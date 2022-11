El 11 de noviembre se celebra el día del soltero, una tradición que arrancó en China y que se ha popularizado en el mundo como una réplica a San Valentín y al día de los enamorados.



La soltería no es sinónimo de soledad, ni de aburrimiento, y esta fecha, escogida porque el doble 1 representa una unidad, es una excusa para sentirse orgulloso de ello.



Pero aquellos que no buscan una relación seria no se cohíben de la diversión. Así lo evidencia una encuesta del sitio Ashley Madison en la que los solteros aseguran sentirse más atraídos por personas casadas.



¿Por qué se celebra el día del soltero?

El día de los solteros se originó en 1993 en la Universidad de Nanjing (China), cuando los estudiantes vieron que el 11 de noviembre era una fecha con un fuerte simbolismo (11/11) y decidieron declararlo como tal básicamente porque el número uno representa a una persona soltera.



Debido al férreo control de la natalidad en ese país, encontrar a una pareja se ha convertido en una tarea complicada.



Sin embargo, la soltería suele ser criticada, pues hay un fuerte componente de tradición en lo que se refiere a formar una familia y perpetuar el linaje.

Solteros prefieren salir con personas casadas

Según los datos de Ashley Madison, el 82% de los miembros solteros no se sienten culpables por salir con una persona casada. Para ellos, tener este tipo de aventuras puede ser la opción perfecta cuando se busca una relación física pero sin ataduras.



"Estar con una persona casada significa poder y libertad, todo en una sola noche. Es normal pensar que este tipo de experiencia dará el placer instantáneo que muchos solteros buscan fuera de lo cotidiano", dice Lara Ferreiro, psicóloga y experta en relaciones de Ashley Madison.



Los motivos más frecuentes que alegan quienes prefieren este tipo de relaciones son la facilidad (52 %), la discreción (44 %), que no es a largo plazo (36 %), que hay mayor deseo sexual (34 %), la experiencia que tienen las personas casadas en esta área (28 %), la picardía (24 %) y la sensación de peligro (15 %)



"La atracción que genera una persona casada para un soltero también tiene que ver con la competitividad, ya que algunos creen que pueden ser mejores que la pareja oficial de la persona que les gusta y, por tanto, un rival fácil de batir sin tener que renunciar a la soltería", añade Ferreiro.



Hoy en día, los solteros tienen a su disposición miles de opciones de citas sin siquiera salir de casa, pues con las apps de citas pueden encontrar personas dispuestas a disfrutar de una aventura sin mayores compromisos. Incluso entre aquellos que ya están comprometidos.



