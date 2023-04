Al igual que sucede con otras rutinas para el cuidado del cuerpo, como el ejercicio físico o una buena alimentación, el cabello también necesita una serie de hábitos que le permitan lucir sano y fuerte.



De acuerdo con varios expertos, el cabello necesita ser cuidado para evitar así la caída, el deterioro, las puntas abiertas y diferentes problemas que se pueden llegar a tener con el paso del tiempo, debido a diversos factores externos.

Se considera que las mascarillas para el cabello seco que contienen ingredientes naturales son muy fáciles de preparar y están libres de muchos agentes químicos.



Además, poseen un gran efecto que nutre e hidrata el cabello, desde la raíz hasta las puntas, siempre y cuando se mantenga su uso de forma regular, en conjunto con un buen champú y acondicionador.

Aplicar ingredientes naturales al cabello aportan nutrientes y texturas que le dan vida. Foto: iStock

Mascarillas para cabello seco

Según el portal web 'InStyle', un cabello que se encuentra seco y dañado proyecta una apariencia desaliñada y descuidada, por tal motivo se considera importante recurrir a métodos que lo ayuden a proteger, revitalizar y nutrir.



Conozca algunas mascarillas caseras que son fáciles de preparar.

Huevo y miel

Ingredientes.



-1 huevo.



-2 cucharadas de miel natural.

Preparación y aplicación.



1. Mezcle los dos ingredientes en un recipiente grande hasta conseguir que estén bien integrados y quede una crema o pasta uniforme y espesa.



2. Humedezca su pelo con agua y aplique esta mascarilla todo su cabello, asegurándose de cubrirlo todo.



3. Deje que actúe por 30 o 40 minutos y retire la mezcla lavándose el cabello con su champú habitual.



Puede hacer esta mascarilla entre dos y tres veces a la semana y si tiene mucha cantidad de pelo o lo tiene muy largo, entonces doble las cantidades indicadas antes.



Aguacate y plátano

Ingredientes.



-1 plátano maduro.



-2 aguacates.



-2 cucharadas de aceite de almendras.

Preparación y tratamiento.



1. Pele las frutas, retire el hueso del aguacate y mezcle bien los trozos en un recipiente grande.



2. Añada el aceite de almendras y siga mezclando hasta que te quede una pasta homogénea.



3. Humedezca un poco el cabello y aplique esta mezcla, pero evite tocar el cuero cabelludo si lo tiene graso.



4. Permita que actúe unos 20 o 30 minutos y retire con abundante agua tibia, usando su champú habitual.



Puede hacer esta mascarilla una o dos veces a la semana y notará que desde la primera aplicación el aguacate y el plátano le dejarán el cabello mucho más suave y reparado.



Aceite de coco y miel

Ingredientes.



-3 cucharadas de aceite de coco orgánico.



-2 cucharadas de miel.

Preparación y tratamiento.



1. Caliente un poco el aceite de coco que vaya a usar, puesto que en frío se endurece.



2. En un bol o recipiente grande añada los dos ingredientes, aumentando las cantidades si lo necesita.



3. Mezcle bien hasta que los dos ingredientes queden bien integrados formando una crema o pasta uniforme.



4. Aplique esta mascarilla en el cabello y deje que actúe por 30 minutos.



5. Retire con agua abundante y fría y lave después con champú para terminar de retirar los restos.



Use esta mascarilla dos o tres veces a la semana y notará buenos resultados desde el principio. No se recomienda que la use más veces a la semana, ni mucho menos a diario, porque podría engrasar el cuero cabelludo.

Es importante que antes de aplicar cada uno de estos productos en el cabello, conozca qué tipo de pelo es el suyo, y las necesidades reales que tiene.



Por tal motivo es recomendable que visite a un especialista, con el fin de recibir asesoramiento y una guía para su respectivo cuidado.



También puede llevar a cabo algunas pruebas en casa, por ejemplo, para conocer la porosidad del pelo.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

