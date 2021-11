El ‘boom’ de la moda urbana o ‘streetwear’

La expresión streetwear, que se traduciría del inglés al español como ropa de calle, hace referencia a un estilo que nació a finales de los 70 en Nueva York, tomando influencias del estilo surfer y skater de Los Ángeles y de los estilos urbanos en Japón.



Según María Pascua, experta en tendencias de WGSN, su popularidad a nivel mundial creció en la década de los 90 y su boom actual viene gestándose en las pasarelas desde 2016. “Hoy es un estilo que ha tenido una gran acogida en la generación Z”, afirma.



Hidden es una marca colombiana de ‘streetwear’. Las siluetas amplias y cómodas se destacan en sus diseños. Foto: Particular

La característica que define a esta tendencia es que las siluetas de las prendas buscan ser confortables, lo que se presenta por medio de estilismos oversized, mezclados con prendas un poco más ajustadas para aumentar el confort.



“El denim es uno de los materiales claves, acompañado de driles y materiales y prendas deportivos. Como el confort es clave, no faltan tejidos de punto como el jersey y la burda para prendas intermedias o exteriores (buzos y hoodies)”, dice.



Además de anteponer la comodidad y la versatilidad en la ropa casual, el streetwear se considera un fenómeno cultural y su auge se debe al crecimiento en la popularidad de géneros musicales derivados del hip hop como el trap y el reguetón, y al poder de las redes sociales.



Según el informe ‘Streetwear: la nueva exclusividad’ de PwC y la plataforma de moda urbana Hypebeast (2019), “es un mercado multimillonario que podría ascender a los 185.000 millones de dólares en el mundo y que, según estimaciones, ya supone 10 por ciento del mercado mundial del textil y del calzado”.

Algunas de las marcas internacionales más icónicas de los sectores de la moda y el lujo que apuestan por esta corriente estética son Supreme (que ha hecho colaboraciones con firmas como Rolex, Louis Vuitton y Tiffany & Co.), Vetements, Stüssy y Off-White, por mencionar algunas.



Hemos visto en los últimos años firmas de la industria del lujo que se han dejado seducir por esta tendencia. Entre las más destacadas están Louis Vuitton, Dior Homme, Fendi y Boss con Russell Athletic. Y, marcas deportivas como Adidas, Vans, Nike o Puma lanzan diseños inspirados en el estilo callejero, y artistas latinos como J Balvin y Bad Bunny son referentes.



El mismo informe indica que las expectativas de crecimiento del streetwear son bastante sólidas. “Prueba de ello es que el 76 por ciento de los profesionales de la industria encuestados (40.000 consumidores de todo el mundo y más de 700 profesionales del sector) esperan que el mercado de la moda urbana siga creciendo significativamente en los próximos cinco años.

El ‘streetwear’ en Colombia

Marcas de lujo como Louis Vuitton apuestan por esta corriente estética. Foto: Particular

Ciudades como Medellín, Cali y Bogotá se han convertido en cuna del streetwear en Colombia y han visto nacer y crecer varias marcas que apuestan por este estilo. Una de ellas es True, creada por Daniela Valencia, que este año presentó una colección cápsula con Falabella.



“Creemos que la calle es donde está la vida y que no hay nada más real que la música. Nos movemos desde lo positivo y abrazamos la diversidad, el amor, el color y el estilo libre... Hacemos streetwear, sin género, pero con toda la actitud. Diseñamos para los que lo dicen todo con su estilo, nos conectamos con lo más fresco y versátil”, afirman desde la marca.



Otra de las propuestas destacadas es la de Hidden, cuya versatilidad, irreverencia, prendas holgadas, fluidas y con piezas funcionales definen su esencia. “Los diseños de la marca están inspirados en el streetwear, utilizando prendas con siluetas amplias priorizando la comodidad por encima de todo. Los hoodies, cargo pants, puffer jackets, joggers, bucket hat y t-shirts son prendas infaltables en las colecciones”, dijo Teffi Oviedo, CEO de Hidden.



También resaltan otras marcas que apuestan por esta tendencia como Undergold, One Half y Agybo.

Claves del ‘look’ ‘streetwear’

Contrario de lo que pueda parecer, un buen estilismo streetwear no es tarea sencilla, pero tampoco imposible. De hecho, una de sus ventajas es que todo tipo de personalidades puede llevar esta tendencia. Lo importante es lograr un balance entre sofisticado y descomplicado, especialmente quienes quieren llevar este estilo en su día a día, como afirma Alejandra Bahamón, asesora de imagen.



Igualmente, la experta consultada por EL TIEMPO asegura: “El home office hizo que nos acomodáramos con el vestuario y empezáramos a utilizar prendas más cómodas que podemos llevar en la cotidianidad… La clave es no dejar a un lado lo que veníamos usando dentro de los códigos de vestuario profesionales, que son absolutamente clásicos y que están establecidos, sino tratar de mezclar estas prendas cómodas con otras más clásicas y formales”.



Así mismo recomienda tener en cuenta la ocasión de uso y la hora del día para llevar los colores más apropiados. En cuanto a las prendas, comenta: “Un tip sería seguir usando blazers, pantalones y tacones, y mezclarlos con piezas más frescas o descomplicadas como pueden ser sacos de sudadera”.



Finalmente hace énfasis en la importancia de los zapatos. “Con respecto a los tenis, cuando los incluimos en un contexto laboral, deben estar impecables. Pero no son solo los tenis sino cada pieza del streetwear que queramos incluir. Eso va a hacer que no perdamos la sofisticación”.

