Claves sencillas para tener un vientre definido

Para eliminar la pancita, esa que permanece aunque se lleve una rutina de ejercicios y una alimentación adecuada, el primer paso es identificar qué la produce y, en segundo, hacer los cambios necesarios para combatirla de forma efectiva.

Una de las causas puede ser adiposidad localizada allí desde hace mucho tiempo y otra, puede una distensión abdominal debida a una mala digestión, intolerancias alimentarias no detectadas o estreñimiento.



Según María Florencia Ramos, docente de Nutrición de la Universidad Barceló (Argentina) y codirectora de Maestro Estética, es preciso hacer una distinción entre la panza hinchada como consecuencia de haber terminado de comer y el vientre prominente que se localizó en el organismo.



Así lo explica la especialista: “Cabe aclarar que siempre, luego de comer y beber, va a existir mínima distensión, es algo normal por la ingestión de comida y líquido que ingresamos al organismo. Pero si es excesiva, probablemente el volumen por ingesta no es adecuado (sí, comiste de más) o exista alguna intolerancia”.

Cómo bajar la panza

Para ayudar a bajar la panza, la experta recomienda:



1. Evitar pasar varias horas sin alimento: Es bueno realizar durante todo el día, cada 2 a 4 horas, pequeñas ingestas sin llegar a generar un apetito voraz que implique comer grandes cantidades de alimento de golpe.



2. Prestar atención al ritmo digestivo: No considerar inevitable la constipación (estreñimiento). Debe tratarse intercalando estímulos in testinales, como un vaso de agua en ayunas o jugo de compota de ciruelas, hasta normalizar el tránsito.



3. Comer con tranquilidad: La forma y velocidad de la ingesta tienen un rol clave. Comer lento y masticar adecuadamente permitirá una mejor digestión y evitará los gases y, a su vez, acelera la sensación de saciedad, reduciendo el volumen de cada comida.



4. Hidratarse con agua: Respecto a la hidratación diaria, hay que evitar bebidas gasificadas, priorizando el agua y alcanzando un mínimo de 2,5 litros por día en la primavera y verano, lo que colaborará en casos de estreñimiento, y mejorará la circulación y el aspecto de la piel.



5. Tomar infusiones desinflamatorias: Como parte de la hidratación se puede consumir una infusión de malva, una hierba con efectos antinflamatorios, muy usada para disminuir la retención de líquidos premenstrual, o tisanas digestivas de boldo, cidrón o menta.



6. Qué alimentos evitar para bajar la panza: Ciertos alimentos, por su composición, suelen generar hinchazón, aunque la persona no tenga una intolerancia alimentaria, porque su alto contenido en fibra genera mayor dificultad para digerirlo y pueden generar flatulencias.



Es importante incluirlos en la alimentación regularmente, porque son muy nutritivos, pero en casos de distensión o en una ocasión puntual (por ejemplo, si va a usar un vestido muy ajustado para una fiesta no los coma un día antes, pero luego debe retomarlos) es preferible evitar los siguientes: las coles (repollo, coliflor, brócoli, repollito de Bruselas) y las legumbres y cereales integrales.



Si la distensión es excesiva, también se recomienda suprimir por unos días vegetales de hoja crudos y seleccionar frutas frescas sin cáscara ni semillas (manzana, pera, durazno, banana).



7. Limitar al máximo los azúcares: Otros alimentos que debemos evitar, ya que en exceso, además de generar distensión promueven la adiposidad en abdomen, son el exceso de azúcares, harinas blancas y con levadura: pan, pizzas, pastas, dulces, productos de panadería y pastelería.



Su combinación entre hidratos, grasas y sodio hace que resulten adictivos y, sin darnos cuenta, aumentemos la porción, hecho que, sumado al sedentarismo masivo al que estamos expuestos en estos tiempos, hace que estos alimentos aporten calorías que no gastamos y nos conduzcan automáticamente al aumento de peso.

Otros consejos importantes

1. Consultar al médico: Si continúa la distensión, es fundamental detectar aquello que el cuerpo no está tolerando. Es muy común que a raíz de dicho síntoma se encuentre intolerancia al gluten o a la lactosa, lo cual implicará suprimirlos de la dieta diaria y aliviará notablemente el síntoma.



También es posible que la hinchazón crónica del vientre esté relacionada con problemas de constipación u otras posibles enfermedades que sea preciso diagnosticar mediante estudios médicos.



2. Hacer caminatas y ejercicios localizados: Es indispensable el movimiento para activar la circulación, estimular la actividad del intestino y al mismo tiempo combinar con ejercicios localizados para generar masa muscular y tonificar el abdomen bajo, que es una zona de frecuente flacidez, especialmente en la mujer y en los hombres después de los 40 años. Recordar que el sedentarismo es el enemigo número uno de la salud y de la figura corporal.

