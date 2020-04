Consejos para mantener el pelo saludable

Durante los días de aislamiento es importante mantener los hábitos de cuidado y aprovechar el tiempo para que tanto la piel como el pelo tomen un respiro de los procesos o rutinas que se han vuelto repetitivas y que en algunos casos generan daños.



María Paula Uribe, Coordinadora Nacional de Entrenamiento de Percos, recomienda que para que el pelo descanse, lo primero es que debemos disfrutar de su estructura natural. “Si es crespo, déjalo crespo, si es liso, déjalo liso”, afirma. Así mismo, la experta asegura que este tiempo es ideal para evitar el uso de planchas, secadores y elementos que generan maltrato.

En lo relacionado al lavado, la sugerencia es que se conserve la misma frecuencia ya que este se hace de acuerdo con el tipo de cuero cabelludo. “Un cuero cabelludo graso produce un exceso de sebo que suele ser incómodo y si este no es removido de forma periódica genera irritación en el cuero cabelludo, picazón y olor, caso contrario de un cuero cabelludo seco, cuya producción de sebo puede ser baja y hasta muy baja, lo que hace que el pelo tenga un aspecto limpio durante cuatro días o hasta más”, comenta.



Sin embargo, es muy común que las personas suelen lavar su pelo de acuerdo a las actividades que hacen pero como afirma María Paula Uribe, “el lavado del pelo debe ser acorde al tipo de cuero cabelludo con productos que sean acorde a él, y en caso de querer incrementar el lavado ya sea porque se está haciendo más actividad física y la transpiración molesta, el champú debe ser de uso frecuente, de lo contrario el cuero cabelludo se desequilibra”.



Sobre este mismo punto, John Navas, experto capilar y colorista, recomienda que el lavado debe hacerse con agua tibia o fría y dice que el pelo no se debe recoger cuando está húmedo. “Son más las cosas que debemos evitar que las cosas que debemos hacer con nuestro pelo mientras estemos en casa”, menciona. “Debemos procurar no peinarlo, no dejarse las mascarillas todo el día y evitar el uso de pinzas o planchas. Máximo usar el secador si la persona tiene alguna videoconferencia y siempre usar un termoprotector”.



Natalia Peña, cosmetóloga y nutricionista de Oriflame en Colombia, sugiere que siempre hay que desenredar el cabello, pero lo más importante es hacerlo cuando está mojado y con algún de producto idóneo para evitar que se reviente y maltrate. “El peine también es importante, este debe ser de dientes anchos”, dice.



En cuanto a las rutinas de cuidado o tratamiento, John Navas comenta que se puede lograr hacer un proceso de hidratación profunda a nivel profesional desde la casa. “Puedes utilizar el aceite de argán con la mascarilla que tengas en casa, sin importar la marca. Mezclas cuatro shots del aceite con dos porciones de mascarilla. Lo aplicas de medios a puntas con el pelo húmedo después del lavado. Lo dejas actuar media hora y enjuagas”. Por otro lado, es importante tener en cuenta que si usted tiene el pelo tinturado, las mascarillas caseras que se realizan con ingredientes naturales no tienen el mismo efecto. “Al tener un proceso químico en el pelo, un producto natural de un ritual hecho en casa no va a llegar a las capas más profundas que se necesitan. Queda muy superficial porque la tecnología hace que se profundicen”, explica John Navas.



Tenga también presente que en ninguno de estos procesos debe exceder el tiempo ya que se podrían generar los efectos contrarios. “Las mascarillas no se dejan más tiempo, ni se duerme con ellas, ya que pueden generar un efecto contrario. Así que una rutina ideal es el champú acorde al tipo de cuero cabelludo sumado a una mascarilla acorde a la necesidad del largo del pelo”, agrega María Paula Uribe.



Para quienes sufren de caída del pelo, una de las sugerencias es que traten de no estresarse y bajar la ansiedad ya que estos son factores que aceleran dicho proceso. “Utiliza un champú para la caída que ayude a nutrir y activar el folículo piloso, estructura vital para el desarrollo del pelo, pero ten en cuenta que el champú es el mejor preparador del cuero cabelludo, si lo acompañas con una loción para la caída veras unos resultados increíbles. Si has intentado varias rutinas y no evidencias resultados, lo mejor es visitar al tricólogo, es un dermatólogo que tiene una especialidad en pelo para detectar cual es el factor que está llevando a esta caída”, recomienda.

Una buena mascarilla casera revitaliza y da brillo al pelo. Pero no debe dejarla demasiado tiempo, ni menos, toda la noche. Foto: David Trujillo Ramos

Mascarillas caseras

Las mascarillas con frutas le aportan muchos beneficios al pelo y son fáciles de hacer con lo que tenemos en la nevera, por ejemplo: papaya, piña, banano y miel. “Se trituran las frutas, se hace un mezcla homogénea usando la licuadora, se pasa esta mezcla por un colador, luego se aplica en todo el pelo y se deja actuar durante quince minutos, este cóctel de frutas y miel ayudará a combatir la resequedad gracias a la papaya, la piña evitará que la hebra capilar se debilite, el banano permitirá que todos los nutrientes se absorban de una mejor manera y la miel humecta el cuero cabelludo”, afirma Natalia Peña.

Nota:



“La mejor forma de optimizar los productos es aprendiendo a usarlos. Cuando se habla del champú muchas personas utilizan una cantidad exagerada de producto, ya que buscan limpiar el cuero cabelludo y el cabello al tiempo, cuando la realidad es que el champú está diseñado para limpiar el cuero cabelludo así que no se necesita más de una avellana de producto la cual se debe ir ingresando sobre este y al activarlo la espuma que se genera se debe extender al largo del pelo, si este es muy largo, se aplica un pequeña cantidad adicional” María Paula Uribe.



Por: Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln