‘Demasiadas ventas ‘online’ están acabando con las tiendas’

La firma Carolina Herrera ha sido por casi cuarenta años sinónimo de elegancia, sofisticación y atemporalidad. A principios de la década de los 80, María Carolina Josefina Pacanins y Niño, nacida en 1939 en Caracas (Venezuela), y que por su matrimonio con el aristócrata Reinaldo Herrera tomó el nombre Carolina Herrera, presentó su primera colección en Nueva York, una de las capitales de la moda.

Lo anterior fue el punto de partida para que Herrera fuera considerada una de las diseñadoras latinoamericanas más destacadas y una de las pioneras en el posicionamiento internacional. Con una carrera exitosa y varios reconocimientos, tras 37 años al frente de su firma, en el 2018 cedió la dirección creativa al estadounidense Wes Gordon y hoy cumple el rol de embajadora global de la marca.



Para compartir su experiencia y trayectoria en la industria, Carolina Herrera fue una de las invitadas especiales de la segunda edición del Latin American Fashion Summit 2019, plataforma que busca elevar y enriquecer la moda latinoamericana, realizada esta semana en Cartagena. En el evento la diseñadora habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre el auge de la moda de la región y su percepción de los nuevos talentos latinoamericanos.

¿Qué la motivó a unirse al Latin American Fashion Summit 2019?



Soy suramericana. Creo mucho en el talento latinoamericano que hay y en todos los diseñadores que tienen unas ideas fantásticas. Van a llegar lejos porque hay mucho talento. Cuando Estefanía Lacayo (una de las gestoras del evento) me invitó, decidí venir. Primero, porque me gustó mucho la idea y, segundo, porque creo que todos estos jóvenes tienen un talento bárbaro y van a llegar muy lejos.



¿Cómo fue su participación en el evento?



Fue una entrevista que me hizo Carmen Busquets (otra de las venezolanas reconocidas en la industria y pionera en la moda online), en donde hablamos de moda, los temas que están pasando, todo lo nuevo que hay y el mundo online.



¿Cuál es su percepción en este momento de la moda latinoamericana y cómo la definiría?



La moda latina se une y a las latinas nos gustan las cosas elegantes. Hay un buen gusto y hay un buen ojo. Tú ves a una mujer latina y siempre está bien arreglada. A las latinas les gusta la moda, que es importante, y eso está conectado con una moda que no sé si existe ahora, pero existió. El mundo de la moda ha cambiado enormemente.



Háblenos de ese cambio. ¿Siente usted que ha sido positivo?



Todo cambia. Y la moda hoy en día no es una cosa que se quede mucho tiempo. Los vestidos son desechables. Hay demasiado de todo, demasiada producción y hay una confusión enorme porque cada mes tienen una colección nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres ya no saben qué quieren porque hay demasiada información y demasiadas ventas online que están acabando con las tiendas. Creo que esa es la nueva moda. Hay que abrir los ojos porque eso es lo que hay.



Usted es una de las primeras diseñadoras latinoamericanas en posicionarse en el mercado internacional, ¿qué mensaje tiene para los diseñadores latinoamericanos?



Lo más importante para una persona que quiera hacer lo que yo hice es, primero, confiar mucho en su estilo y no estar viendo alrededor para copiar así sea un poco de lo que está pasando. Tú tienes que darle tu sello. Tienes que tener un ojo y estar siempre buscando belleza.



La moda es para agradar tu ojo. A la gente que se viste muy elegante, tú te la quedas viendo. Entonces, todo esto es para agradar y yo creo que eso cuenta mucho para los diseñadores. Pero, además del ojo, está la suerte.



¿Cree usted que la moda latinoamericana tiene una identidad propia? ¿Es fácil reconocerla?



Se está haciendo fuerte. Lo que vi acá en el showroom me dejó impresionadísima. Las cosas están divinas. Y siempre les pregunté, ¿en dónde venden? Y están vendiendo en Estados Unidos y Londres. Es decir que, poco a poco y con perseverancia, se llega.



Pero no te confundas de tu estilo. El estilo debe ser muy personal. El sello que tú le das a tu ropa tiene que ser tuyo. No puede ser que te digan las compradoras: “vamos a hacerlo de otra forma”. No. Tienes que hacerlo como a ti te gusta. Al principio se cometen muchos errores, pero pienso que la moda latinoamericana tiene mucho potencial.

CAMILA VILLAMIL

PARA EL TIEMPO