Como ocurre cada 8 de marzo, en el día Internacional de la Mujer, las mujeres del mundo levantan su voz para reclamar sus derechos y luchar contra las brechas de género que aún persisten en el planeta.



Y a lo largo de la historia muchas de las voces que se han levantado con ese propósito vienen de escritoras, quienes han cumplido un gran papel en la lucha por la igualdad de género.



Por ello, a continuación algunas frases importantes dichas por célebres escritoras que hoy, Día de la Mujer, cobran relevancia.



“Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinen”, Margaret Atwood, poetisa.



“Nos enseñan a escondernos, a bajar la mirada y sentirnos avergonzadas, a depender de una mirada ajena para vernos brillar”, Albanta San Román, novelista.



“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”, Simone de Beauvoir, filósofa.



“Estoy agradecida de ser mujer. Debo haber hecho algo grande en otra vida”, Maya Angelou, escritora y poeta.



“No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres; sino sobre ellas mismas", Mary Shelley, escritora.



“Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres”, Gloria Steinem, periodista.



“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”, Emily Dickinson, poeta.



“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”, Virginia Woolf, escritora.



“Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá”, Audre Lorde, escritora.



“No te contengas porque creas que no es propio de una dama. No debemos avergonzarnos de nuestra ira. Deberíamos estar usándola. Usándola para hacer cambios en nuestras propias vidas, y usándola para hacer cambios en las vidas que nos rodean”, Jessica Valenti, escritora.

