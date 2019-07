'Prisión perpetua a violadores de niños es una medida innecesaria'

Ante las propuestas que ha hecho el Gobierno del presidente Iván Duque de promover una prisión perpetua a los violadores de menores de edad, la Alianza por la Niñez, que reúne a 21 entidades y expertos en el tema, manifestó que esa es una medida "innecesaria".

Según un comunicado enviado por la Alianza, el establecimiento de la cadena perpetua "no soluciona el problema de la impunidad y, por el contrario, puede quedar como una medida más para la aparente tranquilidad pública que, dada la actual ineficacia de la justicia, no tendría aplicación".



Para ellos, la mejor medida que se puede aplicar es fortalecer la justicia. Por eso, hicieron una invitación a que se apliquen los mecanismos existentes de mejor forma, y se dote de mejores herramientas a la justicia para que puedan resolver estos casos, que en la mayoría de las veces quedan en la impunidad.



"Como Alianza por la Niñez Colombiana consideramos que, frente a más de un 97 por ciento de impunidad de delitos de violencia sexual y homicidio contra niños, niñas o adolescentes, y la existencia de penas de 50 a 60 años establecidas ya por Ley, sin beneficios, ni subrogados, el establecimiento de mecanismos de justicia especializada para la niñez y la provisión de los recursos humanos, financieros y de formación a jueces especializados requeridos para su adecuada aplicación, son la primera acción efectiva que se debe considerar para acabar totalmente con la impunidad", manifiestan.



En cuanto a la afirmación de que la cadena perpetua a los abusadores de niños podría también reducir la criminalidad, la Alianza por la Niñez cree que esa no es una garantía. "Una sanción como esa no garantiza, según experiencias de otros países, la reducción de la criminalidad, la resocialización, ni la reinserción social, por lo que no termina siendo un mecanismo efectivo frente a este flagelo; pero sí una afectación a nuestra Constitución y su carácter garantista y de respeto a los Derechos Humanos", agrega la Alianza en su comunicado.

Un enfoque que propone la Alianza por la Niñez, en vez de la cadena perpetua, es el de la prevención. Para ellos, se debe revisar por qué la violencia sexual y los homicidios cometidos en contra la niñez son ejecutados por los cercanos a la víctima, y se deben aplicar unos mecanismos para evitar que eso suceda.



Además, creen que es clave fortalecer a la familia con proceso preventivos, formativos y de acompañamiento. "Se debe mejorar la atención de los temas de salud mental desde el sistema de salud para tratar a niños, niñas, adolescentes y familias que han tenido que afrontar situaciones de violencia, abuso sexual, puesto que el sistema es débil o nulo en ese aspecto. Igualmente, desde lo sancionatorio, urgimos a enfocar los esfuerzos judiciales en la eliminación de la impunidad de estos delitos".



Vida