Una de las técnicas más utilizadas en la decoración es el feng shui, una conocida filosofía china con más de 3.500 años que trata de buscar el equilibrio de la energía de la persona a través de la distribución y orientación de los espacios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas.



Esta metodología se puede emplear para acumular energía positiva, favorecer la salud, las buenas relaciones familiares, atraer el dinero, la inspiración y el bienestar tanto en casas, como apartamentos u oficinas.

Con una relación estrecha con la espiritualidad, la idea general que expresa es que la ubicación de cada objeto puede afectar las experiencias dentro del dormitorio, como el sueño.



Un tema que cobra relevancia al tener en cuenta el aporte al bienestar general que produce el sueño.



Un reciente estudio realizado por Emma, the sleep company, arrojó que para 2.000 hombres y mujeres de Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, el sueño se percibe como una prioridad.

¿Cómo organizar su cuarto de acuerdo con el feng shui?

Claves para aplicar el Feng Shui en tu hogar Foto: iStock

Aquí todo es importante, desde la posición de la cama, los colores de las paredes, la posición de los muebles, los materiales de decoración, la importancia de los puntos cardinales, hasta la presencia de plantas en la habitación:



1. En primera instancia, se debe poder ver la puerta de entrada desde la cama, pero la puerta no debe estar directamente en frente de la cama.



2. La cabecera de la cama no debe estar debajo de una ventana. Además, es preferible que la cabecera toque una pared.



3. Es regla esencial para el feng shui tener un dormitorio lo más simétrico posible. Esto puede garantizar una sensación de tranquilidad y relajación.



Siga leyendo: (Fundación A la Rueda Rueda, reconocida por su labor social).



4. Es preferible no tener nada electrónico en la habitación, pues evita que el dormitorio alcance su nivel máximo de oscuridad y se pueda disfrutar de una noche de sueño más placentera.





5. También, se debe intentar eliminar todas las cosas innecesarias que pueden poblar su dormitorio sin necesidad.



6. La habitación es solo para dormir, no debe tener nada relacionado con el trabajo para evitar cualquier factor estresante que pueda causarle ansiedad.



7. Hay que intentar maximizar la exposición al sol, la mejor posición es tener las ventanas a un lado de la cama.



8. Procure no tener plantas en el dormitorio. De acuerdo con la teoría del feng shui, las plantas crean un flujo activo de energía que podría afectar negativamente tu sueño.

3 beneficios de seguir las reglas del feng shui

Está demostrado que tener una habitación limpia y ordenada, sin dispositivos electrónicos, ni emisores de luz azul mejora el sueño, mejora la calidad y prolonga su longitud, reduciendo también las fragmentaciones.



Sobre la importancia de las ventadas, recibir la luz del sol por la mañana permite dormir mejor por la noche. Al ver la luz del día por la mañana, el cuerpo ralentiza la producción de melatonina permitiendo aumentar la producción de la misma solo por la noche.



Le puede interesar: (Maluma lanza colección con una de las tiendas más grandes del mundo).



Tener un dormitorio ordenado incrementa la sensación de bienestar y tranquilidad, pues el desorden y el ruido visual afecta el desarrollado de las actividades diarias.



REDACCIÓN VIDA

