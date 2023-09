Elegir si ser o no madre es una de las decisiones más complejas que pueden afrontar las mujeres en su vida y si los hijos hacen parte de su plan de vida, determinar cuándo puede ser el momento adecuado es otra disyuntiva.



Variables como la estabilidad económica, el desarrollo personal y profesional, y la elección de una pareja, pueden ser determinantes y alargar la fecha para hacerlo realidad, pero hay que tener en cuenta que el ‘reloj biológico’ corre igual para todas.



Además, en un mundo en el que las mujeres buscan desarrollarse en todos los ámbitos y superar esas barreras que detuvieron a sus antecesoras, la maternidad ha empezado a suceder más tarde. De acuerdo con cifras del Dane, el calendario de la fecundidad se alarga cuando aumenta el nivel educativo femenino.

A esto se le suma que cerca del 17,5 % de la población adulta del mundo, es decir, alrededor de uno de cada seis, padecen de infertilidad en algún momento de su vida, según un informe de la OMS que se dio a conocer el pasado mes de abril.



De acuerdo con las nuevas estimaciones, la prevalencia de la infertilidad varía poco de una región a otra y las tasas son similares en los países de ingresos altos, medianos y bajos, lo cual demuestra que se trata de un importante problema de salud pública en todos los países.



"El informe revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones. La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.



En el caso de Colombia, la permanente reducción de la fecundidad entre 1985 a 2018 aportó al envejecimiento poblacional 3 años en promedio.

Los estudios indican que cuando la mujer es mayor de 38 años se incrementan las posibilidades de anomalías en el embarazo y la probabilidad de normalidad genética se disminuye a un 40 %.



Es por eso que la congelación de óvulos se ha convertido en una respuesta para quienes quieren preservar su fertilidad y pueden costear un proceso que les permitirá tener opciones sin importar su edad.



"La congelación de óvulos es algo que revolucionó el tema de la reproducción asistida", subraya Ricardo Rueda Sáenz, especialista en medicina reproductiva, director del programa de preservación de la fertilidad de Reprotec y profesor de ginecología y obstetricia en las universidades de los Andes y del Bosque.

Esta técnica, que dejó de ser considerada experimental hace una década y cuenta con el respaldo de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, le permite a las mujeres preservar su fertilidad para el futuro. "Frente al deterioro natural, la congelación ha sido una alternativa fantástica", señala.



Y es que al contrario del hombre, la mujer nace con un número límite de óvulos para toda su vida, pero la opción de extraerlos y dejarlos congelados le brinda un margen para tomar una decisión pensada y no guiada por el temor.



"Es la recomendación para las mujeres actuales, pues la maternidad se ha ido aplazando. Si pensamos a futuro y empleamos esa tecnología que está a nuestra disposición, podemos congelar los óvulos para desarrollarnos en todo ámbito, escoger a la pareja ideal y poder decidir ser madres con óvulos que tengan potencial para ello. Esa edad ideal está entre los 18 y los 32 años, por eso lo ideal es congelar antes de los 35", apunta Jenny Dechamps, coordinadora Nacional de Fertilidad de Profamilia y ginecóloga especialista en reproducción humana.

El baile de la fertilización en un laboratorio

Lo más recomendable es que se congelen óvulos antes de los 38 años. Foto: Cortesía Reprotec

"Para que un embarazo se dé, un óvulo y un espermatozoide deben encontrarse en una trompa de Falopio en un día específico", explica Rueda.



Sin embargo, este delicado proceso puede verse afectado por diversas dificultades, como la falta de óvulos o espermatozoides de calidad, o la obstrucción de los conductos. Ante estos obstáculos, el laboratorio se convierte en un espacio donde se puede orquestar este encuentro vital.



"Tenemos ambos, el óvulo y el espermatozoide, y hacemos que esa chispa se dé en el laboratorio", afirma el también docente.



Pero el trabajo no se queda allí. Una vez tienen los embriones en el laboratorio, se evalúa el útero de la mujer que va a ser el nido, por medio de ecografías y endoscopia, si es apto se transfiere y si no, se adelantan los procedimientos para lograrlo. En caso de que la mujer no tenga útero, porque se lo tuvieron que sacar, está demasiado enfermo o nació sin él, ese embrión se puede implantar en el útero de otra mujer, lo que se conoce como subrogación uterina.



La alternativa de congelar óvulos también ha servido para proteger la fertilidad en mujeres diagnosticadas con cáncer, pues la agresividad de los tratamientos puede afectar los ovarios.

“Se les guarda el tejido ovárico, lleno de óvulos, en estado de inmadurez y se congela para inyectarlo después de su tratamiento o los óvulos se pueden fertilizar después”, señala el también docente.

Paso a paso para congelar sus óvulos

“Lo primero es que llega una mujer que quiere congelar sus óvulos, se le hace una entrevista sobre su estado de salud y procedemos a observar cómo están los ovarios. Eso se hace con dos exámenes muy sencillos, la medición de la hormona AMH que se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual y lo complementamos con una ecografía trasvaginal donde miramos los ovarios y hacemos un recuento de folículos antrales, que son la cajita de los óvulos, ellos no se ven porque miden 0,2 milímetros”, describe el doctor Rueda sobre el proceso en Reprotec.



En menos de dos días ya han determinado la ruta para estimular los ovarios de la mujer, que consiste en administrar las hormonas que naturalmente produce el cuerpo cada mes, pero en dosis mayores para que se den la mayor cantidad de óvulos posibles.



A través de inyecciones, que se hacen con agujas muy pequeñas, a la mujer se le administran estas hormonas durante los próximos 10 o 12 días, mientras se vigila la respuesta del cuerpo.

Si el resultado es el adecuado, con la misma ecografía trasvaginal se extraen los óvulos y se entregan al grupo de biología, que determina su madurez, la cantidad y las características, y proceden a la congelación. No se congelan fertilizados. El proceso tarda entre 12 y 14 días.



Sobre el costo del tratamiento, este depende de la cantidad de hormonas que requiera cada mujer, entre otros costos variables, pero aproximadamente puede costar 20 millones de pesos, tarifa que incluye la congelación del primer año, después de eso hay un precio por el mantenimiento anual.



Acerca de los costos, la doctora Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, mencionó que son gastos que profundizan la desigualdad.



"Millones de personas afrontan gastos catastróficos para tratar su infertilidad, lo que hace de esta cuestión un importante problema de equidad y, con demasiada frecuencia, una trampa que empuja a la pobreza. La mejora de las políticas y la financiación pública facilitaría considerablemente el acceso a los tratamientos y puede proteger a los hogares más desfavorecidos para que no caigan en la pobreza", señaló con respecto al informe publicado en abril.

Por su parte, Dechamps destaca que los tratamientos de preservación de la fertilidad son costosos por la inversión en tecnología, pero también hay que ver la ganancia que se obtiene de ello.



"Si haces una inversión de este tipo, es costoso, pero te va a ayudar a proyectarte como mujer, a planificar tu familia. Entonces hay que ver cuáles son los beneficios y los planes de ahorro para la vida", puntualiza.

Las garantías de la técnica

Inicialmente se habla de 10 años de conservación de los óvulos. No obstante, con la evidencia actual, el doctor Rueda se aventura a afirmar que la resistencia puede ser mayor.



“Se probó en fase experimental que soportan una década y desde su uso clínico hemos visto que sí, pero científicamente, mientras permanezcan en la temperatura de -196°, que no hay ningún tipo de actividad metabólica, estos pueda durar décadas, se estima que más de 15 años”, aseguró.



En esta misma línea, enfatiza la importancia de elegir centros de preservación de fertilidad sólidamente establecidos. "Hay centros pequeños que no dan las garantías para la permanencia a largo plazo. Por ejemplo, puede que dentro de 10 a 15 años la mujer crezca, tome la decisión, busque sus óvulos y ese lugar ya no esté funcionando. La recomendación es que lo hagan en centros muy grandes, consolidados, que les ofrezcan garantía en el tiempo", advierte.

Otra pregunta frecuente es qué sucede si la mujer queda en embarazo y todavía tiene sus óvulos congelados. La respuesta, según el especialista, es sencilla: la dueña dispone de ellos.



El centro los custodia y hace lo que la mujer desee, pero su consejo es no apresurarse y guardarlos para usarlos más adelante, teniendo presente que el riesgo genético es mayor con los años.



“Si no los quiere, los puede donar a alguien que los necesite porque hay muchas mujeres que los necesitan, inclusive en parejas homoafectivas los pueden necesitar. O si no quiere hacer nada con ellos, se descongelan”, puntualiza.



Al parecer, es una realidad que muchas mujeres con la capacidad adquisitiva toman la decisión por precaución, pero después no los usan. Una revisión de estudios publicada en 2022 en la revista Reproductive Biology and Endocrinology, citada por National Geographic, descubrió que solo el 40 % de las personas que congelaban sus óvulos por motivos electivos volvían a utilizar sus óvulos congelados.



De cualquier manera, la preservación de la fertilidad se convierte en una aliada para quienes desean aplazar la maternidad para dedicarse a sus carreras y proyectos personales o por cualquier motivo.



Conocer que existen estas opciones, abre las puertas a maternidades deseadas, alineadas con un plan de vida y que no estén condicionadas por el ‘almanaque reproductivo’.

