¿Cuándo fue la última vez que visitó al dermatólogo?, ¿sabe cuál es su tipo de piel?, ¿utiliza productos especiales para sus necesidades?



El cuidado de la piel se ha popularizado de la mano de una industria e incluso se ha convertido en uno de los principales intereses de los consumidores.



Según un estudio realizado sobre la publicidad y tendencias de consumo en industria cosmética por la consultora de marketing digital, MioGroup, el 56 por ciento de la cuota de inversión publicitaria durante el primer trimestre de 2022 se fue para los productos de skincare desbancando a las fragancias.



Y es que los expertos de marcas del sector cosmético como O'Boticario y Mary Kay apuntan destacan la importancia de la piel como un órgano vivo, que protege al cuerpo de elementos dañinos presentes en el medio ambiente, tales como la radiación UV, sustancias extrañas, bacterias y químicos dañinos.



"La piel muestra cuán saludable está nuestro cuerpo", apunta O'Boticario en un comunicado.

8 consejos para tener la piel radiante

Después de la limpieza y el tónico, debe aplicar de 6 a 8 gotas en la palma de la mano y con los dedos distribuir el producto sobre el rostro y cuello con movimientos circulares y ascendentes. Foto: Cortesía Mary Kay

1. Conocer qué tipo de piel tiene: antes de invertir su dinero en productos costosos recomendados por conocidas o influenciadoras, debe saber su tipo de piel. La clasificación es: mixta, grasa, seca o madura. Por eso no todos tenemos la misma necesidad.



Pieles mixtas a grasas: es muy importante siempre elegir productos con texturas en gel para una sensación leve. Pero la hidratación es fundamental.



La dermatóloga Alexandra Rada señala que "las personas con piel grasa no hidratan porque sienten que van a tener más grasa, pero no es todo lo contrario. El cuerpo va a producir más cebo si no se hidrata correctamente".



Pieles secas a normales: la opción más recomendable es usar texturas en crema para una sensación emoliente.



2. Identificar cuál es la necesidad: cualquier persona tiene un deseo y debe tenerlo claro para conocer qué le preocupa exactamente de su rostro, es decir, qué se quiere mejorar. ¿Reducir el brillo y las texturas? ¿O mayor elasticidad?



3. Limpiar el rostro: Con esto claro, hay pasos de la rutina que son necesarios para todo tipo de piel. Una de ellas es la limpieza que se debe hacer, mínimo, dos veces al día. En la mañana para eliminar toxinas y en la noche sirve para la renovación celular y para tener un sueño reparador, como señala O' Boticario.



4. Elegir los productos ideales: para esto es clave aplicar los consejos anteriores. Pero, asistir a un dermatólogo para entender con claridad cuál es su tipo de piel, es la mejor opción.



5. Exfoliar la piel: Este procedimiento también dependerá del tipo piel, por ejemplo, las grasas necesitan más exfoliación que las secas. No se debe hacer diario y los expertos recomiendan evitar los productos granulados, pues pueden ser muy abrasivos.



6. Desmaquillarse antes de ir a dormir: en toda rutina de skincare es vital desmaquillarse antes de aplicar los productos. Esto evitará impurezas y la formación de puntos negros.



7. Usar protector solar: no importa si pasa bastante tiempo en casa o en lugares cerrados, el protector solar no puede faltar en la rutina diaria. La luz azul de las pantallas también afecta la piel.



8. Cumplir con la rutina: es esencial seguir un paso a paso de limpieza, hidratación y protección. Puede incluir más o menos productos, pero los infaltables son los que cumplen con estas tres funciones. A esto se le pueden añadir productos como sueros y contornos de ojos.



Estos ocho pasos se complementan con tener una dieta balanceada y saludable, ya que ayuda a reparar y reconstruir las células que regeneran la piel del rostro, asimismo, descansar las horas recomendadas, pues las consecuencias de no hacerlo se reflejan en la piel (ojeras o piel grisácea).



Vale la pena resaltar que la piel se regenera durante la noche, momento en el que se fabrica el colágeno y la sangre fluye mejor, por eso lo aconsejable es seguir la regla de dormir entre siete y nueve horas diarias.

Sueros y boosters: un extra

El retinol reduce arrugas y líneas de expresión. Además, aumenta el colágeno en el rostro. Foto: Cortesía O'Boticario

Un gran aliado en la rutina de skincare, es 'Botik Retinol', el último lanzamiento de O'Boticario, que reúne tres productos con una formulación que contiene el activo en estado puro.



El retinol reduce arrugas y líneas de expresión, asimismo y aumentará el colágeno de la cara para lucir más brillante.



"Desarrollamos una crema en gel, adecuada para pieles con líneas finas, arrugas y flacidez, acompañado de un serum facial de alta potencia, cerrando con la crema rellenadora de arrugas nasolabiales con la que hacemos posible que nuestros usuarios mejoren en la firmeza de la piel a partir de 10 días de uso y reduzcan visiblemente las arrugas hasta en 4 semanas", destaca Gustavo Dieamant, director de investigación y desarrollo de O'Boticário.



Por su parte, Mary Kay también le apuesta a los boosters con cuatro lanzamientos enfocados en varias necesidades de la piel:



1. Vitamina C + Resveratrol (Reduce las finas líneas de expresión)

2. Ácido Ferúlico + Niacinamida (Ilumina y unifica el tono de la piel)

3. PHA + AHA (Exfolia)

4. AH + Ceramida (Humecta).



"Los boosters potencializan tu rutina diaria y tratan necesidades específicas de la piel", explica la marca.



