La tendencia que une el diseño interior con técnicas terapéuticas

Más allá de buscar un sofá bonito y un tapete que haga juego con la casa, el house coaching propone construir un hogar en conexión con sus habitantes. Para ello, su creadora, la danesa Kirsten Steno, se valió de sus conocimientos en diseño de interiores y de su propia experiencia.



Sus raíces danesas jugaron un papel fundamental en su empático abordaje de la decoración, al sugerir la creación de espacios cargados de buena energía y con la identidad de quien los habita.



El house coaching propone seguir pautas del diseño escandinavo –tener buenas fuentes de calor y de luz mediante materiales naturales, superficies y colores de las paredes, mobiliario y enseres– y unirse al zeitgeist de ambientes acogedores o cozy (tendencia que viralizó el calor de hogar). La intención es conseguir equilibrio y felicidad, como los evangelios de las corrientes espirituales hygge (traduce ‘comodidad’, del danés) y lagom (moderación, del sueco), atomizadas a partir de 2016 desde las regiones nórdicas, en las que el paisaje y duras condiciones climáticas configuran un estilo de vida y una estética que les rinde culto a la calidez y la luminosidad.



“Es una evolución del diseño interior hacia los valores, lo que a cada persona la hace feliz y le da paz y energía. Es como el wifi interior que hace que cuando llegas a tu hogar te conectes con este de la misma forma que tu celular lo hace a la red. La energía debes recibirla del storytelling (historia) que eliges”, explica Steno, quien creó esta práctica tras renunciar a una carrera de diseño interior de más de 20 años y divorciarse.

Terapia para el hogar

Reflejar y respetar valores, metas y pasiones de cada habitante de casa, siguiendo los preceptos del balance, la sostenibilidad y el minimalismo del diseño escandinavo, implica negociar la presencia de cada uno en la decoración. De ahí que el desapego, poner límites, el diálogo y la empatía son transversales en el proceso.



“Es ideal para parejas, personas que viven solas, viudas, familias donde se unen hijos de anteriores parejas, etc. Buscamos estar todos felices en casa, para sentirnos recargados y plenos en ella. Las parejas que se van a vivir juntas pueden tener gustos o prioridades distintas y es necesario respetarlos para que ambas partes se sientan identificadas en casa”, explica Vanessa Matas, house coach española.



Además de sanear y darle nueva cara al hogar, puede ayudar a sobrellevar los problemas de convivencia. “Ahora, más que nunca, hay que ponerles más conciencia a nuestras casas y a cómo las vivimos; son nuestro mundo y pueden ayudarnos a estar mejor si las cuidamos, pues ello involucra el autocuidado”, dice.

El coaching de hogar puede realizarse a través de internet. El proceso comienza con una charla vía Skype entre el coach y los integrantes del hogar, quienes le envían fotos y videos de los espacios de la casa que quieran cambiar y de materiales audiovisuales que los inspiren y de otros que no los seduzcan. Al ser analizados por el entrenador, se llega a un consenso entre todos para el ‘reseteo’ del hogar, que puede implicar cambios de actitudes y deshacerse de algunas pertenencias.



“Inventé herramientas para lograr el balance entre lo femenino y lo masculino –explica Steno–. Una es 40 /40 /20 y la aplico cuando una pareja se muda a su nuevo hogar y a él no le gusta el estilo de ella y viceversa. Ellos negocian que un cuarto sea para él, otro para ella y el espacio restante sea compartido”.



Jimena Mayorga, médica de la Universidad Nacional con máster en Terapia Familiar Sistémica y de Pareja de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que esta tendencia es un ejercicio interesante para abrir espacios de diálogo y detectar dificultades, pero no puede reemplazar una intervención terapéutica profesional.



“El house coaching resulta útil en estos tiempos de reorganización de la vida y espacios personales. Puede detectar la necesidad de ayuda profesional, al visibilizar rasgos de personalidad o mecanismos de negociación de los miembros de la familia y algunas dificultades, pero no puede tratarlas ni corregirlas”, dice.

Consejos prácticos para la reinvención

Evite acumular. Al reinventar su hogar, persiga tres valores: equilibrio, sostenibilidad y bienestar.



Cree una casa sostenible. Elija cada objeto con el corazón, así no verá la necesidad de cambiarlos continuamente y evitará comprar, desechar y repetir el ciclo.



Orden, orden y más orden. Hoy más que nunca es vital tener la casa organizada y limpia, pues se ha convertido en oficina, aula, restaurante, gimnasio, etcétera.



Apropie su espacio. Para recargase, cada miembro de la familia debe tener su propio espacio de intimidad.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO@lavidaentenis