En la vida, por lo general creemos que ayudar al prójimo es un acto de caridad que hacemos con otras personas; algo que solamente le da beneficios al receptor. Pocos sentimos que al ayudar a los demás nos estamos beneficiando a nosotros mismos.



Ojalá pudiéramos visualizar al mundo entero como una sola familia que coexiste, en un tiempo específico, en un mismo planeta. Así nos daríamos cuenta de que cuando le ‘damos la mano’ a otro ser humano, sea conocido o desconocido, es imposible que este acto no traiga beneficios a nuestra vida.

La gente mezquina y egoísta suele pensar algo como “cada niño con su boleta” o “yo solo debo preocuparme por mí y los míos” o “no tengo tiempo para ocuparme de nadie más”. Esas personas no han entendido que todos estamos unidos, independientemente de raza, religión, estrato social, e incluso, país de residencia.



El individualismo no nos protege de los demás; por el contrario, nos cierra la posibilidad de sentir abundancia y gratitud.



“No tengo tiempo”, “no tengo plata ni siquiera para mí”, “una sola persona no puede hacer una gran diferencia” o “yo no ayudo a nadie porque nadie me ayuda a mí” son conceptos de vista corta y de pereza.



Como bien dijo el presidente norteamericano Ronald Reagan: “No podemos ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar a alguien”. Y no es necesario tener recursos ilimitados o tiempo de sobra. Lo único que necesitamos son ganas y disposición.



Si hay algo que el coronavirus nos ha enseñado, es que no hay nada que pase en un lugar del mundo que no afecte a otro (por lejano que esté). No hay decisión que tomemos en nuestra propia vida, que no afecte directamente a quienes nos rodean. Si ayudo a alguien, ¡es más que evidente que me estoy ayudando a mí mismo! Aportar un grano de felicidad o de mejoría a otro ser humano hace del mundo un lugar más sano y seguro para todos.



Además, estudios científicos han comprobado que quienes tienen actos de gentileza con los demás, por pequeños que parezcan, gozan de autoestima, salud y niveles de felicidad mucho más altos que los de aquellos que solo piensan en sí mismos.



Otras investigaciones han concluido rotundamente que cuando estamos con ‘la nota baja’ o nos sentimos perdidos, no hay mejor manera de subir el ánimo y de encontrar un propósito que ayudando a alguien más.



Vivimos en un mundo egocentrista en el que permanecemos ensimismados y ‘juramos’ que somos lo único e importante en el planeta. ¡Pero si miráramos hacia los lados y entendiéramos la conexión tan profunda que tenemos entre todos, atacaríamos menos y ayudaríamos más!

ALEXANDRA PUMAREJO - PARA EL TIEMPO

En Twitter: @DeTuLadoconAlex