Las frases de mujeres destacadas para conmemorar su día

Como ocurre cada 8 de marzo, en el día Internacional de la Mujer, las mujeres del mundo levantan su voz para reclamar sus derechos y luchar contra las brechas de género que aún persisten en el planeta.



(Lea también: Colombia, el país que más busca sobre el Día de la Mujer en la región)

En esta oportunidad, voces femeninas destacadas en diferentes campos aprovecharon también para enviar un mensaje a favor de esta lucha, así como poner en evidencia las inequidades de las que son víctimas día a día.



Estos son algunos de los pronunciamientos más destacados en este día a propósito de esta fecha



(Lea también: Mujeres sufren una 'pandemia en la sombra' por la violencia machista)

Diana Trujillo

“A veces tenemos el problema de que nos damos por vencidas porque todo el mundo dice: ‘ahora no, más tarde’, como si lo de nosotras tuviera que esperar todo el tiempo, porque no es el momento o porque primero hay que cuidar a los demás”.



Estas fueron las palabras de la científica caleña, jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance, el róver de la Nasa que recientemente llegó a suelo marciano.



(Lea también: Día de la mujer en Colombia: por qué se conmemora y no se celebra)



Trujillo, también aprovechó para resaltar la importancia de vincular a más mujeres en la ciencia, un campo históricamente dominado por los hombres:



“A las chicas, para que se dejen seducir por la ciencia, les digo que encuentren lo que las hace felices, independientemente de lo que las personas digan. Que se aferren a ese sueño que tienen y lean sobre los modelos de error para que puedan definir sus objetivos, –basándose en lo que otros hacen hecho – y elijan lo que no quieren hacer”.

Las medidas de cuarentena han significado que las mujeres enfrenten una mayor carga en el hogar, mientras cuidan a los niños día y noche FACEBOOK

TWITTER

Kamala Harris

Harris se ha convertido en una de las mujeres más importantes en el mundo tras llegar a la Vicepresidencia de los Estados Unidos. La intervención de la política fue encaminada a denunciar las inequidades persistentes hoy en día, y la afectación de la pandemia a esta población.



"En pocas palabras, nuestro mundo todavía no funciona para las mujeres como debería. El covid-19 amenaza la salud, la seguridad económica y la seguridad física de las mujeres en todas partes", dijo Kamala Harris en un mensaje en video grabado en Washington.



(Lea también: 'Hagan lo que las hace felices')



Y añadió: "Al mismo tiempo, las mujeres constituyen el 70 por ciento de la fuerza laboral de salud mundial, lo que las coloca en la primera línea y en riesgo de contraer el virus. Mientras tanto, las medidas de cuarentena han significado que las mujeres enfrenten una mayor carga en el hogar, mientras cuidan a los niños día y noche".

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean. Foto: Cortesía Universidad Ean

Brigitte Baptiste

La rectora de la Universidad EAN, no solo es una de las mujeres más destacadas en la academia en el país, sino que además es defensora de los derechos de la comunidad LGBT+.



Baptiste, quien también fue directora del Instituto Humboldt, hizo un llamado para reducir la desigualdad existente en el acceso a la educación superior en Colombia: "De los estudiantes universitarios, el 30 por ciento son mujeres. Y en otras universidades, es sólo el 20 por ciento . De ahí que debamos hacer un esfuerzo gigantesco, desde la academia, para la paridad".



(Lea también: Unesco abre nominaciones al Premio de educación de niñas y mujeres)

Dolly Montoya

"Nuestro país debe tomar conciencia de que nuestra sociedad debe ser mucho más equitativa, con igualdad de derechos para todas y todos, y sin ningún tipo de exclusión, de tal manera que juntos podamos trabajar de la mano de las distintas comunidades".



Estas fueron las palabras de la rectora de la Universidad Nacional, una de las instituciones de educación superior más importantes del país, y la primera mujer en el cargo.

Heba Morayef

La directora regional para Medio Oriente de la ONG Amnistía Internacional, trabaja en una de las regiones con mayores índices de violencia contra la mujer en el mundo.



(Lea también: Brecha de género en investigación ha bajado poco en los últimos años)



La funcionaria señaló: “Las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle. La violencia de género era ya motivo de preocupación constante en toda la región, pero el marcado aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos de la covid-19 ha tenido consecuencias desastrosas”.

Cuando la mujer adquiere más derechos y ante la pérdida del poderío patriarcal, la reacción machista es violenta FACEBOOK

TWITTER

Melisa García

Presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina), fue una de las figuras claves en la reciente aprobación del aborto en Argentina. La activista también es un referente en la lucha de violencias de género, en especial contra el feminicidio.



“Cuando la mujer adquiere más derechos y ante la pérdida del poderío patriarcal, la reacción machista es violenta, hay un mensaje de odio. Por eso estamos viendo tantos femicidios y pareciera que nada de lo que se haga es suficiente”, dijo García.



REDACCIÓN VIDA DE HOY