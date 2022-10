"Según una de las últimas encuestas del Reuters Institute las mujeres solo ocupan el 24 por ciento de las posiciones de poder en los medios de comunicación a nivel global. Sin duda, esto genera sesgos y asimetrías", asegura Gabriela Oliván, fundadora y presidenta de WINN, una red de más de 3.000 mujeres periodistas de habla hispana.



Esta red y el Lillian Lodge Kopenhaver Center for the Advancement of Women in Communication de la Universidad Internacional de la Florida, organizan el primer Congreso Iberoamericano de Mujer y Periodismo 'Más mujeres, mejor periodismo', que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de noviembre de forma virtual, con un formato flexible y speakers de primer nivel.



Lea también: (ONU pide incluir a mujeres en diseño de ciudades para que sean espacios seguros)

Facebook Twitter Linkedin

Gabriela Oliván es la fundadora y presidenta de WINN. Foto: Archivo particular

Este evento internacional estará orientado al abordaje de las cinco claves para comprender el nuevo ecosistema comunicacional: diversidad, tecnología, descentralización, cambio climático y sustentabilidad, ciencia y salud.



"Lo que hacemos es poner en agenda estos cinco temas para capacitar a mujeres, periodistas, creadores de contenido, pues antes de la pandemia eran marginales y se ha demostrado la importancia de abordarlos con rigor", apunta Oliván.



Referentes de toda Iberoamérica como Claudia Palacios, columnista de EL TIEMPO, Pepa Bueno, directora de El País, y Virginia Pérez Alonso, directora en Público y vicepresidenta de International Press Institute, compartirán perspectivas sobre aquellos contenidos y formatos que serán necesarios para comunicar en el futuro.



También participarán en los paneles Ricardo Lozano, exministro de Ambiente de Colombia, Tais Gadea, periodista en cambio climático de los medios argentinos Canal de la Ciudad y Red/Accion; Diego Arguedas Ortiz coordinador del Oxford Climate Journalism Network; Tatiana Márquez de Google Colombia; Julieta Shama de Meta Argentina, por mencionar algunos.



"Creemos que es importante que las distintas perspectivas y miradas se tengan en cuenta para construir noticias. Somos mujeres, pero le apostamos a la complementariedad y a la diversidad desde un sentido amplio para ver lo que sucede desde varios enfoques", añade la presidenta de WINN y asegura que la principal apuesta de este espacio es reunir a medios de tantos países, con distintas especialidades para "construir juntos".



El acceso a las charlas es gratuito, con previa inscripción en este enlace: https://winnlatam.com/mas-mujeres-mejor-periodismo/ También se transmirán vía streaming por medio de los canales digitales de WINN.

Red para las periodistas

WINN, la primera red iberoamericana de mujeres periodistas y comunicadoras, nació hace cinco años pensando en periodistas y hoy cerca de 3.500 mujeres periodistas de habla hispana promueven la fluidez digital, la inteligencia colectiva y la colaboración a través de capacitaciones, mentorías, networking y diversos programas internacionales gratuitos para personas y medios de comunicación.



En este relanzamiento quieren incorporar diferentes actores, como creadores de contenido.



"Hay nuevos temas y actores sociales, sería un poco miope pensar que a las personas solo les hablan los medios, entonces hay que incorporarlos para capacitarnos y que la información que circula tenga rigurosidad y así combatir las noticias falsas", concluye Oliván.



MUJERES

Más noticias

- Ralph Lauren se disculpa con México por supuesto plagio de diseño indíge na

- Face Taping: ¿Qué es y cómo hacer que su rostro luzca firme usando cinta?

- ¿Por qué es importante sanar a su niño interior para ser un adulto feliz?