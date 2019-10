9 consejos de una experta para hacer arreglos florales

“Colombia produce una de las rosas más bellas del mundo y eso es como darle a Picasso los colores que necesita para pintar”, con esa frase, Sally Hambleton, reconocida florista española, inició un taller en Rosas Don Eloy, en Bogotá, para compartir sus secretos.

Hambleton, desde hace 15 años, va por el mundo enseñando todo lo que sabe sobre flores. En su parada en Bogotá dijo: “Es una ciudad donde todo está rodeado de verde, de montañas y quiero enseñar a las personas cómo pueden traer a su casa un pequeño trozo de la naturaleza que los rodea”. Como parte de la celebración de los 60 años de la floristería bogotana, dictó un curso sobre diseño de arreglos florales, lo que la inspira y los materiales que suele usar. Aquí tenemos sus consejos sobre cómo hacer un arreglo floral para su hogar.

1. Material

Lo primero y más importante es tener en cuenta las flores que va a usar. Para Sally Hambleton no se trata solo de comprarlas sino de lograr tener algo silvestre. Para eso aconseja “salir a dar un paseo en el campo, por los cerros de Bogotá, o inclusive al jardín de un familiar, y buscar allí unas ramas bonitas de un árbol, algunas hierbas, semillas o frutos, los cuales ayudan no solo a decorar y dar color a nuestro arreglo sino a pasar un día maravilloso”.

No solo se quede con lo que puede conseguir en la floristería, las ramas de los árboles, las flores de los jardines pueden servirle para su arreglo. Foto: Daniela Gallo

2. Comprar flores primarias

Antes de empezar debe pensar en unas flores grandes, bellas y lucidas que le darán vida y color al diseño. Por ello, recomienda ir a la floristería de confianza a comprar unas buenas flores, como unas rosas, hortensias o claveles, que le darán ese toque único y especial al arreglo.

Las rosas son una flor base que no solo le dan vida al arreglo, sino que también puede usarlas en cualquier ocasión. Foto: Daniela Gallo

3. Buenos recipientes

Elegir la base o contenedor donde acomodará las flores depende de la ocasión. Será un toque muy importante en el diseño, así que es importante pensarlo bien. Sin embargo, puede ser algo tan sencillo que tenga en su casa como una jarra de agua, un tazón que no vaya a utilizar, una matera, etc. “A mí me gusta mucho usar elementos domésticos, es decir, que no tengas que salir a comprar un jarrón. Reutilizar es importante, todo lo que sea susceptible de tener agua puede servir como florero”, asegura Sally.

Los recipientes deben escogerse siempre de acuerdo a la ocasión y del lugar donde estarán ubicados. Foto: Daniela Gallo

4. Tener buenas herramientas

Para comenzar a limpiar las flores, debe tener implementos que le permitan hacer bien el trabajo. Por ello, es importante contar con unas buenas tijeras de floristería que hagan un corte limpio y que no dañen el tallo (por ejemplo, las tijeras de papel no son adecuadas para realizar este proceso). También, es recomendable tener un cuchillo de florista.

5. Rellenar el contenedor

Antes de iniciar a trabajar con las flores, tenga presente siempre primero llenar con agua el recipiente donde irán. Parece una obviedad, pero, como dice Sally, “las flores fuera del agua se mueren, por lo que si no hacemos el ramo teniendo con agua el recipiente, podríamos restarles un día de vida a las plantas”.

Floreros Foto: Daniela Gallo

6. Limpiar las flores

Para iniciar, debe limpiar toda la flor, quitar las hojas y cortar el tallo unos 2 o 3 centímetros, siempre en diagonal, ya que así aumenta la superficie de absorción. Finalmente, debe sumergir las plantas en el agua inmediatamente.

7. Combinando colores

Cómo lucirá el arreglo en escena es muy importante, por eso debe combinar los colores de las flores dependiendo del entorno y el contexto en donde estará ubicado. Tenga en cuenta el volumen del ramo. Sally recomienda: “Determine el tamaño que tendrá y si será asimétrico o no, usando plantas o flores pequeñas para definir el arreglo”. Una vez hecho esto, acomode las flores más grandes y luego las más pequeñas, de tal forma que el diseño tenga movimiento.

Use su creatividad y mezcle colores, distintos tipos de flores y siempre ubique primero las especies grandes y luego las pequeñas. Foto: Cortesía de Patricia De Semir

8. Nivel de agua

Una vez esté listo su arreglo, debe estar pendiente todo el tiempo de la cantidad de agua que tenga. Recuerde que esta es la fuente vital de las flores, por esta razón necesitan constante hidratación.

Hidratar constantemente la planta es importante para mantenerla con vida. Foto: Daniela Gallo

9. Luz

Por último, tenga presente no poner las flores cerca de un foco directo de calor, pues aunque necesitan luz, recibirla de forma directa hace que estas duren mucho menos.

DANIELA GALLO

PARA EL TIEMPO