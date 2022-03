La segunda Cumbre de Líderes por la Equidad de Género es un evento organizado por el colegio Gimnasio Moderno y Women in Connection, una organización de mujeres líderes que, desde la diversidad de roles de sus integrantes, trabaja por el empoderamiento femenino en distintas áreas del conocimiento.



En este evento - enfocado en llegar a los pensamientos y sentimientos de adolescentes y jóvenes, tanto hombres como mujeres - se busca generar reflexiones críticas alrededor de la equidad de género, considerando su importancia para moldear un mejor futuro.

La Cumbre de Líderes por la Equidad de Género. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República y directora del Comité de Empoderamiento y Academia de Women in Connection, la cumbre tiene como propósito generar "un espacio ameno en el que quizás se sorprendan encontrando que tienen sesgos inconscientes, de género o de otro tipo".



"Quizás la sorpresa venga de no haber pensado en los altos costos que la inequidad representa para los hombres y no sólo para las mujeres; de pronto el cuestionamiento se dé en torno del papel activo que todos deberíamos estar jugando en esta, que es una búsqueda genuina de la libertad de las personas", agregó.



Aunque el evento se enfoca en la audiencia joven, la directora de Women in Connection también dijo que espera contar con personas "más veteranas, quienes también queremos sumar a este esfuerzo", afirmó.



La Cumbre de Líderes por la Equidad de Género se llevará a cabo el 24 de marzo, de 8 a. m. a 12 m., su transmisión es virtual y de acceso gratuito.



Para más información, puede dar click aquí.

ELTIEMPO.COM