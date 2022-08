El día internacional de la planificación familiar no es una fecha reconocida por las Naciones Unidas, pero algunas entidades y gobiernos han acogido el 3 de agosto como tal para enviar un mensaje de concientización y reiterar la importancia de las prácticas para el control de la reproducción.



En el caso de Colombia, las personas tienen derecho a recibir asesoría en anticoncepción para elegir y obtener su método anticonceptivo en los servicios de salud.



Y, según la normativa vigente, las instituciones administradoras y prestadoras de servicios de salud deben garantizar el derecho a la anticoncepción sin barreras, gratis y con calidad. Por eso, existe una consulta que se denomina planificación familiar.



Giovanni Guerrero Conde es el director nacional de gestión clínica y calidad de Profamilia. Foto: Cortesía Profamilia

Una de las instituciones que velan por los derechos reproductivos en el país y prestan ese servicio es Profamilia.



Giovanni Guerrero Conde, director nacional de gestión clínica y calidad de Profamilia, habló con EL TIEMPO sobre los métodos preferidos por las mujeres para planificar, de acuerdo con las cifras de atenciones de la entidad.



1. ¿Cuáles son los métodos de planificación más populares en el país?



Nosotros tenemos varias líneas de acción y una de ellas es la IPS donde a través de muchas clínicas prestamos servicios a la población y el segundo es farma, que apoya a nivel nacional el suministro y la entrega de productos para la anticoncepción masculina y femenina. Para las mujeres, según los datos que tenemos, el principal método anticonceptivo ha sido la inserción de implantes subdérmicos, un método de larga duración que le permiten a una mujer definir su maternidad en un término prologando, entre 3 a 5 años.



Sigue la anticoncepción permanente, lo que llamamos la ligadura de trompas y luego ya vienen otro tipo de inserciones como el dispositivo intrauterino (Diu), eso frente a la prestación del servicio.



Ya ante la línea de farma, el volumen más grande en ventas está el preservativo de uso masculino, que beneficia a ambos sexos, en segundo lugar los inyectables mensuales para mujeres y en tercer lugar los anticonceptivos orales, en menor proporción la píldora del día después y los inyectables trimestrales.



2. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan?



Cerramos el 2021 con más de 37 mil ligaduras femeninas, pero con más de 152 mil implantes subdérmicos. La proporción es bastante diferente entre el primero y el segundo. Y en la línea de farma se vendieron más de 8.8 millones de preservativos, más de 2.8 millones de inyectables y alrededor de 780 mil productos orales. Más del 53 por ciento de estas personas están entre los 18 y los 28 años, lo que significa que estamos impactando en una población joven que está planeando su vida. En el 2021 cerramos con más de 305 mil personas atendidas y a julio de este año vamos por las 190 mil.

3. ¿Es igual en todo el país?



Hemos podido identificar comportamientos por regiones, Antioquia y Santander van liderando este porcentaje de conciencia sobre la anticoncepción, lo que nos parece muy grato en una región tan tradicional. Es algo de resaltar que nos estemos preparando y educando, porque creo que esto va a ayudar a crear una mejor sociedad y es vital promocionar un derecho. En la regional norte la anticoncepción masculina es completamente diferente, pero entendemos que esto implica otros factos sociales. La regional occidente, que contempla a Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca, es la que más necesitamos fortalecer.



4. ¿Son más frecuente ahora las solicitudes para la anticoncepción permanente o ligadura de trompas?



Realmente es una opción que cada vez es más frecuente porque se presenta en dos situaciones: cuando la usuaria ya tiene claro cuantos hijos quiere y ya los tiene y cunado sabe que no quiere tener hijos. Es importante que la mujer pueda decidir cuántos hijos y en qué momento lo desea. Por ejemplo, hay muchas mujeres en región que son vulnerables a la violencia y abuso y que sumado a esto tienen que vivir embarazos no deseados. Sin duda esto ocurre en un marco de educación y de prevención.



5. ¿A qué le atribuyen que el implante subdérmico sea el más popular?, ¿cuáles son los beneficios y cuáles las contraindicaciones?



El implante es un método que permite la liberación hormonal en un periodo de 3 a 5 años, depende del tipo de implante. No se tienen que tomar anticonceptivo oral diario, ni es necesario el uso preservativo, solo en lo que se refiere a temas de embarazo. Genera, como en todo caso, ciertas contraindicaciones, donde se contempla la edad, el peso, patologías asociadas que puedan interferir en el proceso y efectos secundarios que se pueden presentar de forma leve o moderada, como dolores pélvicos, hemorragia pequeña o permanente; temas de acné y sobrepeso. Por eso es importante la valoración y la consulta médica en donde se valoren todas las características de la paciente y se le pueda ayudar a elegir el que mejor se acomode a su ritmo de vida.



6. ¿Qué se debe tener en cuenta en un proceso de planificación familiar?



Es importante que se haga de la mano de un profesional de la salud, la valoración médica. Lo segundo es que existen múltiples productos en el mercado y es importante dar a conocer sus beneficios para cada tipo de paciente y escoger aquellos que generen menos efectos. Además, hay que tener presente que una cosa es adquirirlo de forma particular y otra por las EPS. Cuando es particular puede aumentar la posibilidad de que sea lo que más desee la paciente, si es con la EPS debe adaptarse a los convenios que existen y que hacen parte del plan de beneficios.



7. ¿Con qué mensaje se deben quedar las personas en días como este que invitan a tomar conciencia sobre la planificación familia?



Desde Profamilia invitamos a todas las personas a acceder a estos métodos para que puedan tomar decisiones sobre su futuro y proyecto de vida, para eso necesitan acompañamiento de profesionales de la salud y este es un tema que nos compete a todos, incluidos los hombres, la anticoncepción permanente masculina, o vasectomía, es otro de los procedimientos que hacemos y estamos muy pendientes de eso.

