Aliyoner Rodríguez tiene 46 años y en el 2000 fue diagnosticada con VIH. Estaba casada, y su esposo y papá de sus hijos fue quien la contagió. Cuando se enteró, su mundo se le derrumbó, y su mayor miedo era que sus hijos hubieran heredado el virus. Después de saber que eso no había pasado y los niños estaban sanos, se dedicó a su tratamiento, y se dio cuenta que había mucho qué hacer por esta comunidad.



Motivada por ayudar a las personas que tenían la misma enfermedad comenzó su labor como activista en Venezuela decidida a trabajar por sus derechos. Pero la escasez de medicamentos y un cuadro grave de desnutrición, que casi la lleva a la muerte, la obligaron a abandonar su país, sus hijos y llegar a Colombia en 2019 en busca de una nueva oportunidad para sobrevivir.

Aliyoner hoy es coordinadora del capítulo Cundinamarca de Aid for Aids. Foto: Particular

“Llegar a Colombia no fue fácil, fueron muchos los obstáculos para poder conseguir el estatus migratorio que me permitiera acceder a la atención en salud. En ese momento tuve la fortuna de encontrarme con Aid for Aids Colombia, quienes me ayudaron y me guiaron en el proceso y gracias a ellos pude vincularme al sistema de salud y hoy en día llevo una vida plena junto a mis dos hijos. Eso me impulsó a seguir trabajando por mis compatriotas y ayudarlos en el proceso”, afirma Aliyoner.



En el 2020 se vinculó como voluntaria a la organización y hoy en día, con sus hijos en Colombia, ya forma parte de la comunidad de migrantes que trabajan por el país. Lideresa de Aid for Aids Cundinamarca, en donde trabaja para ayudar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos migrantes, colombo venezolanos y colombianos retornados portadores del virus. No tiene horario para ayudar. Puede recibir una llamada a las 3 de la mañana y 'Aly', como le dicen, sale en busca del migrante que la necesita.



“Un diagnóstico no te limita ni te dice quién eres. Si una persona tiene VIH reactivo quiere decir que lo detectó a tiempo y que puede recibir tratamiento para no comprometer su salud. Lo que buscamos es darles apoyo para que puedan seguir adelante”, agrega. Ella es consiente de la importancia de educar al respecto. Y que la información, salva vidas.

Es así como desde el capítulo Cundinamarca de Aid for Aids, del cual hoy es coordinadora, se han atendido a cerca de 500 personas a quienes se han entregado tratamientos retrovirales y se ha acompañado en el proceso para que puedan acceder a la atención en salud. También se realizan jornadas para pruebas de tamizaje, tele consultas médicas y grupos de apoyo.



“Los migrantes con VIH son personas vulnerables, no tienen recursos. Buscamos mejorar su calidad de vida y que tengan derecho a su tratamiento. Muchos llegan en estados depresivos, queremos que sepan que no están solos y que para ellos, como para mí, también existe otra oportunidad”.



En El Tocuyo del Estado Lara de Venezuela aún viven su mamá y sus hermanos. “Venezuela está en mi ADN pero a Colombia la llevo en mi corazón. Claro que quiero regresar algún día, pero por hora no es posible. Seguiré desde aquí aprovechando esta oportunidad que me dio Aid for Aids para seguir luchando por mi gente.”

