¿Dónde están las mujeres en Wikipedia en español?

La Wikipedia es una comunidad virtual, cuyas páginas son editadas en la web brindando la oportunidad a los usuarios de crear, modificar, corregir o eliminar contenidos. Cuenta con más de 40 millones de artículos en 301 idiomas diferentes, que la convierten en uno de los mayores esfuerzos de colaboración humana de la historia.



Esta iniciativa por reunir todo el conocimiento posible tiene en sus objetivos conseguir un espacio neutral. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que existe una brecha de género en la producción de contenidos y en la composición de su comunidad.



Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) reveló que solo el 11,6 por ciento de los editores registrados son mujeres. Esta diferencia podría explicarse parcialmente por la menor persistencia de mujeres editoras.



«Las mujeres editan menos y lo dejan antes, y es en parte por eso por lo que la brecha no se reduce», destacan los autores. Sin embargo, los resultados mostraron también que un grupo de editoras veteranas, en algunos casos, superan a los hombres en cuanto a sus prácticas de edición. Siendo este un factor para visibilizar y aumentar la participación de las mujeres en este espacio.



Un nuevo método para identificar el género

La edición en español de la Wikipedia es la novena más grande, con más de 1.580.000 páginas, y la cuarta según el número de editores registrados (17.000).



Uno de los retos al que se tuvieron que enfrentar los investigadores fue en la identificación del género de estas personas, ya que en muchos casos optan por no revelarlo en sus perfiles personales de la Wikipedia. Donde se pudo determinar el género del 49 % de los editores, donde solo un 38,8 % lo especifica en su página personal.

Con este procedimiento solo el 7,4 por ciento del total de perfiles existentes corresponderían a mujeres y aumentaría al 11,6 porciento si se consideran los perfiles cuyo género conocieron los investigadores. «Estas diferencias hacen que la Wikipedia en español sea un territorio dominado por hombres y que las mujeres editoras la puedan considerar como un espacio misógino.



Por otra parte, el gran porcentaje de perfiles desconocidos no ayuda mucho a reducir esta percepción, ya que las mujeres perciben que los editores anónimos son más críticos con sus aportaciones», según subrayan los investigadores.



Tasa de retención más baja entre las editora

Además de la brecha, el estudio ha encontrado diferencias en cuanto a las prácticas editoriales, donde las mujeres tienen una tasa de retención más baja. Según los autores, este hecho puede explicarse «parcialmente por la menor persistencia de las mujeres editoras, que tienden a dejar la Wikipedia mucho más rápidamente, sobre todo durante las primeras semanas».



Además, el tipo de contribución también varía entre hombres y mujeres, mientras el porcentaje de ediciones de las mujeres es mayor en páginas que no son artículos, es decir, en páginas de discusión donde se comentan carencias y posibles mejoras de los artículos.



Estos hallazgos parecen coincidir con estudios anteriores donde se apunta que los hombres a menudo son contribuidores y las mujeres tienden a comportarse más como colaboradoras.



No obstante, los investigadores subrayan que «cuando se consideran sólo los editores más activos, aunque las mujeres cuentan con un número medio de ediciones más alto en todos los espacios de nombres, las diferencias entre los hombres más activos y las mujeres no son significativas desde el punto de vista estadístico».



Más interés en temas relacionados con el género

Los investigadores también han comprobado divergencias en cuanto a los intereses de los dos grupos a partir del análisis de las categorías que utiliza Wikipedia para agrupar temáticamente sus artículos. Aunque estas categorías son, según los autores, «demasiado generales», el estudio sugiere que las mujeres están «algo menos» interesadas en editar páginas sobre ciencia y naturaleza.



En cuanto a páginas de contenido, los hombres siempre superan a las mujeres en una proporción de tres hombres por cada mujer. De hecho, en muchos casos las mujeres no contribuyen o lo hacen significativamente menos, con una excepción: las páginas y wikiproyectos relacionados con la brecha de género.



«Solo hemos podido encontrar dos grupos de páginas donde las mujeres parecen ser más activas que los hombres, los wikiproyectos de 'Mujeres' y 'Feminismo', y otro grupo de páginas relacionadas con cuestiones de género", destacan.



Visibilizar la tarea de las mujeres editoras más activas

Ante los resultados y la evidente brecha entre hombres y mujeres, los investigadores sugieren algunas medidas que contribuyan a la participación de las mujeres.



Proponen cambios en el funcionamiento de la web, donde pueda ser más fácil la edición, especialmente en la gestión de referencias, evitando "que se hagan ediciones incompletas o erróneas que seguramente serán borradas».



También recomiendan mejorar la detección de «malas prácticas abusivas», especialmente por parte de editores veteranos que pueden no ser «del todo imparciales por temas de género, un problema que no es exclusivo contra las mujeres y que también puede estar afectando a otros colectivos minoritarios», subrayan.



Por otra parte, destacan la importancia de apoyar a las mujeres editoras durante más tiempo después de haber participado en actividades de bienvenida en la Wikipedia como los wikiproyectos o las wikimaratones, donde las editoras se reúnen en un mismo espacio para editar y mejorar un tema o grupo de artículos.



Además, visibilizar la contribución del grupo de mujeres editoras más activas ya que «incrementar la conciencia de las experiencias de éxito de las mujeres podría ser un buen punto de partida para animar a otras mujeres a seguir editando y, por tanto, promover el compromiso a largo plazo de las mujeres en la Wikipedia».



Finalmente, las conclusiones del trabajo también resaltan la necesidad de investigar las causas por las que las mujeres dejan de editar la Wikipedia y de profundizar en el papel de las wikimaratones para fomentar que más mujeres adopten y mantengan el hábito como editoras a lo largo del tiempo.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

*Con información de la Universitat Oberta de Catalunya

