Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en esta fecha se recuerda la lucha y su evolución en el camino de tener los mismos derechos que el hombre y de libertad. Aunque, se ha avanzado bastante, en la actualidad todavía falta camino por recorrer para tener una verdadera igualdad.

El día de la Mujer conmemora a las 129 mujeres y 23 hombres que perdieron su vida en un incendio en una fábrica de Cotton, en Nueva York, tras declararse en huelga en el lugar en 1908. Un año después, se celebró por primera vez el Día Nacional de la Mujer y luego en 1910 se declaró este día.



Esta fecha también se conoce como el Día de la Mujer Trabajadora, ya que es un día para la lucha por la igualdad de derechos en todos los ámbitos, sin embargo, en el laboral sigue siendo uno de esos campos en los que todavía se puede mejorar.



(Lea también: Ojo con las consecuencias de no utilizar termoprotector para el cabello).



Si quiere felicitar a las mujeres en su entorno por lo que han conseguido, acá le bridaremos unas frases inspiradoras de científicas, filosofas, políticas y artistas que le recordarán a esa persona lo valiosa que es, asimismo, alentarán su espíritu de lucha.

Facebook Twitter Linkedin

El día de la Mujer conmemora a las 129 mujeres y 23 hombres que perdieron su vida en un incendio en una fábrica de Cotton, en Nueva York, tras declararse en huelga en el lugar en 1908. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Las mejores frases para conmemorar el día de la mujer

· “Todas y cada una de vosotras podéis ser líderes y apoyar a otras para lograrlo”, Michelle Obama.



· “Unos de los graves riesgos de la vida, es nunca atreverse a arriesgar”, Oprah Winfrey.



· “El acto más valiente sigue siendo pensar por ti mismo. En voz alta”, Coco Chanel.



· “La mujer solo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es”, Carolina Herrera.



· “Permanece fiel a ti mismo y nunca dejes que otra persona te distraiga de tus metas”, Michelle Obama.



· “Una mujer debería ser dos cosas: quien y lo que ella quiera”, Coco Chanel.



· “Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras”, Frida Khalo.



· “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”, Angela Davis.



· “La mejor forma de cultivar la valentía en nuestras hijas y otras jóvenes es mediante el ejemplo. Si ven a sus madres y a otras mujeres de sus vidas afrontar el futuro sin temor, sabrán que es posible hacerlo”, Gloria Steinem.



(Le puede interesar: ¿Necesitamos replantear el uso del brasier?).



· “Si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo”, Jessica Valenti.



· “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, Rosa Luxemburgo.



· “Soy una persona feminista que piensa que cada mujer puede hacer cualquier cosa que se decida hacer”, Grace Kelly.



· “Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad”, Indira Gandhi.



· “No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”, Virginia Woolf.



· “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”, Audre Lorde.



· “El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena”, Jane Fonda.



· “La agenda feminista es sencilla: solo reclama que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre la justicia en lo público y la felicidad en lo privado”, Susan Faludi.



· “La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme”, Ayn Ran.



· “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, Shakira.



· “No soy feliz si no estoy mejorando, evolucionando, avanzando, inspirando, enseñando y aprendiendo”, Beyoncé.



· “Feminista es toda persona que reconoce la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres”, Gloria Steinem.

Más noticias

Explosión de color y siluetas con volumen en las pasarelas de Madrid

'Cuando me levanto veo la foto de un hombre desnudo que no pedí ver'

Estilo gótico y otras tendencias de la Semana de la Moda de Nueva York

La característica de los senos que podría aumentar la probabilidad de cáncer