El diseño colombiano estará presente este jueves en el Boho Expo

En un espacio de 1.100 m² se reúnen más de 130 talentosos creadores y emprendedores colombianos: diseñadores, colectivos de diseño, artesanos y artistas, dedicados al arte, la moda, la joyería y los accesorios, la decoración y el hogar.

Se trata de Boho Expo, en Usaquén, que este jueves en la noche celebra su primera Noche Expo: un divertido ambiente con música y gin tonics para que los visitantes conozcan este nuevo espacio en el norte de la ciudad y de paso realicen sus compras apoyando el diseño colombiano.



Boho Expo es un nuevo concepto de comercio, tipo feria, con pequeños estands que los diseñadores, al estilo de los pop up store, pueden alquilar mínimo por tres meses, así que es muy posible encontrar nuevos productos a lo largo del año.



“Nuestra misión es posicionar a Colombia como centro de la creatividad a nivel internacional y darles a los creativos colombianos el espacio y las condiciones ideales para crecer e ir estableciendo su negocio de manera permanente”, dicen los directivos.

Allí se encuentran, por ejemplo, las más recientes colecciones de destacadas diseñadoras como Manuela Álvarez, Faride Ramos, Diana Gómez, Pessoa y Lina Osorio en un solo espacio, así como las prendas tejidas de Laura Añez, los turbantes de Miss Balanta, los zapatos de Wonder for People, las chaquetas y abrigos para hombre de Whitman y los jeans de Little Ramona, entre otros.



También se encuentran las carteras de Ana Laverde, Marmolejo, Fe Handbags y Amano, por mencionar algunas marcas.



Así mismo, hay cosas para el hogar como las velas de L’Arome, las vajillas de Home Poetry y los muebles de Do Home.



Además, cuenta con un gran número de joyeros como Fernanda Arias, Lakshmi, Álvaro Ávila, Metalero, Aysha Bilgrami, Alma, Tatiana Apraez, Liliam Medina y La Marea, entre muchos otros.



