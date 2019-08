¡Es imposible hasta que se hace! / De tu lado con Alex

A principios de este siglo, médicos y científicos aseguraron que los seres humanos no podían, y jamás lo harían, correr una milla en menos de cuatro minutos.

Sostenían que la fisiología humana se “desbarataría” y que cualquiera que lo intentara moriría. Esta afirmación caló tan hondo en la psicología de los atletas de aquella época que, efectivamente, ninguno pudo lograrlo… y eso que miles lo intentaron.



Hasta que el 6 de mayo de 1954, el corredor Roger Bannister alcanzó lo que parecía imposible: corrió la milla en 3 minutos, 59,4 segundos. Lo increíble es que tan solo seis semanas más tarde, el australiano John Landy lo hizo en 3 minutos, 58 segundos.



Al finalizar el año 1957, 16 corredores lo habían logrado también. Incluso, el atleta John Walker ha conseguido hacerlo centenares de veces. Hoy día es usual que los buenos corredores hagan la milla ‘fácilmente’ por debajo de los cuatro minutos.



El récord mundial está en cabeza del marroquí Hicham El Guerrouj, con un tiempo de 3 minutos, 43 segundos.



Este es solo un ejemplo tangible que confirma las sabias palabras de Nelson Mandela: “Siempre parece imposible, hasta que se hace”.



Esta frase no solo aplica para deportistas o para personas del talante de Nelson Mandela. Se adapta a todos y a cada detalle de nuestro diario vivir.



¿Cuántos estudiantes se rinden ante las matemáticas porque se metieron en la cabeza que no son buenos para esa materia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enamorado del mismo tipo de persona una y otra vez, por nocivo que sea, porque juramos que es nuestro patrón innato y no hay nada qué hacer?



¿Cuántas veces nos hemos enraizado en ciertos comportamientos porque ‘así son todos los de la familia’? ¿Cuántos no se quedan en el mismo trabajo mediocre y no se lanzan a seguir su pasión porque tienen engranado en su subconsciente, y hasta en su mente consciente, que el trabajo debe ser aburrido y una tarea tediosa sin placer?



Hay infinidad de maneras para estancarnos, conformarnos y permanecer en lo conocido, pues nos hemos convencido, o nos han convencido, de que ‘así son las cosas y así serán siempre’.



¡Nada de eso! Seamos el Roger Bannister de nuestras propias vidas y hagámonos los sordos ante cualquier pensamiento limitante. ¡Todo lo que queremos y anhelamos es posible, solo hay que creerlo para verlo!



ALEXANDRA PUMAREJO