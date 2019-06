Por inequidad de género la región pierde 1 millón de dólares al día

Cada día, América Latina pierde un poco más de un millón de dólares (algo más de 3.000 millones de pesos colombianos) por la discriminación de las mujeres, que al año serían 400.000 millones de dólares, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en un informe que presentó en Madrid (España).

Según el "Índice de Instituciones Sociales y Género 2019" (SIGI), todavía hay países de la región sin leyes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, informó en un comunicado la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).



"Las mujeres dominicanas no son propietarias por desconocimiento. Les falta información: no saben qué documentación necesitan y, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un documento de identificación, que es el primer paso para acceder a la titularidad de la tierra", explicó la agricultura Benita Hernández en la presentación.



Esta mujer dominicana, de 63 años, empezó ayudando a otras emprendedoras a acceder a crédito y, ahora, trabaja en una asociación que impulsa el acceso de campesinas a la propiedad de la tierra.



La jefa de Redes, Alianzas e Igualdad de Género del Centro de Desarrollo de la OCDE, Bathylle Missika, indicó que el SIGI hace un llamamiento a no dejar a ninguna mujer ni niña atrás. "La débil implementación de las leyes -constató- y la persistencia de normas sociales discriminatorias son los principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género de aquí a 2030 en América Latina y el Caribe".

Y todos los estudios muestran que, "si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento más dinámico e inclusivo, más equidad y menos pobreza", advirtió la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.



Según el SIGI 2019, el nivel de discriminación en las leyes, costumbres y normas sociales de América Latina es del 25 por ciento, mientras que en Europa, la región con la mayor igualdad, es del 17 por ciento.



FMBBVA desarrolla un programa en Perú por el que 90.000 mujeres en vulnerabilidad económica y social han podido acceder a un crédito grupal, que además del apoyo financiero, incluye asesoramiento para gestionar el negocio y sus finanzas. Una de ellas es la tejedora Elisa Cuchupoma, que pudo pedir así un crédito si necesidad de que la avalara su marido, según relató hoy: "Me sentí libre, independiente y dueña de mi vida".



El embajador España ante la OCDE y Presidente del Consejo Directivo de su Centro de Desarrollo, Manuel Escudero, dijo que España comienza a ser un "país feminista", aunque persiste el desafío de acabar con la violencia machista.



EFE