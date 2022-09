¿Cuántas veces no le ha sucedido que siente un perfume particular e inmediatamente recuerda un lugar, a una persona o una situación específica de su vida? Los olores nos transportan, y en su estrecha relación con la memoria se esconde el gran poder de una fragancia.



Además, el olor es parte de la cotidianidad. Todo el tiempo estamos respirando, lo que hace inevitable que las micras olfativas lleguen al cerebro. Así lo explica Arnaud Winter, perfumista francés que hace parte del equipo de Yanbal desde hace 30 años.

Por eso escoger un perfume, ya sea para uso personal o como un regalo, no es una tarea menor y es importante tener en cuenta ciertas características a la hora de hacerlo.



“Con un perfume vas a pasar un momento, un rato de tu vida o toda tu vida, porque hay personas que son fieles a una fragancia toda su vida. Es algo que te habla, con lo que creas una conexión, y aunque no es recomendable ensayar muchas al mismo tiempo, sí pueden darse la oportunidad de probar”, afirma Winter.

¿Cómo escoger el perfume adecuado?

El primer instinto es elegir un olor con el que, se cree una conexión, dice Winter. Y, a la vez, lo que recomienda Virginia Herrera, gerente de fragancias de Avon, es conocer el pH de la piel.



“Un pH entre 16 y 20 es neutro y significa que podrá elegir la loción de su preferencia. Si está por encima de 20 es considerado ácido, por lo que se le recomienda optar por aromas dulces (florales o frutales). Y si está por debajo de 16 es alcalino, aquí lo ideal es que use fragancias cítricas y maderosas”, comenta Herrera.



Sobre los olores, Verónica Kato, perfumista de Natura, explica que “hay varias formas de clasificar las fragancias en caminos olfativos, desde formas altamente técnicas y segmentadas hasta formas más simples y fáciles de traducir”.



La experta menciona que los perfumes son una suma de capas de olores, qué juntos crean una combinación única. “Estas capas son lo que llamamos notas, que se clasifican en salida (el olor que sale inmediatamente), de cuerpo (el olor que comienza a destacarse y dura cerca de 4 horas) y de fondo (las más evidentes en la nariz, que duran de 3 a 12 horas)”.



Esto se suma a las familias olfativas, la clasificación de las fragancias de acuerdo con los olores que evocan. Aunque cada marca maneja un nombre para su ruta olfativa, la clasificación general es de cítricos, hierbas, afrutado, floral, amaderada y Chipre.



Lucia Alves, country manager de O Boticario las define como "aquellas combinaciones de aromas, que nos ayudan a determinar nuestra afinidad con cada familia, pero cada persona aprecia las fragancias de forma distinta y algunas creaciones no tienen líneas delimitadas".

Los aromas se clasifican en familias olfativas, pero no hay buenos ni malos. Foto: iStock

El siguiente paso que recomienda Herrera es tener clara la diferencia entre perfume, colonia, eau de parfum y eau de toilette. En palabras sencillas, más allá de las notas o el extracto, es un indicador del nivel o grado de concentración de los aceites de la fragancia. Cuanto mayor sea, más perdurará durante el día, por eso los splash son los de menor duración y los parfum o eau de parfum, los de mayor.



A lo anterior, Kato le añade que “deben ser buenos perfumes, de calidad. Un buen perfume debe ser agradable, llamativo y tener rendimiento”.



Los expertos coinciden en que se deben tener en cuenta factores como la temperatura, la humedad y las ocasiones en las que se piensa utilizar la fragancia.



Si lo que quiere es escoger el perfume ideal para un regalo, Winter dice que es importante conocer bien a la persona.



“Es algo que involucra tu gusto y el de la otra persona, no ofrezcas algo que no usarías”, apunta.



El maestro perfumista agrega: “Las fragancias son algo que te hace la vida más bella, es divertido, te influye en el ánimo. Pienso que es importante disfrutarlo, no hay que ser un especialista”.



En esa misma línea, Claudia Cardona Trujillo, directora de marketing de Mary Kay Colombia, agrega que “pueden escogerse pensando en lo que se quiere proyectar. La decisión es totalmente personal, no hay fragancias buenas o malas, es cuestión de gustos porque hablar que es suave, fuerte, dulce o cualquier adjetivo, es totalmente subjetivo”.

Secretos de un aroma duradero

Una queja común después de adquirir un perfume es que el olor no se queda con la persona a lo largo del día.



Aunque esto tiene estrecha relación con los aspectos ya mencionados, como el tipo de producto, hay algunos consejos que puede tener en cuenta para mejorar el desempeño de un perfume que ya tenga.



1. Aplicar con la piel humectada, esto ayuda a que la fragancia penetre la piel y dure más tiempo.



2. Depositar en las zonas donde hay pulsaciones: detrás de las orejas, en el cuello, en el interior de las muñecas y detrás de las rodillas.



3. Poner un poco de la fragancia en el aire y pasar luego debajo de esta nube, así quedarán impregnados el pelo y la ropa.



4. La reaplicación del perfume en el transcurso del día es clave, especialmente en zonas de clima más cálido.



5. Guardar el perfume en su caja original, en un lugar fresco y lejos del sol.



Verónica Kato, perfumista de Natura, añade que las fragancias sólidas o en barra son una alternativa con rendimiento mayor que el de las fragancias en espray. A esto se le suma que es sustentable, ya que su presentación es libre de dosificadores de plástico y no contiene químicos que afecten el ecosistema.



Otra clave que funciona muy bien, según Herrera, es usar un kit complementario, que incluya desodorante y espray de la misma marca y olor, “para evitar que se camufle el perfume”.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA

@_ALEJAA15