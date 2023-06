“Tengo que llegar a casa a hacer tareas con mis hijos”, “Tengo que sacarle la ropa a mi esposo para que se vea presentable”, “Tengo que hacerles todo a mis hermanos porque ellos jamás serán tan organizados como yo”, “Estoy cansado de que me toque hacer todo en la oficina, nadie hace nada bien”, “No puedo ni leer una revista en paz porque tengo que estar encima de mis hijos”.

¿Estas frases les suenan familiares? Todos tenemos responsabilidades, de eso no hay duda. Pero ¿cuántos inhabilitamos a nuestros seres queridos? ¿Cuántos vamos por la vida imponiéndonos una cantidad de obligaciones que aunque parezcan lo más altruista del mundo tienen una cantidad de efectos nocivos para nosotros y para esas personas que queremos ‘ayudar’?

Cocinar es una de las tareas de la casa en las que cada vez se involucran más los hombres en sus nuevos roles hogareños. Foto: 123rf

Cuando les hacemos las tareas a nuestros hijos; cuando les entregamos todo en bandeja de plata a nuestros adolescentes o cuando les quitamos todas las responsabilidades a nuestras parejas no les estamos haciendo el bien que quisiéramos o aparentamos.



Una cosa es ayudar, y otra diferente es inhabilitar. Inhabilitar es cuando hacemos por los otros lo que ellos podrían hacer por ellos mismos. Vale la pena aclarar que no es que lo hagan igual de bien a lo que consideramos que nosotros lo podríamos hacer, pero sí que lo pueden hacer a la manera de ellos.



Cuando inhabilitamos implícitamente les estamos diciendo a nuestras ‘victimas’ que no confiamos en ellos, que no los creemos capaces de lograr las tareas solos y que jamás nos van a dar la talla. Por un lado les decimos a nuestros hijos, subalternos y parejas que confiamos en ellos, que ojalá tengan autoestima y que deben prepararse bien para el mundo, pero con nuestros actos hacemos lo contrario.



Por otro lado, creo que entramos en este error como excusa para no afrontar temas que tal vez están sucediendo en nuestras propias vidas. Si yo no me meto en la vida de los demás, eso me daría tiempo para ocuparme de la mía. ¿Cuántos no usamos a nuestros hijos, parejas o trabajo como excusas para no cumplir con nuestros sueños o realizar las cosas que son importantes para nosotros? ¿Cuántos no ocultamos nuestros miedos, nuestra necesidad de controlar y la culpa en el nombre del amor y las ganas de ayudar?



Por esto creo que tantos papás se mueren si los hijos se van de la casa aun cuando tienen 37 años y dos maestrías. Por esta misma razón muchas mujeres se sienten frustradas y estancadas con su vida laboral e inclusive con sus vidas en general. Por esto tantas parejas sienten que sus relaciones son un lastre que las hunde en vez de un trampolín que las exalta.

Antes de quejarse por quitarles las responsabilidades a los demás para echárselas a usted encima, piense cuáles son las verdaderas razones por las cuales lo hace y entienda que mientras más hace por las personas, menos les está dando la posibilidad de hacer por ellas mismas.