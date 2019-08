‘Concept Stores’ en Bogotá: la vitrina de los diseñadores emergentes

El ‘boom’ de creadores en la industria de la moda en Colombia ha dado como resultado la aparición de nuevas casas de diseñadores y de las ‘concept stores’, un tipo de tiendas que en su origen unen a la moda con otros universos como el arte y la cultura, y permiten compartir espacios con otras marcas.

Casa Précis, Casa Santa María y St. Dom fueron algunas de las pioneras en este tema y durante el último año en Bogotá han surgido más de estos nuevos espacios cuya filosofía coincide en seguir apostando por el talento y la creatividad de los diseñadores colombianos y brindarles un espacio colectivo para exhibir sus productos.



EL TIEMPO hizo un recorrido por estas nuevas tiendas en la capital del país, y esto fue lo que encontramos:

Made In_ Concept Store

La oportunidad de generar un espacio que conectara con el mercado independiente y oculto e innovador dio origen a Made In_ Concept Store, una tienda que busca construir una comunidad de creativos que actualmente cuenta con 24 marcas, como Mr. Morris, Böhmen y Oropéndola. El proyecto, fundado por Natalia Guerra y Laura Rodríguez, busca que las personas puedan vestirse local. “Quisimos contribuir al crecimiento de los diseñadores colombianos reconectando cada propuesta con nuestra cultura y nuestras raíces”, dice Laura Rodríguez.



¿Dónde está ubicado?



Calle 69 n.° 11A-27

La Cosmo

Moda ética y consumo responsable hacen parte de la filosofía de La Cosmo, una ‘concept store’ fundada por Laura Castro y compuesta por 18 marcas de moda sostenible. “Mi objetivo es difundir un mensaje a las personas que nos visitan: que sepan y entiendan que detrás de cada prenda hay una historia, hecha con amor, hecha en una cadena de producción responsable, que todas y cada una de las personas involucradas en su proceso reciben un pago justo, que no es una prenda de comprar, usar y tirar”, afirma Laura Castro. En este espacio, además de tener los diseños de marcas como Xzae, Lish y Textiles Laura Áñez, hay un café y se realizan talleres y cursos relacionados con la temática del cuidado del medioambiente.



¿Dónde está ubicado?



Carrera 3A n.° 63-36

Armaryo

Después de trabajar en varias ‘startups’ en Milán junto a su esposo, la comunicadora y diseñadora Rita Escobar decidió regresar al país y apostarle al talento colombiano creando un colectivo de diseñadores con ADN claro y fuerte. Así surgió Armaryo, una tienda cuyo concepto se centra en la moda con identidad y personalización. Actualmente cuenta con 14 marcas, incluyendo la de la diseñadora Manuela Triana y otras emergentes, como Berbú, Maison Denim y Marcela Álvarez, por nombrar algunas. “Nos hace diferentes que solo encontrarás producción limitada de cada una de las prendas y accesorios. Además, hacemos prendas sobre medida y se pueden personalizar prendas existentes”, comenta Rita Escobar.



¿Dónde está ubicado?



Carrera 14a n.° 82-16

Ba hué

La alianza de dos amigos emprendedores, Catalina Huertas y Juan Baquero, dio vida a esta concept store que crea una conversación desde las diferentes disciplinas creativas: la moda, la cultura y el arte. Actualmente cuenta con 74 marcas que abarcan diferentes universos y líneas de producto como VANA, Rondon Bazhenova y La Petite Mort, entre otras. Además, la tienda tiene su propio café para enriquecer la experiencia de compra. “Ba hué personifica a los jóvenes ‘millennials’, no se encasilla en solo una tienda sino que ofrece experiencias culturales que potencialicen a las marcas y a la industria”, afirma Juan Baquero, cofundador de la tienda.



¿Dónde está ubicado?



Calle 70 n.° 11a-12

Casa Blanca y Casa San Miguel

Con el objetivo de ayudar a otros emprendedores, Juan Francisco Sánchez y Jaime Serrano decidieron crear Casa Blanca y Casa San Miguel, dos ‘concept stores’ en los que cada marca cuenta con su espacio privado de exhibición y es reformado y adaptado de acuerdo con cada concepto. Casa Blanca tiene nueve marcas, entre ellas Carolina Alba Jewelry, Macondo Belts, Amézquita y un café. Por su parte, Casa San Miguel tiene ocho marcas como Wonder for People, 3LL By Daniella Batlle y The Nylon Club, por nombrar algunas. “Tenemos diversificación de estilos dentro de las casas… Somos emprendedores ayudando a emprendedores y estamos abiertos a escuchar las propuestas y necesidades de los nuevos diseñadores”, dice Juan Francisco Sánchez.



¿Dónde?



Calle 79B n.° 7-60 y calle 79B n.° 7-30



CAMILA VILLAMIL

PARA EL TIEMPO