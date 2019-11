‘Las mujeres debemos dejar atrás los miedos y enfrentarlos’

Desde que era pequeña, Daniela Ospina no podía quedarse quieta: “Siempre he sido de carácter muy marcado”, explica. Vendía cosas en el colegio, ayudaba a su mamá y trabajó en tiendas en su natal Antioquia. Esta experiencia le forjó el carácter para desempeñarse más fácil en muchas áreas de su vida.

Daniela es empresaria, modelo y deportista exitosa que en medio de su agitada vida profesional logra dedicarse a ella y a su familia: la piedra angular de sus días. Sin embargo, llegar hasta donde se encuentra hoy no fue fácil.



Durante muchos años tuvo que vivir en distintos países y, aún así, decidió estudiar Administración de Empresas. “Hice mi carrera online porque sabía que en su momento era difícil estar cuatro o cinco años en un solo país”, explica, y agrega que “este logro puedo dárselo a una sola persona, sin dejar atrás a todos quienes que hicieron parte del proceso: a mi papá”.



A los 18 años, cuando Daniela decidió independizarse e irse de la casa de sus padres, fue don Hernán Ospina quien le dijo: ‘Negra, no dejes de estudiar’, y ella se lo prometió. “Quería darle eso a mi papá. Entregarle el cartón”, asegura Daniela.



Su papá fue el motor para que ella siguiera estudiando a distancia y que le metiera más energía cuando quedó embarazada, aunque en algunos momentos quiso tirar la toalla.



“Aunque fue difícil, no tuve problemas en mis notas, nunca perdí una materia. Mis papás eran enfáticos y solo nos pedían el estudio. Terminé la carrera y ya logré lo que debía ser. Estoy convencida de que hay que estudiar, prepararse, tener conocimientos”.

Camino al emprendimiento

Al hablar de sus influencias, Daniela no titubea: “La mujer que más he admirado es mi mamá. En mi época me apasionaba Shakira, pero digamos que de mi mamá he aprendido a enfocarme mucho en mí, en estudiar, en aprovechar cada esfera de mi vida”.



Durante sus inicios como jugadora voleibol, cuando tenía 12 o 13 años, “pensé que nadie creía en mí. Estuve en un equipo en el cual todas eran muy buenas y de pronto me ponía triste no lograrlo. De un momento a otro me concentré en lo mío y fui la única del grupo, de esa generación, que llegó a la Selección Antioquia. Fue lindo, porque son esas cosas las que empiezan a formarte.



“Creo que nunca las vi con envidia, sino con admiración. Yo solamente las miraba y me decía: ‘yo quiero ser así’. Entonces, me concentré en mejorar, aprovechar lo que estaba pasando y ganar una medalla. Tus rivales se convierten en tus mejores ejemplos para mejorar”, asegura Daniela.



Cuando se graduó como Administradora de Empresas ya no jugaba tanto volibol, pero le seguía gustando comprar ropa deportiva. De ahí nació el sueño de crear una línea de este tipo de ropa, que hoy se llama Danfive.



Daniela se ha preocupado por rodearse de los mejores para sacar adelante su empresa de confección. Además de liderar, ella es la que investiga las tendencias internacionales, viaja para conocer otras compañías similares y, de vez en cuando, pinta la ropa que se imagina para delegar luego su ejecución en la diseñadora.

“Colombia tiene una oportunidad enorme en lo que es ropa deportiva y vestidos de baño y además la gente se emociona con el tema. Por eso creo que tenemos mucha credibilidad”, comenta Daniela.



Sacar adelante su emprendimiento ha hecho que la modelo y deportista paisa, quien se describe a sí misma como “muy emocional”, aprenda mucho sobre otros departamentos de la empresa donde se necesita poner los pies sobre la tierra y actuar más desde la razón que desde la emoción, como el área financiera.

Daniela Ospina para Revista Carrusel 2 Foto: Hernán Puentes

“Danfive es algo muy lindo porque lo hago desde el corazón, desde mi gusto, y estoy apoyando a las otras mujeres a que se sientan bellas y cómodas, aunque ya somos bellas porque somos mujeres. He aprendido demasiado, he conocido los gustos de los diferentes tipos de mujeres. A veces somos cerrados a lo que ocurre con nosotros mismos, pero todas las mujeres tenemos una estructura totalmente diferente. Por ejemplo, saqué tallas XL, porque las tallas únicas no se adaptan igual de bien a todos los cuerpos”, cuenta.



Parte de su visión es llevar a Danfive a otros países, ya que en Colombia se han expandido con su alcance online. “Hemos hablado con Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y México”; sin embargo, lograr estos objetivos se ha convertido en un proceso de aprendizaje en el cual el cómo, el para qué y el dónde necesitan respuestas concretas para lograr un crecimiento sostenible. La otra meta se enfoca en abrir tiendas físicas, “que es un tema más complicado. Por ahora tenemos en la cabeza a Bogotá, pero también hay cuatro o cinco ciudades a las que queremos llegar”, dice Daniela emocionada con su nuevo proyecto.



La empresaria asegura que es agradecida con sus clientes, porque es gracias a ellos que ha llegado tan lejos: ellos son quienes la inspiran y la motivan a seguir con este proyecto y este sueño que es Danfive. De hecho, Daniela constantemente se encuentra pendiente de sus necesidades, de qué les gusta y de que se sientan importantes.

Precisamente, fue su cliente número uno la que le dio la idea para abrir una de sus líneas de negocio. Al ver lo que Danfive traía para adultos, Salomé, su hija, le preguntó: “¿Por qué para mí no?”. Así nació la colección para niños.

El rol de madre y mujer

“Sería mentirosa si no dijera que es mejor estar con los hijos que estar trabajando. Ese tiempo vale oro, porque ellos van creciendo. Cuando los hijos son mujeres, ellas ven a una mamá que trabaja, que se esfuerza. Ellas crecen desde los hechos y por lo que ven en la casa, lo que ven en su mamá. Es como un círculo que está aportando a la familia y a la sociedad: tu hija está haciendo su parte luchando por un pedazo de tu sueño sin perder el foco de lo más importante”, asegura Daniela.



En este momento, Salomé es el centro de su vida. Del total de su tiempo, la modelo asegura que comparte el 99,9 por ciento con la niña, hija también del jugador de fútbol James Rodríguez.



Con seis años de edad, Salomé tiene “demasiado carácter”, como lo describe su mamá. Daniela cree en la personalidad individual de los niños, una esencia que no se puede cambiar, pero que se puede potencializar y amoldar para que crezcan siendo mejores personas.



Al referiste al rol de madre trabajadora, responde con un sencillo pero diciente consejo: “Tú dices ‘quiero trabajar, quiero quedarme en la casa’, si te sientes feliz, hazlo. El objetivo es que seamos felices cada uno en el rol que sea. Es tan importante el rol de mamá como el de la mujer que va a su trabajo todo el día”.



Como emprendedora, también les aconseja a las mujeres que están soñando con crear su propia empresa que lo intenten: “Estamos en el siglo en el que las mujeres debemos dejar a tras los miedos, enfrentarlos y enfrentarnos a nosotras mismas. Para mí perder es también ganar. Tú lo intentaste, luchaste y no se dio, tenemos que secarnos las lágrimas y continuar. Ser emprendedora es una balanza, un equilibrio. Es preguntarse hasta qué punto como mujeres podemos llegar, porque no vamos a invertir todo lo que tenemos en un proyecto sin saber hasta qué punto podemos arriesgar”.

Repreguntémonos

Haciendo un ejercicio de conciencia, en EL TIEMPO nos dimos cuenta de que varias de las entrevistas que le hemos hecho a Daniela Ospina se enfocaban inmediatamente en su vida sentimental, particularmente en su relación con el 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez.



Cuando hablamos con Daniela sobre las preguntas machistas que le han hecho los medios ella sonrió y aseguró que “yo soy como relajada. Yo sé amagar muy bien esas preguntas. Es importante saber hablar, responder, y tener claro tu posición como mujer”.



En sus palabras, el machismo sí existe, pero “pero tenemos que quitárnoslo de la cabeza, con amor y esfuerzo” y agrega que “cada quien tiene que buscar sus propios ideales. Nosotras hemos demostrado que somos más capaces de lo que muchos creen”.

Repensar la vida

Daniela es una mujer que acepta las emociones que va sintiendo. La hace feliz saber que puede sentir tristeza, llorar y parar para enfrentar la vida. No se queja de los traspiés que ha tenido.



“Pensaba que había pasado pruebas muy duras, pero el día que falleció mi papá me di cuenta de que no habían sido sino pataletas. Con su muerte me di cuenta de que hay cosas realmente dolorosas”, comenta.



Don Hernán falleció en julio de este año, luego de luchar contra una enfermedad. La negra, como le decía su papá, está convencida de que, por el carácter efímero de la vida, es importante hacer las cosas cuando nuestros seres queridos todavía están cerca.



“A mi papá me faltó entregarle cosas en el tiempo que ya no va a estar, como por ejemplo los cumpleaños que va a celebrar Salomé. He sentido dolor, vacío, tristeza, él era la persona que me ayudaba con todo. Siempre que lloro y lo recuerdo, quiero salir corriendo, pero me seco las lágrimas, sonrío y pienso en todas las cosas que están en mi corazón. La vida solo tiene que basarse en amor. No importa lo que te estén haciendo o diciendo, es importante no caer en esos duelos dolorosos, sino vivir la vida. El aprendizaje más grande que he tenido ha sido la muerte de mi padre”.

Finalmente, queríamos saber cómo se sueña en un par de años. Le preguntamos. Daniela se queda unos segundos callada y explica con voz tranquila: “Antes pensaba mucho en cómo quería ser en el futuro, pero cuando me faltó mi papá me di cuenta de que vivimos cada día. Invito a que vivamos el día a día. Hoy debes cumplir tus sueños”.



CAMILA MORENO CAMARGO

EL TIEMPO

Esta entrevista hace parte de la campaña de EL TIEMPO #RepreguntemosSinMachismo, una iniciativa que busca replantear preguntas y menciones sexistas hechas y replicadas por periodistas en todo el mundo. Puede explorar todos los contenidos de la campaña aquí.