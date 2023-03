Año a año, las mujeres logran grandes avances en las diferentes esferas de la vida pública. Pero, lamentablemente, las brechas de género a las que están sometidas siguen siendo muy grandes, algo importante de resaltar en este Día Internacional de la Mujer, fecha que sirve como excusa para poner estos temas sobre la mesa, pero que también nos llama a trabajar día a día por un mayor bienestar y una igualdad de condiciones para el género femenino.

Si ellas no pueden tener acceso a internet,

No es para menos. Este año, a propósito de esta importante fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprovechó la oportunidad para hacer un llamado por una equidad tecnológica. Y es que, aunque nuestra vida depende en la actualidad de una fuerte integración digital (desde atender a una clase virtual o llamar a un ser querido hasta hacer una transacción bancaria o reservar una cita médica), hoy el 37 por ciento de las mujeres en el mundo no tienen acceso a estos recursos tecnológicos.



“Si ellas no pueden tener acceso a internet y no existe un sistema que además les haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas, y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología”, destacó la organización en el estudio ‘Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género’.



Y agrega: “Incorporar a las mujeres y las niñas a la tecnología y la educación digital permite soluciones más creativas y tiene un mayor potencial para innovaciones que satisfagan las necesidades de las mujeres, promuevan la igualdad de género y fomenten el activismo. Su falta de inclusión, por el contrario, tiene un costo enorme”.

Pero esta no es la única brecha en esta área. De hecho, ellas son las más vulnerables de ser violentadas en línea (el 38 por ciento asegura haber sufrido algún tipo de violencia en estos medios), y solo el 22 por ciento de los puestos de trabajo en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem, su sigla en inglés) son para las mujeres, lo que preocupa, dado que se espera que en 2050 sea este sector el responsable del 75 por ciento de las plazas laborales.



Esto nos lleva a otro tema particularmente sensible: la brecha de género laboral. Un nuevo indicador elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el acceso de las mujeres al empleo, las condiciones de trabajo y las diferencias salariales apenas han mejorado en las dos últimas décadas.



Las cifras que demuestran eso son muchas, pero acá, uno de los ejemplos más destacados: en los países en desarrollo, las mujeres que no pueden encontrar un empleo son el 24,9 por ciento, muy por encima del 16,6 por ciento de los hombres. Pero la comparación no se detiene ahí. A nivel mundial, ellas ganan solo el 51 por ciento del salario de ellos, una disparidad de ingresos que se acentúa en las regiones menos ricas, donde, en promedio, las mujeres solo ganan entre el 29 y el 33 por ciento del salario de los hombres.

“¿Se requieren más muestras de que es necesario trabajar más por la inclusión de género en el mundo de la tecnología y la economía?”, pregunta retóricamente la artista y activista zambiana Esther Mwema, una de las caras de ONU Mujeres.



Por otro lado, un reciente estudio realizado por Avon y la firma Gentedemente da una mirada local a estas problemáticas. Y es que el fenómeno de la inflación que se está viviendo en diferentes partes del mundo está afectando de manera particular a las mujeres. Sin ir más lejos, solo en Colombia el 40 por ciento de ellas han tenido que disminuir sus gastos personales por el incremento del costo de vida.

Mujeres al poder

Pese a la persistencia de las brechas, las mujeres están cada vez más representadas en las posiciones de poder.



- Ocupan el 26,5 por ciento de los escaños parlamentarios del mundo (un incremento del 1 por ciento comparado con 2021).



- En 6 países el 50 por ciento de los puestos en el parlamento son para mujeres (Ruanda, Cuba, Nicaragua, México, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes).- El 27,7 por ciento de las presidencias de los parlamentos del mundo son presididos por mujeres.

- El 11,3 por ciento de los países tiene jefas de Estado (17 de los 151 países del mundo, sin contar monarquía).



- Representan el 22,8 por ciento los Ministros de Gabinete. En Europa y América del Norte son el 31,6 por ciento y América Latina y el Caribe el 30,1 por ciento.



- En Colombia, el 50 por ciento de los ministerios son liderados por ellas.

REDACCIÓN VIDA DE HOY

