción, pero, con demasiada frecuencia, son espacios donde se lesionan los derechos de las mujeres, donde se silencian sus voces e impera la desigualdad de género. En el mundo cambiante de hoy, las leyes y políticas deben fundarse en las realidades de la vida familiar”.



En el informe de la ONU Mujer sobre ‘El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: familias en un mundo cambiante’ se evalúa la realidad de las familias de hoy en el contexto de las grandes transformaciones económicas, demográficas, políticas y sociales, y propone una agenda integral de políticas orientadas a las familias para promover la igualdad de género en la diversidad de modelos familiares en el mundo de hoy.



En consecuencia, para algunos analistas, los reinados de belleza deben ajustarse a los cambios que vivimos las mujeres y sociedades de hoy o tendrán que abolirse o, como mínimo, modificarse.



Teniendo en cuenta las transformaciones que se registran, la empresa norteamericana que produce la famosa muñeca Barbie cambió, después de escuchar la voz de preocupadas madres que temían que sus hijas crecieran con parámetros falsos sobre sus eventuales roles de mujeres en la sociedad.



Reemplazó entonces a la tradicional Barbie, rubia o morena, de acuerdo con el modelo made in USA, por 17 muñecas de distintas culturas que representan a mujeres extraordinarias y que se han destacado en varias disciplinas, entre las que figuran la pintora mexicana Frida Kahlo, la pionera de la aviación Amelia Earhart, la matemática y física de la Nasa Katherine Johnson, la campeona de voleibol Hui Ruoqi y la cineasta Patty Jenkins, la directora de Mujer Maravilla, un éxito cinematográfico en 2017.



En consecuencia, dentro del parámetro de belleza que hoy defiende Miss Alemania, podrían concursar en los reinados de belleza cientos de valientes y emprendedoras mujeres en el mundo que a diario encaran sus vidas, resuelven sus problemas o los de sus comunidades, son defensoras de la vida, la paz o ejercen liderazgo en múltiples profesiones.



En Colombia, podrían clasificar muchas de las elegidas como mujer Cafam o, internacionalmente, como la belga nicaragüense defensora de los derechos humanos Amaya Coppens, quien acaba de recibir del Departamento de Estado de Estados Unidos uno de los 12 premios ‘Mujeres coraje 2020’, concedidos desde 2007 a 134 mujeres extraordinarias de 73 países que han demostrado coraje y liderazgo

También clasificaría la jugadora brasileña de rugby Hingride Marcelle Leite de Jesús, de 20 años, quien se hizo a pulso y creció en el seno de una familia pobre, liderada por mujeres que sacaron adelante a sus hijos con su trabajo, después de haber sido abandonadas por los hombres.



“Una mujer que juega rugby puede cambiar la mentalidad de las personas sobre lo que podemos hacer. Yo aprendí a tomar decisiones, a comprender en qué debo concentrarme y qué debo dejar ir, a respetar mis límites y a expresarme de forma eficaz”, afirma Hingride en la web de ONU mujeres.



Hingride se graduó en el programa ‘Una victoria lleva a otra’, impulsado por la ONU Mujeres y el Comité Olímpico internacional, que organiza prácticas deportivas y sesiones de preparación para la vida a las adolescentes en Brasil.



Las reinas como Miss Alemania no aceptan cambiar sus prioridades al antojo de los organizadores de los concursos de belleza.



“Mi prioridad es y sigue siendo la familia. No puedo dejarlo todo de lado para ser una maniquí”, dijo al afirmar que no va a permitir que su triunfo la convierta en una herramienta publicitaria y comercial.



“No tengo ninguna gana de ser la típica Miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más”, anunció y, al hacerlo, puso sobre el tapete, directa y abiertamente, la urgente abolición o transformación de los reinados de belleza en un mundo donde las mujeres luchan por sus derechos y por el respeto a su identidad.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO