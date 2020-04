Ideas para celebrar fechas románticas en casa

Hace poco más de dos semanas una imagen recorrió el mundo a través de las redes sociales. Se trató de una pareja argentina que, en plena cuarentena, celebró su aniversario en el balcón de su apartamento, mientras ambos bailaban al ritmo de un vals puesto por sus vecinos, quienes grabaron la emotiva escena.



Un momento de intimidad que se hizo público gracias a internet, pero que muestra una realidad a la que están expuestas millones de parejas en todo el planeta, obligadas a celebrar estas fechas importantes en el encierro.

Son muchos los que viven estas ocasiones lejos de esa persona que tanto aman e, incluso, hay quienes pensaban casarse en estos días, pero por la medida de aislamiento tuvieron que cancelar o aplazar los planes de boda.



Toda esta situación puede ser abrumadora. ¿Cómo arreglárselas para festejar en este contexto? ¿Cómo estar feliz en una fecha tan importante cuando ni siquiera se está cerca del otro? ¿Cómo hacer que sea un día especial si están encerrados en casa? ¿Qué hacer para que lo que se supone debe ser un momento de alegría no termine lleno de nostalgia y tristeza?



De acuerdo con Juliana Garavito, psicóloga y terapeuta de pareja, el aniversario es un evento que cobra significado gracias al valor que la misma relación le imprime y su celebración puede ser beneficioso:



“Celebrarlo o no es un tema de común acuerdo entre las dos partes. Muchas relaciones sanas no lo consideran importante, y no está mal. Pero si la relación les da un peso especial a estas fechas, hacer algo especial, aun cuando hay una cuarentena de por medio o se está a distancia, contribuye a afianzar los vínculos afectivos”.



Teniendo esto en cuenta, hacer un esfuerzo extra por hacer de este día algo significativo en las condiciones actuales podría fortalecer el amor, que tan afectado puede verse tanto por el encierro como por la distancia.



Así las cosas, Garavito señala que es importante tener en cuenta que hay parejas que viven en la misma casa o que están lejos por el aislamiento. En ambos casos, es necesario hacer uso de toda la creatividad posible, siendo conscientes de los retos que implica cada situación.



“La idea de un aniversario es precisamente que se trata de una fecha especial, por lo que un simple saludo o felicitación no basta si se continúa con la misma rutina. Debe ser un día que se salga de lo común, incluso en el encierro”, comenta Garavito.

Estos son algunos consejos que la terapeuta da a las parejas que se vean obligadas a pasar esta fecha en medio de la emergencia sanitaria.



Una cena romántica. Si viven juntos, los hará salir de la rutina, la cual puede ser desgastante para dos personas que conviven las 24 horas del día. En el caso de quienes están en lugares separados, se puede realizar por medio de videollamada.



Lo importante es pasar un momento especial disfrutando de la compañía del otro, avivando la llama del amor.



Vestirse para la ocasión. “De manera consciente o inconsciente, este simple acto te hace asumir que no es un día como cualquier otro y también le transmite a la otra persona que la relación es importante para ti y el día en que todo inició”, asegura Garavito.



Fuera de la cuarentena, una fecha como esta amerita ponerse el mejor traje o vestido. Ahora, en medio del aislamiento, vestirse para la ocasión, así no vayan a un restaurante lujoso, puede resultar un esfuerzo extra muy valioso.

Los detalles son importantes. Según la terapeuta, “cada quien conoce mejor a su pareja y sabe qué le gusta y qué no. Un aniversario se trata de los dos, por lo que complacer al otro siempre será una muestra de amor importante”.



Un poema, una carta, enviar un regalo a domicilio, ya sea costoso o económico, o uno hecho a mano. Una demostración de afecto puede llegar a afianzar los lazos entre dos personas.



“Siempre ha sido un comportamiento natural en el ser humano, e incluso en algunos animales, dar obsequios. Nosotros lo hacemos como muestra de afecto. Las relaciones siempre se fortalecen de pequeños o grandes detalles, y con ello no me refiero solo a costosos y grandes regalos, sino al valor que damos al esfuerzo y desprendimiento en el acto de dar”, menciona la experta.



Está bien aplazar la celebración. Pese a esto, hay quienes consideran que es mejor no celebrar nada en las condiciones actuales. Según Garavito, esta también es una opción válida, siempre y cuando no se afecte la relación.



“Las relaciones son como un contrato en el que se llega a un acuerdo mutuo, y celebrar o no un aniversario es parte de ello. Con esto, es importante decir que no está mal no festejarlo nunca o en un momento específico si consideran que no es adecuado, o incluso se puede aplazar”, cuenta la experta.



Y añade: “Pueden surgir varios escenarios. Uno de ellos es que los dos consideren que el encierro no es la mejor manera de celebrar y, por ende, decidan hacerlo una vez todo vuelva a la normalidad. Debe ser acordado, pues el otro puede resultar herido si quería celebrar y al final fue un día normal. Lo importante es entender que la relación va más allá de una fecha, y esto no puede ser un motivo para discutir”.



