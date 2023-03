El 8 de marzo de 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró por primera vez el día internacional de la mujer, con el fin de reivindicar las luchas que se han librado en pro de la igualdad de derechos.

Con el paso de los años, el día se tornó un poco comercial y su significado inicial cambió un poco, tanto así que se terminó celebrando la existencia de las mujeres, dejando de lado los reclamos que todavía persisten por un mundo más justo y equitativo en cuanto a la igualdad salarial, el derecho a la vida y seguridad, el desarrollo libre y muchos otros derechos.



Sin embargo, desde hace un tiempo las mujeres han vuelto a salir a las calles, recordando que el 8 de marzo realmente es un día para alzar la voz. No obstante, hay quienes en redes sociales o incluso en espacios comunes se contraponen a la idea de que un día como este pueda existir.

Marcha por el día de la mujer en Barranquilla, Colombia. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Frases como "¿Y por qué no existe un día del hombre?" o "¿Por qué se llama feminismo si lo convierte en algo como el machismo?" comienzan a rondar por internet con otras cuantas oraciones, preguntas y "demandas" relacionadas, más que todo, con el género.

La organización Amnistía Internacional realizó un video en sus redes sociales precisamente mencionando este tipo de oraciones y argumentando el porqué son erradas, tienen falencias y sobretodo, porque son inapropiadas para este 8 de marzo.



Así mismo, el medio de comunicación CNN habló con la representante de la ONU Mujeres, Magdalena Furtado, con el fin de esclarecer un poco más el panorama sobre estos postulados.

Con esto en mente, le dejamos algunos ejemplo de lo que no se debe decir en el día internacional de la mujer y el por qué.

'Yo no soy machista, porque ayudo en casa'

El problema principal de esta frase está en la palabra "ayudar". De acuerdo con CNN, Magdalena Furtado explica que las mujeres han estado históricamente sometidas a un rol social en el que se les asigna las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, mientras que los hombres son los que "ayudan".



Amnistía Internacional precisamente aclara que "no se trata de ayudar, sino de repartir las tareas y los cuidados en igualdad de condiciones".



Además, cabe resaltar que esta es una constante que genera ciertas brechas a nivel social, económico, laboral y de desarrollo. De acuerdo con un estudio realizado en el 2018 por el Centro de investigación de población de Maryland, y citado por el medio de comunicación The New York Times, "los hombres de entre 15 y 19 años invierten media hora al día en los quehaceres; mientras que las mujeres de esa misma edad pueden pasar hasta más de 45 minutos en esa actividad".



Sonará poco en comparación con otros tiempos, pero aun así se puede evidenciar que las mujeres siguen cargando sobre sus hombros las tareas del hogar. En el mismo estudio se evidenció que esto genera brechas al momento de tener oportunidades laborales y profesionales.

'El feminismo termina siendo como el machismo'

La Real Academia Española define al feminismo como el "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre", mientras que el machismo es "actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres" o "forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón".

Facebook Twitter Linkedin

Marcha por el día de la mujer en Barranquilla, Colombia. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Desde el lenguaje hasta las luchas, la diferencia entre machismo y feminismo es clara, pues mientras que uno busca la dominancia sobre la mujer, el movimiento feminista pretende alcanzar una igualdad de condiciones que no se estipule por el cómo se identifica una persona.



'No se les puede decir nada. Ni un cumplido'

"Detrás de un piropo inocente puede haber una sexualización y cosificación de nuestros cuerpos", explica la vocera de Amnistía Internacional.



El hablar sobre el cuerpo de una mujer o hacer comentarios sobre algo que no desean escuchar puede resultar incómodo, intimidante y ofensivo, especialmente por las alarmantes cifras de acoso sexual en las calles o violencia sexual en entornos considerados "seguros".

Entre el

"La mujer no le pide a nadie que emita opinión de nada ni que haga nada, (lo) que puede ir desde decir cosas que la mujer no está interesada en escuchar, groserías, hace referencia a su cuerpo, tocamientos, silbidos", explicó Furtado para CNN.



De hecho, de acuerdo con un informe especial de ONU Mujeres, "entre el

45 por ciento y el 55 por ciento de las mujeres en la Unión Europea ha sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad".

