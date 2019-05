Ideas para cocinarle a mamá sin ser un experto

Encontrar un restaurante este domingo para la celebración del Día de la Madre puede ser todo un reto. Y, seguramente, deberá enfrentarse a filas largas, pésimo servicio, platillos preparados a la carrera y sitios llenos. Por eso, una buena opción para consentir a las mamás es celebrar en casa. Le proponemos cuatro platos y tres cócteles con ingredientes fáciles de conseguir y de preparar.

Si nunca ha puesto en práctica sus habilidades culinarias, no tiene tiempo o piensa que cocinar es complicado, no se preocupe. La chef Ana Teresa Sanz, de la comercializadora de productos del mar Antillana, nos comparte estas recetas para principiantes. “Con ellas pueden superar el miedo a la cocina y lograr platos prácticos, novedosos y exquisitos”, asegura.



Y para acompañar este menú, no pueden faltar unos cócteles refrescantes, cítricos y ligeros, preparados con Sanpellegrino Aranciata (bebida carbonatada de naranja). Son propuestas del barman Rolando Gaitán, del bar Pravda, quien asegura que el gran secreto para el éxito “es seguir las medidas exactas de los cócteles”.

‘Carpaccio’ de mango con salsa de maní

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. Producción: Antillana, cocina Mabe.

Ingredientes (2 personas)

​

4 porciones de salmón ahumado con miel, que vienen listas para consumir

1 mango pintón cortado en tajadas finas

Alfalfa

Ajonjolí negro

para decorar



Para la salsa:



3 cucharadas de mantequilla de maní

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de salsa de chile dulce

1 diente de ajo

Sal al gusto

Agua para aligerar la salsa



Preparación

​

Poner como base en cada plato las tajadas de mango. Agregar dos porciones de salmón ahumado. Mezclar todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y cubrir cada porción de salmón. Decorar con un poco de alfalfa y las semillas de ajonjolí negro.

Kir Aranciata

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO. Producción: Sanpellegrino Aranciata, bar Pravda.

En un vaso largo con hielo, agregar 2 onzas de vino sauvignon blanc, 1 onza de zumo de naranja, 1 Aranciata y 2 cucharadas de zumo de cereza. Para decorar, una rodaja de limón y cereza marrasquino.

Sándwich con crema de Dijon

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. Producción: Antillana, cocina Mabe.

Ingredientes (5 porciones)

​

1 paquete de lonjas de salmón ahumado

5 panes minihamburguesa de semillas

5 tajadas de manzana verde

5 ramas de rúgula

Papas chip, para acompañar



Para la salsa:

​

½ taza de queso crema

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharada de miel

Ralladura de limón

Sal y pimienta rosada al gusto



Preparación

​

Mezclar los ingredientes de la salsa para untar el pan. Poner la manzana, las hojas de rúgula y las tajadas de salmón. Decorar con un palillo de bambú. Servir y acompañar con las papas chip.

Oaxaca Martini

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO. Producción: Sanpellegrino Aranciata, bar Pravda.

En una copa, agregar 3 onzas de mezcal, media onza de syrup para cócteles, zumo de mandarina y Aranciata. Revolver todos los ingredientes y decorar la copa con sal y pimienta.

Ensalada de cuscús

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. Producción: Antillana, cocina Mabe.

Ingredientes (4 porciones)

​

8 lonjas de salmón ahumado

1 taza de cuscús

2 cucharadas de alcaparras bebés

2 cucharadas de aceitunas verdes y dos de negras picadas

1 cucharada de cebollín picado y ramas para decorar

2 cucharadas de almendras picadas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 ½ taza de agua tibia

4 moldes personales o pocillos de café

Sal al gusto



Preparación

​

Cubrir el interior de los cuatro moldes con papel vinipel, colocar dos láminas de salmón ahumado en la base (servirá como capa exterior). En un recipiente, poner el agua tibia, el aceite de oliva, sal al gusto y el cuscús; dejar hidratar por 2 minutos. Incorporar las alcaparras, las aceitunas, el cebollín, las almendras y mezclar bien. Rellenar cada molde con la preparación y presionar bien para compactarlo. Voltear en cada plato y retirar el vinipel. Decorar con unas ramitas de cebollín.

After Orange (sin alcohol)

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO. Producción: Sanpellegrino Aranciata, bar Pravda.

En un vaso, verter 2 onzas de zumo de lima, 1 onza de zumo de naranja, 1 onza de Aranciata y cinco rodajas de limón; con una más, decorar.

Tabla de ‘carpaccios’

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. Producción: Antillana, cocina Mabe.

Ingredientes (2 a 4 porciones)

​

1 paquete de carpaccio de pulpo

1 paquete de carpaccio de atún

1 paquete de carpaccio de salmón

1 taza de mix de lechugas

Alcaparras bebés



Para la salsa:

​

2 cucharadas de pulpa de maracuyá

1 cucharada de pimentón rojo picado

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite

de oliva

1 cucharadita de Sriracha o salsa picante (opcional)



Preparación

​

En una bandeja, plato grande o tabla, colocar los carpaccios intercalándolos. Poner el mix de lechugas en el centro del plato. Para la salsa, mezclar todos los ingredientes en un recipiente y verter sobre el carpaccio y el mix de lechugas. Decorar con las alcaparras bebés.







DANIELA PINTO MOLINARES@Daniela_Paola_P