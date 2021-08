El arte de crear un espacio organizado y productivo

El auge de las iniciativas de organización no solo de espacios físicos, sino también mentales y espirituales (siguiendo el enfoque holístico que ha permeado la salud) ha ganado muchos espacios desde el comienzo de la pandemia y sigue muy vigente, ahora enfocado en la productividad.



Blanca Hernández, experta en tendencias de WGSN, asegura que “los consumidores en todo el mundo cambiaron sus rutinas diarias desde el año pasado como resultado del coronavirus, y la mayoría de los empleados experimentan síntomas de agotamiento mientras trabajan desde casa; los cambios que al principio parecían temporales, como el trabajo y la educación en el hogar, son a largo plazo, y las personas tienen que adaptar la forma como se mantienen organizadas, recurriendo a soluciones de almacenamiento más optimizadas para ayudarlas a mantenerse organizadas y al mismo tiempo eliminar lo que les causa angustia o ansiedad”.



Y es que, más que ser una herramienta para crear espacios productivos, el orden se ha convertido en aliado del bienestar personal, “como lo puede ser una terapia alternativa, desde la aromaterapia hasta la creación de hábitos”, dice Tracy Arango, consultora de KonMari Silver Badge y cofundadora de Las Ordenautas.



Arango agrega que más allá de un boom de organizadoras profesionales, la explosión ha sido de todo lo que garantiza calidad de vida, “como las prácticas espirituales (yoga, mindfulness, etc.) y las herramientas con las que uno pueda sacarles el mayor provecho a los espacios físicos y virtuales, pues hay gente ordenada en sus casas o escritorios, pero tienen la cabeza hecha un ocho y por eso se hace necesario trabajar su higiene de tiempo”.

Revise en su espacio que quiere optimizar todo lo que usa y lo hace realmente feliz. Foto: iStock

El tiempo, clave de la organización

Especialistas en productividad, como Jaime Rubiel, han estudiado los métodos para optimizar el tiempo y el funcionamiento cerebral en situaciones que requieren máxima concentración, pero en las que el ambiente o el contexto no juegan a favor (como sucede actualmente, cuando se trabaja en la mesa del comedor y a la vez se asiste a una junta y se deben monitorear las clases de los hijos), siendo prioritarias las dinámicas de organización.



“Todos contamos con las mismas 24 horas. El principio para lograr multiplicar tu tiempo se basa en tres claves: definir tres grandes metas, apalancarse o apoyarse en otros (personas, tecnología y procedimientos o sistemas) para delegar todas las actividades que no te llevan a tus metas, de este modo estarás usando de manera efectiva el tiempo de otros. E implantar las sesiones de alta concentración (SAC) de 90 minutos en los que te aislarás, apagarás tu celular, cerrarás tu correo electrónico, etc., y organizarás tu mente en absoluta concentración para hacer tu trabajo vital. ¿Cuál es ese trabajo vital? Pues, las tres grandes tareas iniciales”, explica el mentor en Productividad Exponencial.



Y así como la organización cobra importancia en el enfoque neurocientífico de Rubiel, también lo hace en la productividad cotidiana. “Calcula cuánto tiempo te toma encontrar las llaves de la casa y multiplícalo por 12 meses”, sugiere la politóloga Liliana Ramírez, fundadora de la plataforma de asesoría en organización de espacios Get Simple Colombia.



“Hay estadísticas que dicen que uno pierde 365 días de la vida buscando cosas perdidas. ¿Qué haría con un año adicional de vida? Pasear, conocer, tener experiencias y no cosas. Por eso, estar organizado no es tener clóset de revista sino una vida feliz, y la organización y la productividad son medios para llegar a ello”, agrega la especialista certificada por la Asociación Nacional de Profesionales de la Productividad y la Organización (Napo, por sus siglas en inglés).



Razón por la cual la definición y la personalización del concepto ‘productividad’ es el primer paso hacia la creación de un espacio ordenado. “¿Más plata, más tiempo, optimizar los espacios de trabajo? Cada persona debe reflexionar qué es productividad; luego, tomar conciencia profunda de sus objetivos de vida y conectar con el triángulo ordenáutico de Marie Kondo, al revisar cómo los espacios y los objetos me ayudarán a consolidar lo que tengo en mente como productividad”, puntualiza la abogada y socióloga Lina María Pinzón Eslava, cofundadora de Las Ordenautas y consultora en orden y organización.

Cree su espacio productivo

No solo se trata de comprar un escritorio, cajas organizadoras, llevar una agenda o un planeador ni tapizar el espacio de trabajo de hojas de Post-it; crear un espacio organizado y productivo tiene su propia ciencia. Los expertos recomiendan:



Escriba sus prioridades. “Cree cuatro columnas en una hoja de papel –dice Rubiel–; las primeras tres representan sus tres grandes metas, mientras que la cuarta será la de pérdida de tiempo; debajo de cada columna coloque las actividades de la semana que lo van a llevar a esos objetivos específicos. También debe hacer una lista de todos sus pendientes e ir ubicándolos en cada columna. Todo lo que no lo acerque a una de sus metas va en la columna ‘pérdida de tiempo’. Gracias a este ejercicio verá a cuál de sus metas no le está prestando suficiente atención, de modo que podrá agregar más tareas que lo acerquen a esta”.



Comprométase a ordenar. Según Las Ordenautas, no basta cambiar de lugar las cosas, sino que hay que elegir y decidir sobre la permanencia o no de cada elemento y luego, ordenar por categoría y no por lugar. “No es ordenar la cocina, la sala o la habitación, sino las cosas de la cocina, pues hay muchas categorías en un mismo espacio. Es clave seguir el orden de las categorías: empezar por la ropa; luego, los libros, papeles y documentos, misceláneos (komono, en japonés), y por último, los objetos sentimentales, pues son los que dificultan el desapego”, aclara Pinzón Eslava.



Depure. Revise en su espacio que quiere optimizar todo lo que usa y lo hace realmente feliz. “Siempre enfatizo que no solo genere felicidad, sino que le encante, use y realmente necesite, porque uno necesita el uniforme de trabajo, pero puede que no le produzca felicidad”, sostiene la fundadora de Get Simple Colombia, Liliana Ramírez.

Haga Tetris. Ubique cada cosa que conserva en su lugar. Según Ramírez, hay que “zonificar y etiquetar; es lo más técnico, donde juega Tetris con las cosas, mezcla cajas u organiza por color según las condiciones del espacio y las necesidades propias (así personaliza el espacio).



Cree hábitos. Aquí cobran importancia las asesorías con especialistas en organización y productividad, pues son los encargados de capacitar y transmitir las herramientas. “Doblemos la ropa juntos, etiquetemos las cosas de la cocina, organicemos por colores, etc. Yo no le dejo los frascos de arroz así porque sí, sino porque tienen un sentido, es una lógica que el cliente debe apropiar para que se mantenga; debemos inculcarle hábitos de orden, como por ejemplo, si saca algo de un cajón, vuelva a guardarlo. Son básicos, pero abren la puerta hacia el desorden y la pérdida de tiempo”, puntualiza Ramírez.