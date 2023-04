Es casi imposible vivir una vida positiva si nuestros pensamientos siempre son negativos. En un país como Colombia, esto es particularmente cierto y específicamente difícil. Desde que nos despertamos estamos bombardeados con noticias de robos, matanzas, violaciones y hasta hambrunas. Sumado al tráfico cotidiano y el estrés normal de la vida, cada día se vuelve más lejana la idea de ser positivo y de ser amable con los demás.

Tan es así que las personas positivas y afectuosas son miradas con escepticismo y muchas veces tildadas de falsas. Lo sé porque a mí frecuentemente me pasa. No porque yo sea un paquetico de dulces azucarado permanente sino porque he tomado la decisión de tratar de mirar a la mayoría de las situaciones por el lado bueno, agradecer todo y tratar siempre de decirles las cosas lindas a las personas.

Hoy en día darle un cumplido a un extraño o dar las gracias a un mesero se han vuelto cosas obsoletas para muchos. Ahora estamos tan enfocados en nuestras vidas y en nuestros problemas que realmente no tenemos el tiempo ni la energía para preocuparnos por dar una sonrisa o por salir de nuestro camino y hacer algo solidario por alguien más.

Si alguien comete un error, tenemos que exaltar nuestro descontento con palabras y actitudes agresivas. Foto: iStock

Si nosotros estamos teniendo un mal día, todos los demás tienen que darse cuenta y temblar al vernos. Si alguien está “haciendo su trabajo” consideramos que no hay necesidad de agradecer. Si alguien comete un error, tenemos que exaltar nuestro descontento con palabras y actitudes agresivas.



Nos hemos vuelto una sociedad tan agresiva que la mayoría de problemas, así sean mínimos, se “solucionan” usando ofensas, gritos y hasta con golpes. En las redes sociales todo lo que sea agresividad y mal comportamiento es reproducido millones de veces y hasta glorificado con portadas de revistas y entrevistas en todos los medios de comunicación. ¿Por qué no mostramos con la misma vehemencia a tantos colombianos que salen de su camino por ayudar a los demás, por aportar a la sociedad o por simplemente repartir amor?



Cómo sería de diferente nuestra cotidianidad si en vez de atacar, ayudamos. Si cada vez que entramos a un ascensor saludamos con efusividad. Si en vez de “mentarle la madre” a alguien que se nos atravesó le sonreímos y los dejamos pasar.

Muchos de ustedes pensarán que andar por la vida con una sonrisa o diciendo cosas positivas es solo para aquellas personas que no tienen problemas o porque no son realistas, pero la vida es 10 por ciento lo que nos pasa y 90 por ciento cómo reaccionamos a ello. Ser positivo no le va quitar ni un solo problema, pero sí le va cambiar completamente la manera de vivirlos.