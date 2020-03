10 cosas por las que, increíblemente, las mujeres aún son señaladas

123rf

En China, a las mujeres les hacen preguntas rutinarias, sus empleadores, sobre si están casadas o quedaron embarazadas. Además, en muchos casos, cuando son contratadas les hacen firmar un compromiso de no tener hijos en cierta cantidad de tiempo.



De acuerdo con 'The New York Times', este tipo de acuerdos son ilegales en el país asiático, pero cada vez son más comunes y, desde el gobierno, "se está impulsando un retorno a los roles tradicionales y que las mujeres vuelvan a hacer labores del hogar".



Según la 'BBC', desde muy pequeños, a los niños y niñas chinos se les enseña que las mujeres no pueden y no deben realizar los mismos trabajos que los hombres.