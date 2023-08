Cuando vemos las aterradoras y tristísimas historias de mujeres como Luz Mery Tristán que han sido víctimas de la violencia de género, generalmente, lo primero que pensamos es: “pobrecita ella”. Y lo segundo: “menos mal eso nunca me sucederá”. Jamás se nos pasa por la cabeza que podríamos ser blanco de un acto tan atroz.



Pero resulta que la Fundación Feminicidios Colombia ha registrado que hasta junio de este año se han cometido 128 feminicidios en el país, en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla.



Según la Fundación, cada 28 horas una mujer corre el riesgo de perder la vida, ya sea por estar sola en la calle, en su hogar con su pareja o al ser amenazada por ella. El Instituto de Medicina Legal informa que se han presentado 44.000 denuncias por violencia de género en los últimos seis meses, una cifra récord en comparación con la del año 2022 que indicaría que a cualquiera nos puede pasar o que a alguien cercano quizá le esté sucediendo.

Tristemente, los hombres agresores abundan y saben exactamente cómo abordar a sus víctimas. Por lo general, son expertos conquistadores, exageradamente galanes, coquetos, posesivos, celosos y controladores. No hay que fiarse de esos príncipes que nos dicen: “te quiero solo para mí”, “soy celoso porque te amo y no me gusta que nadie más te mire” y “no estudies, no trabajes porque yo te mantengo”.

Mujeres, analicemos cómo tratan a su mamá, cómo le hacen un pedido al mesero, cómo reaccionan cuando un carro se les atraviesa en la calle o si cambian de personalidad cuando se toman unos tragos. Debemos estar atentas a las señales de alarma.

Fijémonos no solo en cómo se comportan con nosotras, sino con quienes les rodean. ¡Los celos no son románticos! Lamentablemente, las mujeres pensamos que a pesar de que un hombre tenga todas las características de maltratador, nunca lo será con nosotras. Así sepamos que maltrató a sus parejas anteriores, juramos que nuestro amor lo transformará.

Debemos querernos lo suficiente para no permitir que nadie nos agreda, ni siquiera con palabras. Ojalá pudiéramos evitar tragedias si desde la primera señal de agresión salimos corriendo, sin explicación ni dudas. Infortunadamente, para muchas el miedo a estar solas o a no sentirse ‘escogidas’ las hace tolerantes.

Otras han vivido o han visto tanto abuso de niñas que creen que el maltrato es normal. ¡Tenemos que reaccionar! Hablemos con franqueza con nuestras hijas, no dejemos que nuestras amigas caigan en manos de un patán. Dejemos de tolerar nada menos que un amor sano y respetuoso. Ninguna mujer puede cambiar a un hombre. Nadie tiene derecho a decirnos cómo vestirnos, cómo hablar, qué amigos tener ni a menospreciarnos de ninguna manera.



Alexandra Pumarejo

@DeTuLadoConAlex

