Vivir de la imagen y que el cuerpo sea su herramienta de trabajo es retador, pero algunos se niegan a ser víctimas, esclavos o promotores de modelos estereotipados de belleza, que no solo los afectan a ellos, sino a millones de personas en el mundo.



Daniela Álvarez, quien fue señorita Colombia 2011-2012 ha sido ejemplo de ello, pues se ha sobrepuesto a las dificultades y nos recuerda lo valioso de ser perfectamente imperfectos.



Lea también: (Celebridades donan sus prendas para ayudar a pacientes con cáncer de mama)

Facebook Twitter Linkedin

Ahora, para la presentadora, la belleza va más allá del aspecto físico. Foto: Cortesía Yanbal

Daniela Álvarez: el símbolo de la transformación

“Las mujeres nos damos palo con nuestro físico porque queremos seguir los estereotipos, pero hay cosas realmente importantes como la vida, que se nos puede escapar en cualquier momento”. FACEBOOK

TWITTER

“La mejor lección de belleza me la dio Dios a los 32 años, cuando perdí mi pierna izquierda”, afirma sin asomo de tristeza o de reproches esta barranquillera, dueña de una impresionante fuerza interior y quien se ha convertido en un ejemplo de superación personal.



“Tengo además una cicatriz grandísima que me atraviesa mi abdomen y me recuerda que gracias a mi amor propio y a la aceptación que he logrado me muestro tal como soy, con mis heridas. Siento que soy toda una guerrera de la vida porque estas heridas son las que me han llevado a donde estoy”, expresa la exreina de belleza con una honestidad que conmueve.



Cuando era niña, Daniela quería ser Señorita Colombia “porque creía que ese me iba a llevar a lo que realmente me gustaba, trabajar como presentadora de televisión –recuerda–. Era como la puerta de entrada a ese mundo que me soñaba y también a ser coach de vida. Y con tanta responsabilidad quería asumir este papel que me veía leyendo cincuenta mil libros para darles consejos a otros”.



Además: (Salomé Camargo: 'Fue un experimento para concientizar sobre la menstruación')



Y la vida le dio la oportunidad de cumplir ese sueño “de inspirar y apoyar” a través de sus palabras, solo que Dios, del que se declara fiel creyente, obra de maneras insospechadas.



Hoy lo hace como motivadora personal y embajadora de Yanbal para Latinoamérica, porque Daniela se ha convertido en todo un referente de belleza. De una belleza diferente, que no sabe de estereotipos ni de medidas corporales perfectas, sino que habla de cómo un ser humano que se cuida, honra y cultiva su espíritu puede reponerse de las noches más oscuras del alma.



“Vivo orgullosa de mi cuerpo tal como es, con los diferentes cambios que ha tenido. Me amo como soy, así, más gordita, porque claramente no hago el mismo ejercicio físico de antes, y con esta celulitis que no tenía”, declara la empresaria al recordar que antes de la amputación de su pierna era una gran bailarina y una deportista consumada.

La belleza la entiendo como algo sublime e integral, por eso tras mi amputación estoy enfocada en crecer como persona, en consolidar mi relación amorosa (con el actor Daniel Arenas) y en vivir FACEBOOK

TWITTER

Su interés por la perfección corporal pasó a un segundo plano, lo confiesa en medio de su visita a Fort Lauderdale, Estados Unidos, a donde viajó a conocer de primera mano cómo se crean en el Centro de Innovación y Desarrollo los productos de belleza y de cuidado personal de la firma peruana de la cual es imagen.



“Como feliz, sin contar las calorías, y entreno mi cerebro para que esté enfocado en lo realmente importante: disfrutar la vida”, apunta Daniela, quien no pierde oportunidad de llevar un mensaje de inclusión, autocuidado y amor propio a donde quiera que va.



Por eso, en medio de un pequeño grupo de mujeres, también embajadoras de la belleza latina y que la rodean para escuchar con atención sus palabras, no duda en destacar que: “La verdadera belleza es algo sublime, que viene de adentro, de tu corazón, de tu nobleza, de tu honestidad y de tu simpleza. Está presente en todos; es cuestión de aprender a verla”.



“La belleza la entiendo como algo sublime e integral, por eso tras mi amputación estoy enfocada en crecer como persona, en consolidar mi relación amorosa (con el actor Daniel Arenas) y en vivir”.



FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ - REVISTA CARRUSEL

@NadyneMillan

Más noticias

- La lucha de las mujeres iraníes es ejemplo para otras formas de resistencia

- ‘Grooming’: así engañan a niñas y adolescentes desde perfiles falsos en redes

- 'La sirenita': la polémica sobre la nueva película está mal enfocada