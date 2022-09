Llegó el día de amor y amistad y con él, la búsqueda del obsequio perfecto. El 17 de septiembre se celebrará esta fecha que se centra en compartir y demostrar afecto.



Y es que esta celebración es una de las más importantes para los colombianos. De acuerdo con una encuesta realizada por Fenalco en 2021, el 82 por ciento de los colombianos (8 de cada 10) festeja amor y amistad.



Con la intención de hacer de este día uno muy especial, encontrar el regalo perfecto

se convierte en el objetivo para muchos, por eso hicimos una selección de ideas para que pueda salir de la rutina y sorprender con un regalo innovador.



Más que chocolates y flores

Las flores colombianas siempre son una apuesta segura para dar un obsequio. Foto: Mauricio Moreno/EL TIEMPO

Las esencias toman cada vez más fuerza porque se emplean para relajar, estimular la concentración, aromatizar, entre otros. Foto: Cortesía Olfabrand

Los regalos clásicos como los chocolates, las flores y las joyas siempre son una buena opción, pero si no quiere repetirse con su pareja o sus amistades, lo más recomendable a la hora de comprar un obsequio es tener en cuenta la personalidad del otro.



Por ejemplo, a la hora de escoger un perfume, uno de los obsequios más complejos de dar, es importante no solo su gusto, sino los olores que le recuerdan a esa persona. ¿Son florales, cítricos, amaderados?, a partir de ahí se puede dar a la tarea de encontrar una fragancia que se acerque más a los gustos de esa persona, recomienda la marca O Boticário.



Otra opción relacionada con las fragancias son las esencias y humidificadores para el hogar. Olfabrand, una marca que promueve el bienestar por medio de experiencias olfativas, lanzó una edición especial de Amor y Amistad compuesta por cinco packs de regalo. Home Sweet Home, Amor para compartir, Enamora con chocolate, Oasis choco menta y Self Love son los packs con los que espera sorprender y acompañar la celebración del mes

Si prefiere irse por un terreno más seguro, puede escoger cremas hidratantes para manos y cuerpo o aceites.



En caso de que la persona a la cual quiere sorprender tenga un gusto particular por los cómics, las películas o las series, figuras como un Funko Pop son una buena opción. Para esta fecha Funkos & Funkos trae una edición especial de Star Wars Valentine's Pop! con figuras de Darth Vader, Chewbacca, Grogu, Luke Skywalker, entre otros.

En un diseño rosa, con una caja de chocolates en forma de corazón, los funkos de Star Wars hacen un guiño a la fecha. Foto: Cortesía Funkos & Funkos

Los organizadores de la Feria del Hogar, que se lleva a cabo en Corferias hasta el 18 de septiembre, también recomiendan productos de decoración y funcionales como planeadores, cuadros temáticos y figuras de neón personalizadas.

Ideas de regalo de amor y amistad para las parejas

En la encuesta Fenalco de 2021 identificaron que el 43 por ciento de los regalos se dan entre pareja. Foto: iStock

La celebración del día del amor y la amistad es la oportunidad perfecta para tener un detalle especial o compartir un momento diferente en pareja. Por eso, las opciones de regalos se han diversificado.



De acuerdo con el marketplace Linio, los productos de bienestar sexual serían los más comprados durante amor y amistad, pues las tendencias de compra han ido en aumento durante este mes.



Este año, el crecimiento en ventas supera el 30 por ciento en comparación con septiembre del 2021, informan a través de un comunicado. De hecho, el top 3 de artículos sexuales más vendidos en Linio son:



1. Satisfyer Pro 2 Original Succionador clítoris



2. Lovense Lush Vibrador Original



3. Succionador Satisfyer 1 Vibrador



"Para las personas que quieren comprar juguetes sexuales y productos de bienestar sexual, las plataformas de comercio electrónico como Linio se han vuelto el aliado perfecto, pues permiten la discreción total, evitando que las personas no tengan que exponerse físicamente al hacer las compras”, explica Andrés Sánchez, director comercial de Linio.

A este regalo para encender la llama en la intimidad se le puede sumar una experiencia en pareja, como una cena romántica o un viaje.



REDACCIÓN MUJERES.

