Guía para usar estampados

Una de las preguntas más frecuentes de las mujeres a la hora de vestirse es cómo usar correctamente los estampados y, aunque en el mundo de la moda cada vez hay menos reglas, es importante saber cómo combinarlos y en qué ocasiones llevarlos para sacarles el máximo provecho.



La primera recomendación es enfocarse en los efectos ópticos ya que todo entra por los ojos. “Los estampados son distorsiones al ojo. No es lo mismo ver un color liso en una prenda lisa que una prenda estampada. Por lo tanto, debemos saber escoger los tamaños. Entre más grande sea el estampado, más volumen óptico genera. Si es más pequeño, no necesariamente genera un volumen”, afirma Mariana Cobos, consultora de imagen y estilista de moda.

Así mismo, vale la pena tener en cuenta los fondos o colores. Un tip que nunca falla es que el resto del look tenga algún color de la prenda estampada o por el contrario, darle protagonismo al estampado y combinarlo con tonos neutros como el negro, blanco, beige, azul oscuro o nude.



Según la diseñadora Carolina Estefan, la clave también está en no tenerle miedo al color. “Anteriormente solo se veía que los estampados llamativos eran más orientados a un ambiente tropical. Hoy en día, una prenda de colores llamativos te transforma el look de una manera positiva, alegre y única así estés en clima frío”.



También hay que tener presente cuál es el material o la textura más apropiada. “Recomiendo ante todo que el diseño tenga un impecable corte...Hay que saber “jugar” con los estampados a la hora de diseñarlos y lucirlos. Esto traduce que hay estampados que se ven muy bien en telas fluidas como sedas y satines y otros diseños de estampados que son perfectos para telas más pesadas tipo jacquard o drill”, comenta la diseñadora Clarissa Rosania.



¿En qué ocasiones usarlos?



Los estampados pueden ser usados en muchas ocasiones. Más bien hay pocas en donde deberían evitarse. “Cuando se trata de un evento formal de protocolo donde el dress code requiere vestirse de manera clásica, es preferible escoger tonos neutros y sólidos. También recomiendo usar colores lisos y telas con texturas en eventos de clima frío y salón cerrado”, dice Carolina Estefan. “Si el black tie es en clima caliente, por ser un ambiente tropical, sí están permitidos los estampados coloridos”, agrega.



Lo mismo sugiere la diseñadora Clarissa Rosania. “Los estampados son muy alegres y divertidos y así debe sentirse uno al llevarlos... Son ideales para una fiesta o una boda. Si estás en tierra caliente, estampados tropicales y si es en clima frío, en tonalidades invernales”.



Para ocasiones como ir al trabajo o ir a la universidad, el uso de estampados también depende de qué tan llamativa quiere lucir la persona. En resumen, el código de vestuario ayuda a definir si optamos por un estampado o no ya que estos pueden elevar muchísimo el look, sea en pequeñas dosis o si se decide ponerlo en una sola prenda que sea la protagonista.

¿Mezclar estampados en un mismo look?

Como asegura Mariana Cobos, “todo depende del estilo de la persona”. Probablemente quienes lo hacen tienen un estilo creativo y más arriesgado. “También depende del ámbito en el que trabajemos, la ocasión o del evento al que vayamos”, comenta.



Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la mejor forma de mezclar estampados requiere coherencia en color y eso se logra de dos maneras. La primera es que los dos estampados tengan un color en común para que se vea armonioso y, la segunda, es mezclar dos estampados en donde los tonos se complementen.



“Yo los mezclo siempre y cuando tengan la misma gama de colores y que al ponerlos juntos ambos se complementen para que el uno matice el otro y se vea una armonía en el diseño final. Pero si la persona no está acostumbrada procuro aconsejarle que lo lleve como acento a su look y que lo combine con un color sólido”, complementa Clarissa Rosania.

Estampados que nunca pasan de moda



Las rayas, cuadros y lunares hacen parte de la lista de los estampados que nunca pasan de moda. “También hemos visto que los últimos dos años el animal print ha estado bastante fuerte y se ha ido convirtiendo en un atemporal”, comenta Mariana Cobos.



“Las flores también pero cambian de acuerdo a la temporada. En otoño/invierno suelen ser flores con fondos más oscuros y en primavera-verano, fondos más claros y motivos más tropicales”, agrega.



