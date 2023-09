Más vale malo conocido que bueno por conocer es un refrán muy popular que, considero, ha hecho daño a nuestra psicología como individuos y sociedad. Creer que no debemos siquiera intentar mejorar cualquier situación en la que estemos, porque es preferible quedarnos viviendo mediocremente o, incluso, sufriendo, es realmente infame.

¿Cuál es el origen de esta creencia tan engranada en nuestro ADN, hasta convertirse en un refrán creído y practicado? Creo que viene de ese miedo profundo que le tenemos a lo desconocido; de ahí el temor visceral a la muerte. En nuestro subconsciente, la mayoría preferimos una historia de terror conocida a una historia de amor o de éxito desconocida.



No saber qué nos va a pasar en el futuro nos llena de angustia y optamos por paralizarnos en la incomodidad de lo conocido, así sea malo. Al repetir los patrones una y otra vez, ya sabemos cómo actuar y pensar y nos hace creer que estamos en control de nuestras emociones, reacciones y resultados.

¿Se han preguntado por qué a los niños les gusta repetir la misma película una y otra vez? ¿Por qué la novela Betty la Fea, producción que tiene más de dos décadas, sigue siendo la número uno en Netflix? Porque saber qué va a pasar nos da sensación de tranquilidad y paz. Prever el desenlace de una trama apacigua el pensamiento que tengamos sobre nuestras vidas y hasta el mundo entero, fuera de control.

Quiero recordar que Albert Einstein definía ‘locura’ como hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. No saber qué va a pasar puede aterrorizarnos, pero puede impulsarnos e ilusionarnos. Depende de la perspectiva con la que miremos y la energía que le pongamos a cada pensamiento que tenemos.



Estancarnos en lo conocido tal vez nos da una falsa sensación de seguridad, pero jamás nos cumplirá los sueños ni los anhelos. La realidad es que lo que añoramos está al otro lado de ese miedo a no saber qué va a pasar. Los que se arriesgan a averiguar son los que sobresalen y hacen que este mundo mejore y progrese.



¿Hoy estás sentado esperando más de lo mismo o te atreves a contemplar que en la oscuridad de lo desconocido están las respuestas que has esperado? ¿Te quedarás en la comodidad de la repetición o enfrentarás la incomodidad que surge de empezar algo nuevo?