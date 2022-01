Yo soy... lo que mis palabras dictan

Hace unos días escuché un sermón de un pastor que admiro mucho en el cual él decía que todo lo que uno se diga después de “yo soy” es lo que lo va perseguir y definir en la vida. Por ejemplo, si uno dice “soy bruto”, la brutalidad le va a tocar a la puerta todos los días hasta que entre. Si uno se dice “soy inútil”, la inutilidad lo va a perseguir permanentemente. Si uno se dice “soy un fracaso”, el éxito se le va a esconder y nunca lo va a encontrar. Hablaba sobre lo poderosas que son las palabras pero lo arrolladoras que son aquellas que utilizamos para definirnos a nosotros mismos. Me pareció brillante la teoría, así que decidí ponerla en práctica.



Después de haber escuchado atentamente el sermón pasé los siguientes días teniendo consciencia de cómo me calificaba en diferentes escenarios de mi vida cotidiana. Confieso que lo que escuché no fue nada bonito. Cada vez que me equivocaba de ruta y encontraba un trancón más pesado que con el que inicié pensaba: “Soy una imbécil”. Cada mañana que no fui capaz de levantarme a hacer ejercicio me decía: “Soy una perezosa”. En una reunión con mi contadora en la que me explicaba las normas tributarias y no lograba entender nada, solo pensaba: “Soy negada”. En las mañanas, al verme en el espejo con más canas, pensaba: “Soy vieja”.

Si creo lo que este ilustre pastor predica y hoy me preguntan cómo me defino a mí misma, me tocaría decir que soy “una vieja, imbécil, negada, perezosa”. ¡Qué duro! Y lo más triste del asunto es que a pesar de ver las durezas con las que me califico a mí misma, sí pretendo que mi hija piense que ella es “inteligente, buena amiga, linda, saludable, amorosa, etcétera”. Cómo será de grave el tema que inclusive escribiendo esta última frase lo único que estoy pensando es: soy “una farsante”.

¿A qué horas empecé a definirme con tanto desprecio y negatividad? No lo sabría decir. Pero lo que sí tengo claro es que debo parar YA. Sin duda que por mi propio bien, pero también por el bien de aquellos a quienes pretendo dar ejemplo. Tengo que cambiar la manera como me defino antes de pretender que las cosas en mi vida mejoren. Me debo despertar todas las mañanas y afirmar lo que yo quiero atraer para mí y para mi vida. “Soy capaz, soy amorosa, soy saludable, soy exitosa, soy buena mamá, soy buena novia, soy saludable”.



Les pregunto: ¿Ustedes se han escuchado últimamente? ¿Qué se dicen después de “yo soy”? Ojalá se encuentren con un panorama más positivo que el que yo encontré, pero si no, no hay mejor momento para ser consciente y mejorar que ahora. No podemos olvidar que el poder está en nosotros y en nuestras palabras.

