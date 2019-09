Conozca algunos consejos para ser un experto a la hora de comprar café

Cada vez es más amplia la oferta de cafés que se encuentran en el mercado. Sin embargo, a pesar de que Colombia es un país reconocido por producir uno de los mejores cafés del mundo, son muy pocos los que conocen qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar y preparar una excelente taza de café.

Del 19 al 22 de septiembre en Unicentro, Bogotá, se llevará a cabo la feria Carulla es Café, un evento que busca promover el consumo de café nacional. Por ello, Liliana Palma, experta en café y asesora del evento, da algunos consejos para que usted tenga en cuenta a la hora de comprar y preparar café.

A la hora de comprar el café: Fíjese en la etiqueta.

-Primero debe tener en cuenta si le gusta el café fuerte o el café suave. Esto está relacionado con la tostión del café, la cual determina en gran medida las características de sabor que encontrará en su taza de café. Entre más tostado el café será más fuerte y amargo; y entre menos tostado más suave y delicado será su sabor.



-Método de preparación: Si no tiene molino, sino una cafetera de filtro de papel, malla o tela fíjese que el café sea de molienda media. Si tiene prensa francesa, debe utilizar un café de molienda gruesa.



-Perfil de taza: Se refiere a los atributos del café. Puede ser con notas dulces, acarameladas, cítricas, frutos rojos, madera, almendras, frutos secos.



-Fecha de fabricación y vencimiento: Es fundamental revisar este ítem. Busque la fecha en que fue procesado (o empacado). Entre más cerca esté la fecha de proceso, más fresco será el café. Por lo general los cafés tienen fechas de vencimiento de un año, en promedio.



-Válvula de alivio de presión: Contrario a lo que la gente cree, esta válvula que se encuentra en la parte trasera del empaque no es para poder percibir el aroma del café. Su función es permitir liberar el gas carbónico que se encuentra en el empaque y obstaculizar el ingreso de oxigeno del exterior para que el café no se envejezca.

Para conservar el café en casa

El café se no se debe guardar en la alacena, ya que las cocinas son ambientes calientes, húmedos y con mucho oxígeno, y por tanto hacen que el café se ponga rancio.



Por esta razón, se debe poner dentro un recipiente hermético (frasco de vidrio o tarro con tapa) y guardarlo en la nevera, preferiblemente en el congelador para que los atributos del café no se pierdan. No se preocupe, el café no se pondrá duro. El frío hace que los aromas se queden “dormidos” en el frasco y salgan al contacto con el agua caliente en una explosión de fragancias.

A la hora de preparar el café

-Solo prepare el café que se va a tomar en el momento. La bebida debe desecharse después de una hora de ser preparada. Recalentar el café nunca debe ser una opción.



- El agua es un ingrediente fundamental: Es el segundo ingrediente esencial de un gran café, se recomienda usar agua envasada. Algunos pensarán que es exagerado, pero hay cafés tan suaves y finos que merecen esa medida adicional.



- Las medidas son importantes: No se trata de hacer que un café rinda. Si quiere disfrutar un buen café lo importante no es que tanto tiña sino que tanto sepa. La medida ideal para preparar una buena taza de café es por cada 100 ml de agua (un pocillito de tinto pequeño) una cucharada sopera de café tostado y molido. (Aproximadamente 5 a 7 gramos).

Si se cambian esas medidas el sabor y la calidad del café también van a cambiar.



- Con o sin azúcar: Hay personas que endulzan el café para cortar el amargo tradicional de los cafés de baja calidad. Pero la mayoría de los excelsos (café de alta calidad) colombianos son tan fragantes, ácidos (suaves), dulces y delicados que no se necesita ningún tipo de endulzante.





