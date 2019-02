La mujer que diseña abrigos con telas para muebles

Cuando Daniela Bahamón era niña y salía con su madre a comprar ropa, rechazaba todo lo que le ofrecían en las tiendas. “No quiero eso. ¡Quiero un vestido de Cuetzalan!”, respondía, y contraatacaba con otra pregunta: “¿Por qué me tengo que vestir tan aburrida?”.

Lo suyo eran los colores y bordados de las prendas que veía en ese pueblo mexicano, al igual que las faldas vistosas y con enaguas de otras regiones peruanas, de las que ya no recuerda el nombre y que conoció gracias a los viajes por Latinoamérica de sus padres.



Esa preferencia por una estética colorida, artesanal, expresiva e hiperbólica, nacida desde su infancia, es precisamente la que ha definido el ADN de Maison Alma (Casa Alma), creada por ella hace dos años en París y cuyos abrigos confeccionados en tela para tapizar muebles le han dado otra cara a las mujeres durante el invierno.



“En las zonas donde hay estaciones, el abrigo define el atuendo durante seis meses. Es una prenda maestra del clóset, pero la mayoría suelen ser azules, grises y negros”, dice Bahamón.

Los estampados florales son un sello de los abrigos, 'trench' y batas de dormir de Daniela Bahamón. Foto: Cortesía Daniela Bahamón

Después de haber trabajado para L’Oréal y Dior como parte de los equipos de desarrollo de productos, decidió dar un salto al vacío para darle vida a su propia marca de abrigos. Los soñó duraderos, funcionales, con carácter y un alma propia capaz de hablar de los colores de la naturaleza latinoamericana y de la alegría de vivir, muy a pesar de los días gélidos y grises.

Los primeros hilvanes

Bahamón cuenta que después de oficializar su carta de renuncia en Dior, lo único que tenía entre manos era “mucha valentía, un poco de irresponsabilidad y un plan”. Se incorporó al Instituto Francés de la Moda, en un programa que acompaña durante un año, como una incubadora, diez proyectos que pretendían lanzarse al mundo de la moda.



Ahí confrontó su idea frente a profesionales de la industria, que siempre inquirieron sobre el motivo por el que deseaba crear abrigos con telas de muebles.

Su respuesta era invariable: “La gran problemática de la moda hoy es que se fabrican prendas que no duran. Los textiles para muebles, en cambio, están hechos para durar no seis meses ni una temporada, sino 20 o 30 años. Resisten el tiempo y el uso y, además, tienen una estética que aspira a la grandeza. Imaginen la imponencia de una cortina o de un sofá en un abrigo hermoso”.



En el Instituto también mostró sus primeros bocetos y recibió la asesoría de una mentora que desde entonces la ha acompañado. Consiguió a los sastres bogotanos que se encargarían de confeccionar enteramente a mano los abrigos. Seleccionó a sus proveedores de telas y buscó la opinión de Giovanna Campagna y Cloclo Echavarría, de Creo Consulting, quienes representan a importantes marcas latinoamericanas en los mercados internacionales.



“Hablé con ellas cuando todavía estaba apadrinada por el Instituto, les mostré la colección y creyeron en mí desde el comienzo. Me dijeron: ‘¡Listo! La lanzamos en 15 días en París’ –recuerda–. Durante ese showroom (sala de muestras) presentamos Maison Alma a tres retailers: Ron Herman (Tokio), Moda Operandi (plataforma en línea) y Bergdorf Goodman (Nueva York), y logramos lanzar la marca con los tres”.

Mansion Alma es la marca que creó Daniela Bahamón para vender sus creaciones, solo ocho prendas por colección. Foto: Cortesía Daniela Bahamón



Para la colección que llevó a la lujosa Bergdorf Goodman decidió trabajar con Pierre Frey, la empresa francesa de textiles de interiores más grande de Europa y un verdadero referente por sus telas innovadoras, osadas, coloridas y divertidas.



“Como ellos también hacen diseño de interiores, para ese lanzamiento hicimos una especie de escenario que permitía entender la colección en su contexto. Y fue ahí cuando, después de mucho trabajo, me di cuenta de que Maison Alma estaba en las grandes ligas, porque no solo estábamos en Bergdorf, además estábamos entre Balenciaga y Prada”, cuenta.