Yoga, pilates y ballet, el trío ideal para estar en forma

A sus 76 años, Mick Jagger se sigue viendo lleno de vitalidad y energía en cada uno de los shows que presenta. Cuando le preguntan sobre su secreto, él responde que, además de tener un entrenador personal noruego que lo guía con sus rutinas, toma clases de pilates, yoga y ballet.

Una tripleta que cada vez tiene más seguidores y que se conoce como el método Barre. Es una técnica que nació en 1959 en Londres (Reino Unido) gracias al ingenio de Lotte Berk, una bailarina que, adaptando y combinando las posturas y los movimientos del ballet clásico a sus métodos de ejercicio, consiguió mucha efectividad en el fortalecimiento y la tonificación muscular.

Esta interesante fusión de figuras se tomó pronto la capital inglesa para luego romper fronteras y pisar fuerte en Estados Unidos, Australia, México, Panamá y, finalmente, Colombia.



En nuestro país, uno de los centros pioneros en este sistema fue Pilates Proworks, que en enero del 2010 inició dando unas clases que ellos bautizaron Barrepro. De acuerdo con Adriana Ramírez, coordinadora master trainer de entrenamiento para Colombia de la empresa, “esta es una técnica que a partir de las posiciones básicas del ballet, combinada con movimientos de gimnasia, pilates y trabajo de acondicionamiento físico, permite trabajar todos los grupos musculares y ofrecer una sesión más dinámica”.

Una pasión saludable

Ivette Harrouche, graduada en comunicaciones de la Universidad de Pennsylvania, descubrió en Nueva York esta práctica que, según ella, “cambió su cuerpo y encontró un método de ejercicio que realmente la apasionó”.



Por eso, en marzo de 2018, al regresar a Colombia y no encontrar un lugar dónde practicar, montó su propio centro especializado: Barre House. Hoy es instructora y directora de Barre House, y asegura que este “es un método, un ejercicio superdinámico, en el que no se necesitan ningún tipo de máquinas, únicamente el cuerpo, unas mancuernas pequeñas y las barra de ballet, las cuales se usan no para bailar sino para sostener el peso del cuerpo, convirtiendo a este en la propia máquina”.

Esta práctica contribuye a la quema de calorías, la coordinación, la elasticidad y la flexibilidad del cuerpo. Foto: Cortesía Barre House

Para comenzar este ejercicio, al igual que en otros entrenamientos, se empieza con un calentamiento que dura alrededor de 20 minutos con el fin de preparar los músculos para dar inicio al entrenamiento.



Posteriormente, usando mancuernas o ejercicios de resistencia, se busca tonificar los brazos, bíceps, tríceps y hombros durante 10 a 15 minutos, para luego pasar a la barra de ballet, donde se trabajan muslos y glúteos a través de diversos ejercicios. A veces se usan distintos tipos de pelotas y bandas para complementar la actividad.Dependiendo de la clase o del entrenador, pueden realizarse varios ejercicios en colchoneta (mat), en la que se continúa trabajando muslos y glúteos, además del abdomen.



Para finalizar la práctica, se hacen una serie de estiramientos, los cuales pueden durar aproximadamente de 3 a 5 minutos.

Los beneficios

“Dentro de esta práctica, los beneficios son amplios, y dependen siempre de lo que la persona quiera lograr –dice Harrouche–. Sin embargo, los más conocidos son aumentar la masa corporal, quemar más colorías y aumentar el metabolismo. Además, a diferencia de otros tipos de ejercicio, las clases del método Barre suelen ser muy pequeñas y, por tanto, permiten que estas sean más personalizadas y exista una mayor atención por parte del instructor a cada alumno”.



Laura García, instructora certificada de Tuttocorp, un centro dedicado a la salud física y mental , asegura que “este método, que busca alinear la mente con los ejercicios por realizar, tiene otros beneficios como activar los músculos y acostumbrar al cuerpo a mejorar su postura”.



Cabe destacar que este es un ejercicio para todo el mundo, hombres, mujeres, embarazadas, jóvenes y hasta adultos mayores, porque es de baja intensidad y alta repetición, donde la única máquina que se utiliza es el propio cuerpo.

¿Con cuánta regularidad debe practicarse?

Una sesión de Barre suele durar 50 minutos por día desde que se inicia el calentamiento hasta finalizar el estiramiento. Ivette recomienda “realizar de 3 a 4 sesiones por semana”, pues es una práctica muy completa de cardio, de bajo impacto y tonificación que si se complementa con una rutina saludable, se obtienen resultados en un mes.



En Bogotá, además de Barre House, que es un centro especializado en esta práctica, existen otros lugares que ofrecen clases de esta técnica, como Tuttocorp o Pilates Proworks.

Datos de interés

Esquema de trabajo

​

Laura García, instructora certificada del centro de cuidado físico Tuttocorp, asegura que esta práctica tiene un esquema que se divide en tres partes:

1. Trabajar la parte superior del cuerpo (brazos, bíceps, tríceps, hombros) con pesos livianos.

2. Fortalecer y tonificar el abdomen realizando series de planchas.

3. Finalmente se trabajan los músculos del tren inferior con ejercicios en la barra de ballet.

De esta forma se trabaja todo el cuerpo mezclando la tonificación muscular con el cardio.



Costos

​

Barre House ofrece un paquete para nuevos clientes de tres clases por semana por 70.000 pesos. En Tuttocorp, una clase cuesta 49.000 pesos y en Pilates ProWork una sesión está entre 40.000 y 60.000 pesos.





DANIELA GALLO

PARA EL TIEMPO