Cómo optimizar su vida sexual en 7 pasos

Estos no parecen ser tiempos fáciles para el corazón; sin embargo, la época luce sorprendentemente rica en términos de exploración sexual. Nunca tuvimos tanta información disponible sobre el modo como funcionan nuestros cuerpos y sobre las maneras de estimularlos. En pocas palabras, nunca tuvimos una visión tan técnica sobre nosotras mismas.

Este enfoque pragmático, preciso, de nuestra sexualidad, permitió que algunos autores se atrevan a sugerirnos el ejercicio de pensarnos como computadoras. Eso es exactamente lo que hace Felicia Zopol en su ‘Manual de instrucciones para la optimización de la vida sexual’, un libro que se encuentra en cada librería (¡y sex shop!) de Europa. Esta guía busca sistematizar los aspectos que debemos considerar para asegurarnos de desplegar nuestro potencial sexual.

1. Inicio de sesión: el chequeo del equipamiento

El primer paso para comenzar el ejercicio consiste en chequear si el ‘hardware’, es decir, el cuerpo, y el ‘software’, la mente, están operando como deberían. El lema es que no puede haber buen sexo si no hay buena salud física y mental, y que no sirve demasiado buscar al mejor amante del mundo si nuestros bloqueos físicos o psicológicos no nos permitirán responder. Si está cansada, estresada, pasada o en falta de peso, anémica o fumando demasiado, por dar algunos ejemplos, no espere que su sexualidad resplandezca. Su estilo de vida marca su estilo de cama.

2. Instalación y preparación

El espacio de desarrollo de su sistema, es decir, el lugar en el que está emplazado su cuerpo, hace posible o puede obstaculizar el desarrollo del deseo. ¿En dónde está instalada? ¿Es su contexto un espacio que le da ganas? En lo concreto y en lo metafórico ¿está en un lugar en el que le gusta estar? No es que se precise tener el hogar o la vida soñada para desplegar su brillo más íntimo, pero, según Zopol, conectar con la belleza en nuestros entornos y con los objetos que nos hacen sentir sexis, aceita todos los procesos, en especial, los de la seducción y la excitación. Tomarse el tiempo para preparar los ambientes y lo que hace a nuestro aspecto sexual constituye un eje de autoestima, aún cuando esté solísima y sin grandes chances (¡aparentes!) de dejar de estarlo.

3. Inicialización. El arranque paulatino del sistema

¿Qué tanto sabe de técnicas de calentamiento para un funcionamiento óptimo? Muchas mujeres nos quejamos de los encendidos bruscos de nuestros compañeros, pero pocas veces nos damos cuenta de que, a través de la palabra, la gestualidad y la iniciativa, tenemos un gran poder para marcar el compás de lo que sucede entre las sábanas. Usted puede frenar a un acelerado y también darle marcha a un dormilón; lo importante es que entienda que una buena inicialización puede cambiar resultados tan fundamentales como ¡la intensidad de un orgasmo! Aprenda sobre masajes, sobre jueguitos sexuales y a garantizarle a su sistema el tiempo que necesita para encenderse, en el auténtico sentido.

4. La conexión básica

Resulta gracioso conceptualizar la penetración como una conexión usb/plug genital, pero si lo piensa bien, es en ese preciso momento del sexo cuando dos personas tienen más posibilidades de transmitirse información: buena, como la que termina en un embarazo deseado, o no tan buena, como enfermedades sexuales. Hay quienes aseguran que existen además intercambios kármicos y energéticos. El punto es que para una vida sexual divertida es imprescindible, paradójicamente, que no quede ningún rastro de esa diversión. Saber cuidarte con métodos que no le hagan daño a tu cuerpo y sumar además el siempre imprescindible preservativo, es parte del ‘check-list’ obligado.

5. La conexión avanzada

Conectar con una persona no es lo mismo que conectar con muchas, que zambullirse al poliamor o entrar al universo de las prácticas alternativas. Cuando se sumerge en mundos sexuales desconocidos, lo que hace es, básicamente, explorar nuevos tipos de conexiones que desafían de otra forma a su sistema. Como aquella época de la web en la que entrar a ‘páginas raras’ podía ser peligroso, abrirse a otros puertos la obliga a estar un poco más alerta. Cada componente de su sistema debe estar listo para responder con el mejor nivel de rendimiento.

No puede haber buen sexo si no hay buena salud física y mental. De nada sirve buscar el mejor amante del mundo si nuestros bloqueos físicos o psicológicos no nos permitirán responder FACEBOOK

TWITTER

6. Interrupciones. Cortocircuito. Se colgó

Cuánto más se exija y más le exija a su sistema, más probable es que haya alguna falla. Es posible y frecuente perder la libido y también el orgasmo, alguna temporada, por causas tanto físicas (un simple agotamiento por ejemplo) como psicológicas (el miedo a confiar puede ser una). En estos casos, es probable que un simple reseteo, enchufar y desenchufar, no alcance para restablecerlo y deba mirar más de cerca algunos de sus procesos internos. Los cortocircuitos con la conexión con el otro también son frecuentes y, lamentablemente, en las relaciones no salta ningún fusible protector que evite que las cosas pasen a mayores.

7. Servicio técnico

Nuestras vida sexuales serían mucho más placenteras si acudiéramos a sexólogos y psicólogos especializados con la frecuencia, el desprejuicio ¡y la urgencia! con la que acudimos al servicio técnico cuando nuestro PC falla. Nuestras cabezas y corazones no son tan fáciles de formatear como un computador y muchas veces necesitamos ayuda para dar con la clave del error. Aunque pensarnos como computadoras, puede deshumanizarnos; también puede ayudarnos a deshacernos del drama y volvernos más racionales, prácticos y efectivos en algo tan humano y natural como nuestra vida sexual.



DENISE TEMPONE

LA NACIÓN (Argentina) - GDA