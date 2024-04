De tu lado con Álex: "Eres el creador de tu vida"

¿Cuántas veces han oído una frase por este estilo: “Pues yo soy así, siempre he sido así y así me quedo”. Se utiliza frecuentemente en cualquier ocasión que implique algún ajuste en cuanto a comportamiento o mentalidad. La usamos con nuestros hijos, en el trabajo y, más comúnmente, en las relaciones de pareja. Muchas veces llevamos nuestra rigidez mental, física y espiritual como algo que merece aplausos, en vez de darnos cuenta de que nos estanca y nos aleja de la vida de nuestros sueños.

Permanecemos inamovibles en una conducta, en un empleo o junto a una persona, llevados por el físico pánico a cambiar. Y al mismo tiempo soñamos con que encontremos el trabajo anhelado como por arte de magia, que nuestra pareja indiferente o hasta maltratadora recapacite o que nuestro cuerpo cambie a pesar de no cuidarlo con amor.La verdad, todos anhelamos que un día el mundo gire a nuestro favor, pero eso sí, sin ninguna desalineación nuestra. Nos quejamos día tras día de un jefe que no nos valora, pero no actualizamos la hoja de vida ni renunciamos. Nos amargan las amigas que nos critican y nos duelen las que nos traicionan, pero seguimos llamándolas a tomar café.

Nos paralizamos por el miedo a lo que podríamos perder y a lo desconocido, porque no somos capaces de ver todo lo que podríamos ganar. Repetir día tras día de igual manera nos hipnotiza a creer que eso es vida.

Unos arrastramos rabias y rencores como medallas de honor y andamos por el mundo con el derecho de estar malhumorados e hiriendo a personas inocentes, sin contemplar la posibilidad de cambiar de actitud. Si no perdonamos y soltamos, jamás podremos ver la belleza que hay al otro lado del rencor. Otros consentimos malos hábitos por años y después nos extrañamos de sus consecuencias nocivas.

Se necesita mucho coraje y autorreflexión para darle cualquier tipo de viraje a la vida... pero que se puede hacer, se puede hacer. Lograr una transformación solo se logra tomando decisiones radicales, creyendo en uno mismo y actuando. La mediocridad es para cobardes, y la quejadera, para los débiles.

No nos quedemos esperando que el mundo cambie. Interioricemos el privilegio de poder ser los creadores de nuestra realidad. No tomemos a la ligera la infinidad de posibilidades que existen si estamos dispuestos a verlas.

ALEXANDRA PUMAREJO

@DeTuLadoConAlex