La pandemia dejó las canas al aire

Famosas como Carolina de Mónaco y la reina Letizia recientemente aparecieron en eventos luciendo sus canas sin miedo a que las cataloguen como inapropiadas o como signo de vejez; por el contrario, revistas de la realeza y de la moda las han celebrado.

“Ellas dos pueden estar marcando tendencias, liderando y liberando a muchas mujeres”, afirma Kika Ochoa, experta en moda y belleza y directora de la revista People en Español.



La experta explica que muchas mujeres no pudieron pintarse el pelo durante las cuarentenas porque no había peluquerías abiertas y dejaron crecer sus canas durante esos meses. Y cuando regresaron los salones de belleza, muchas siguieron sin pintarse el pelo.



En su opinión, mientras a los hombres los ven atractivos con el pelo blanco, a las mujeres las tildan de viejas y “la pandemia ha sido una excusa maravillosa para liberarse de todo esto. A mí las canas siempre me han parecido elegantísimas”.

Eso sí, precisa, el secreto está en cómo se lucen, porque el pelo debe estar muy bien cuidado y más ahora cuando existen productos naturales que ayudan a mantener muy bien las canas para que los cabellos plateados tengan mayor intensidad y se vean cuidados y elegantes. “Yo siempre he querido, en el momento indicado, dejarme las canas como Meryl Streep en la película El diablo viste a la moda. ¡El glamur de esa mujer, como se le ve ese pelo blanco tan divino y siempre combinado con elegancia! Si uno tiene el gusto y la personalidad, las canas las puede llevar muy bien a cualquier edad”.

La princesa Carolina de Hannover luce sus canas blanquísimas, durante la pandemia. Foto: Archivo Particular

Una tendencia con historia

Desde el 2015, el pelo blanco había comenzado a ocupar un lugar importante en la moda y las mujeres mayores empezaron a tenerse en cuenta como figuras de esa industria.



Como lo explica Omar Chaparro, consultor técnico para Schwarzkopf Professional, una de las líneas de negocio de Henkel, sin lugar a dudas las canas son una tendencia que aunque algunos lo asocian a la ‘nueva normalidad’, lleva ya varios años consolidándose y cita ejemplos como los siguientes: en el 2014, la marca Saint Laurent eligió como imagen de marca a la cantante y actriz británica de 67 años Marianne Faithfull. Para el siguiente año, la elegida fue la cantautora canadiense de 71 años Joni Mitchell, y a esta tendencia se unió la marca de ropa francesa Celine, que escogió a la escritora y periodista estadounidense de 80 años Joan Didion.

“En los tres casos anteriores vemos mujeres maduras con diferentes personalidades y estilos, luciendo looks súper naturales y elegantes sin ocultar sus canas”, precisa.

Esta tendencia cobija ahora a las mujeres menores de 60 años. Tal es el caso de Sandra Coronado, que comenzó a dejarse las canas desde los 42 (actualmente tiene 54), “cuando empezaron a salirme en pandilla. Antes de eso salían esporádicamente. Me las dejé por vanidad, por sentirme diferente a los y las demás”.



Coronado explica que siempre ha sido un poco rebelde, pero que tampoco le preocupa que se vea vieja porque ella considera que la sensación de juventud, de agotamiento o de vejez está más relacionada con la actitud, con la postura corporal. “Sé y siento que unas arrugas de las cuales uno se sienta orgullosa y unas canas lucidas con elegancia y donaire proyectan una energía de autosatisfacción y libertad que lo pueden transformar a uno en alguien magnético”, dice.



Claudia Vergara es otra mujer de 54 años que desde los 41 decidió no pintarse el pelo y opina que llevar el pelo blanco también está relacionado con una buena autoestima, porque muestra que la mujer se valora por lo que es; pero no por eso cree que todas deben llevarlas, si una mujer no se siente fuerte con su aspecto, no tiene sentido usarlas.



No le preocupa que la vean vieja, dice que esto es más consecuencia de un país donde los años no están bien vistos y no se respetan, pero que a ella no le importa lo que piensen o digan los demás.



Son muchos los expertos que han explicado cómo la vejez se vive hoy de manera diferente y cómo la llamada tercera edad comienza ahora mucho más tarde.

Como dice Chaparro, “la globalización, el acceso inmediato a la información y las nuevas tecnologías han impulsado un cambio en la actitud frente al paso de los años y es justo esa palabra la que resume todo: actitud”.



Ha aumentado tanto el número de mujeres que lucen sus canas que las empresas de productos de belleza han encontrado un nuevo mercado. Como afirma el consultor técnico para Schwarzkopf Professional, “sabemos que las mujeres están buscando resultados cada vez más naturales y tonos que sean fáciles de mantener, por esto, técnicas como el balayage o los efectos de raíces oscuras siguen siendo exitosas.



Hoy en día encontramos productos de coloración permanente que ayudan a embellecer las canas, dándoles brillo y un cuidado capilar increíble. No se trata de ocultar las canas, se trata de realzarlas”.

CATALINA GALLO

Para EL TIEMPO