Las verdaderas bondades del ácido hialurónico en el cuerpo

Es muy probable que haya escuchado mucho acerca de productos para el cabello y la piel con ácido hialurónico. Sin embargo, pocos conocen realmente las ventajas de esta sustancia, así como su forma de aplicación.



El ácido hialurónico es un componente natural que se forma en el cuerpo, el cual tiene una importante función: permitir que el organismo cuente con los niveles óptimos de hidratación.



Una de sus propiedades más importantes es la capacidad para atraer y retener el agua, lo que hace que esos tejidos se mantengan en buenas condiciones. Con el pasar de los años el cuerpo deja de producir las mismas cantidades, por lo cual el pelo empieza a tornarse quebradizo y la piel pierde firmeza y elasticidad.



“El ácido hialurónico es como el colchón de la piel, después de los 25 años disminuye la producción y empiezan a aparecer las arrugas, por eso es que este ingrediente sirve para mejorar la apariencia de la piel, para que se vea más bonita y lozana", explica Ángela Guatibonza, dermatóloga del Hospital San José.



Pero el ácido hialurónico no solo es un tema de piel y cabello, también es importante para el correcto funcionamiento de las articulaciones, y su carencia puede producir rigidez en ellas, por lo cual se aplica en numerosas terapias médicas.



No obstante sus propiedades médicas, sigue siendo su uso cosmético y estético el más popular, bajo la promesa de evitar e incluso revertir los signos físicos de la edad en la cara y el pelo.



Es importante mencionar que su principal función es mantener la buena hidratación de la piel, por lo que su presencia en tratamientos faciales (como cremas y mascarillas) aunque puede ayudar a evitar o retrasar efectos como la aparición de arrugas, estas no se revierten, como muchos esperan.



En cuanto al pelo, hay en el mercado una amplia gama de productos capilares que incorporan ácido hialurónico, con el propósito de elevar su nivel de hidratación, darle un aspecto sedoso y protegerlo de factores medioambientales o tratamientos agresivos, como el uso continuo de planchas y secadores, que lo resecan.



También existe en medicina estética la tendencia a inyectar en las arrugas para rellenarlas, práctica que en algunos casos ha reemplazado al uso de toxina botulínica, ya que al ser una sustancia natural puede ser menos dañina para el cuerpo.



En estos casos sí se han visto resultados favorables, dado que además de rellenar, estimula la generación de colágeno en las células de la piel.



Es importante contar con la asesoría médica adecuada, ya que el abuso o mala utilización de cualquier sustancia, en especial si se inocula en el cuerpo, puede resultar nociva si no se hace bajo estándares y protocolos estrictos.

